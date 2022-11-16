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Жизнь - штука интересная и неожиданная. Тот самый кирпич или масло, разлитое у вертушки, могут случиться с кем угодно.
Это подборка фотографий, которые были сделаны незадолго до ухода людей на ту сторону. От некоторых снимков мурашки по коже...
Последнее фото
Туца Раццо был 21 год. Фото было сделано за сутки до того, как её дом был разрушен от бомбардировки.
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Падение
Эту девушку звали Диана. На фото она изображена ниже, а выше её двухлетняя дочь. Они упали с пожарной лестницы пятиэтажного дома во время пожара. Диане было 19 лет, она погибла, а её дочка выжила, упав на тело матери.
Школьная экскурсия
Эти ребята делали совместное фото в тот момент, когда их одноклассник тонет в реке.
Последний спуск
Марко Сифферди спускался по Эвересту и пропал без вести. Его тело так и не было найдено.
Фото на концерте
Это последнее фото женщины и через несколько минут на концерт ворвался вооружённый до зубов преступник, лишив жизни 58 человек. В их числе была и эта женщина. Она скончалась на руках у своего мужа.
Прыгнул в огонь
Он забежал в горящий макет здания на фестивале Burning Man в 2017 году. Неизвестно зачем он сделал, но в его останках не выявили ни алкоголя, ни каких-либо других веществ.
Альпинист
17-летний альпинист был сфотографирован за мгновение до того, как рухнул с трёхсотметровой высоты. У него не было никакой страховки.
Джоли Каллан
Вскоре после того, как было сделано это фото её бывший бойфренд застрелил её и столкнул тело с утеса. Он настаивал, что это должно было быть двойным самоубийством, но у него не хватило смелости покончить с собой. Но родители Джоли не поверили в это. Суд приговорил парня к 52 годам тюремного заключения.
Операция и уход
У героини фото была обнаружена глиобластома. Она обратилась ко врачу, он назначил операцию, перед которой женщина сделала это оптимистичное фото. Но после операции женщина не выжила...
Источник:
АНТИФИШКИ
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