Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире

Индиец Фауджа Сингх пробежал свой первый марафон в 2001 году, хотя начал заниматься бегом всего за несколько лет до этого. Ему было 93 года. Он пробежал дистанцию за 6 часов 54 минуты - почти на час быстрее рекорда возрастной группы 90 лет и старше. Он даже принял участие в рекламной кампании с Дэвидом Бекхэмом и Мухаммедом Али. С тех пор Сингх стал обладателем многочисленных мировых рекордов в своей возрастной группе. Когда ему было 100 лет, он принял участие в забеге в Торонто и побил восемь рекордов за один день. Сингх до сих пор живее всех живых - ему 112 лет, и несколько лет назад он ушёл из спорта.