Незадолго до...

Вскоре после того, как было сделано это фото её бывший бойфренд застрелил её и столкнул тело с утеса. Он настаивал, что это должно было быть двойным самоубийством, но у него не хватило смелости покончить с собой. Но родители Джоли не поверили в это. Суд приговорил парня к 52 годам тюремного заключения.