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30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
19 сентября 2023 21:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   интересное   люди   мир   подборка   разные фото   фото   
1830
31

Находить что-то интересное можно хоть каждый день, ведь наш мир полон неожиданностей. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где собирают кадры с курьёзными вещами, явлениями и людьми со всего мира. Взглянем на несколько любопытных снимков!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   интересное   люди   мир   подборка   разные фото   фото   
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8  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад

На самом деле, если на глобусе отобразить рельеф в реальном масштабе, то на глобусе диаметром 40 см высота Эвереста будет 0,25 мм. То есть фактически глобус все равно будет гладким.
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20k
Александр 24 минуты назад
Мой фильтр после нескольких часов в шахте
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1k
Андерсен 55 минут назад
Двухцветный листочек он нашел

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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
чето генетика какая то лженаука походу со своими доминантными и рецессивными признаками... у меня карие глаза у жены голубы у сына светло карие у дочки голубые, у меня у родителей серые глаза у меня карие, в бабушку по маме... тут тоже полный букет))
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154
Skywriter Z_Павел Юрьевич_V 10 минут назад
Комментарий к фото
Карие глаза по факту голубые под пигментным слоем, кареглазым иридопластикой даже удаляют верхний пигментный слой для "голубоглазости"
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