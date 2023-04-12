Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире

Возраст – это всего лишь цифры. Примеры некоторых людей не перестают это доказывать, и конечно же, они вдохновляют. Посмотрим на самых пожилых рекордсменов в истории и сегодня – от марафонцев до самых старых выпускниц и порноактрис. Да, вы не ослышались.
Индиец Фауджа Сингх пробежал свой первый марафон в 2001 году, хотя начал заниматься бегом всего за несколько лет до этого. Ему было 93 года. Он пробежал дистанцию за 6 часов 54 минуты - почти на час быстрее рекорда возрастной группы 90 лет и старше. Он даже принял участие в рекламной кампании с Дэвидом Бекхэмом и Мухаммедом Али. С тех пор Сингх стал обладателем многочисленных мировых рекордов в своей возрастной группе. Когда ему было 100 лет, он принял участие в забеге в Торонто и побил восемь рекордов за один день. Сингх до сих пор живее всех живых - ему 112 лет, и несколько лет назад он ушёл из спорта.
В 2007 году американка Нола Окс стала самой пожилой выпускницей колледжа в мире, и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она получила диплом в возрасте 95 лет, уже имея 13 внуков и 15 правнуков. Это был тот же самый колледж, в который Окс поступила, но не закончила его еще в 1930 году. Женщина прожила 105 лет. Она скончалась в декабре 2016 года, а в этом же году её рекорд побил 96-летний Сигеми Хирата. Он окончил Университет искусств и дизайна по специальности "Керамическое искусство" в Киото, Япония.
Им стал индийский священнослужитель Бридж Бихари Пандей. В 1987 году он вместе с группой своих дальних родственников убил другого священника, который претендовал на его должность в индуистском храме. 84-летнего Пандея сразу арестовали - и судебный процесс над ним занял более 20 лет. В 2009 году священник был официально осужден за убийство. На тот момент ему было 106 лет. Пандей отсидел два года, а затем его выпустили из тюрьмы из-за ухудшения здоровья. Тогда 108-летнего мужчину признали самым старым заключённым в мире.
В сентябре 2019 года 74-летняя Мангаямма Ярамати родила близнецов, став самой пожилой роженицей в мире. Однако, женщина использовала экстракорпоральное оплодотворение (соединение яйцеклетки и сперматозоида в пробирке). Её титул "самой старой мамы в мире" многие считают спорным из-за применения ЭКО. Отдельный рекорд предусмотрен для женщин, которые забеременели естественным путем. Этот рекорд побила Доун Брук, которая в 1997 году родила сына в возрасте 59 лет.
Американец Джим Аррингтон признан Книгой рекордов Гиннесса старейшим бодибилдером в мире. Сейчас ему 90 лет, он уже прадедушка, но находится в прекрасной форме. Как рассказал мужчина в интервью, в 40 лет он едва не бросил спорт, если бы не совет Кена Уоллера, известного американского культуриста: "Он сказал мне, "Делай то, что подходит тебе больше всего," - сказал Аррингтон. В 2022 году спортсмен позировал обнажённым для журнала Men's Health.
В мае 2022 года 103-летняя шведка по имени Рут Линнеа Ингегард Ларссон прыгнула с парашютом и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она была на три месяца старше Альфреда Блашке, который установил этот рекорд двумя годами ранее. До своего рекорда Ларссон прыгала с парашютом только один раз, в 2020 году. Ранее бабушка с 19 внуками и 30 правнуками занималась только парапланеризмом.
5 ноября 1994 года 45-летний Джордж Форман стал самым возрастным боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. Он сражался за титул с тогдашним чемпионом Майклом Мурером. После девяти с лишним раундов Форман отправил соперника в нокаут, одновременно став чемпионом и установив рекорд.
Австралийский теннисист Кен Розуолл в 1974 году был признан самым старым игроком в мире. Помимо участия в Открытом чемпионате Австралии, Розуолл ещё и стал одним из его победителей. На момент рекорда ему было 39 лет и 10 месяцев. Такие игроки, как Роджер Федерер, Серена Уильямс и Новак Джокович выигрывали Чемпионат в возрасте 35-36 лет. Пока его рекорд никто не побил. Розуолл вышел на пенсию в 1980 году с 133 карьерными титулами.
В 1882 году с Сейшельских островов на британский остров Святой Елены привезли 50-летнюю альдабрскую черепаху. Только в 1930-х годах губернатор Спенсер Дэвис официально дал этому самцу имя - Джонатан. Не так давно Джонатану исполнилось 190 лет, и его признали старейшим известным ныне живущим сухопутным животным. Он обогнал самую старую из когда-либо известных черепах, 189-летнюю черепаху по кличке Туи Малила, которая умерла в 1966 году. Увы, Джонатан ослеп из-за катаракты и не чувствует запахи, из-за чего его кормят с рук, но у него прекрасный слух. Большую часть времени он ест, спит и даже спаривается с самками. Сейчас он живет на территории губернаторской резиденции на острове Святой Елены.
Японка Юко Огасавара, самая пожилая порнозвезда в мире, осенью 2020 года лишилась многих проектов из-за пандемии и карантина. Сейчас 87-летняя актриса снова в строю, и продолжает съёмки. Юко родилась в 1938-м в префектуреа Канагава. В детстве она пережила Вторую мировую войну, а после её окончания жила с семьёй в Токио. Выйдя замуж в 24 года и овдовев в 59, она много лет управляла небольшим рестораном. Одна из её клиенток, которая делала макияж порноактрисам, однажды упомянула, что они в поиске актрис в возрасте. Юко согласилась, и в 2016 году состоялся её дебют в индустрии. С тех пор она снялась в более чем дюжине фильмов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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