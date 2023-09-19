30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
19 сентября 2023 21:44
Находить что-то интересное можно хоть каждый день, ведь наш мир полон неожиданностей. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где собирают кадры с курьёзными вещами, явлениями и людьми со всего мира. Взглянем на несколько любопытных снимков!
1. Общественный воздушный душ в Токио для сдувания пыльцы. Он предназначен для больных сенной лихорадкой
2. Разные отражения от очков
3. Кот, которого побрили у ветеринара
4. "У моего мужа карие глаза, у меня - голубые. Вот глаза наших четверых детей"
5. Два дроида для доставки еды встретились и не понимают, как объехать друг друга
6. "Увидел два озера в виде человека, выгуливающего свою ламу"
7. Вот как выглядит попкорн для микроволновки перед тем, как его разогреть
8. Деревянный эскалатор. Редко такой встретишь
9. В заборе на мосту есть отверстия для фотоаппаратов
10. Баночка мёда в виде мишки, у которого на голове миниатюрная маска пчеловода
11. "Проснулся из-за того, что ко мне на порог пришёл чёрный лебедь"
12. Крошечный раскладной нож
13. "Нашёл двухцветный листочек"
14. Глобус, который наглядно показывает различные высоты и рельефы
15. "Моя коллекция винтажных изделий из уранового стекла"
16. Итальянская "Фанта" не содержит красителей и искусственных ароматизаторов
17. Прозрачный калькулятор
18. Цветные люди на станции метро в Монреале, Канада. Это - уличная театральная труппа
20. Уборная первого класса в самолёте Airbus A380
21. "Неиспользованный гроб выставили возле дома как мусор"
22. Дерево внутри оказалось красным
24. "Моя новая маска после пары часов в шахте"
25. "Мой сын родился с лишним большим пальцем"
26. "А наша курица снесла странное яйцо"
27. Резинки для волос, которые потеряли во время катания на карусели
28. В упаковке японской жвачки - бумажки, в которые её можно завернуть после жевания
29. Девушка с полупрозрачной кожей
30. В магазинных тележках в Германии есть специальный отсек для пива
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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На самом деле, если на глобусе отобразить рельеф в реальном масштабе, то на глобусе диаметром 40 см высота Эвереста будет 0,25 мм. То есть фактически глобус все равно будет гладким.