25 лучших портретов 2023 года, сделанных в разных точках мира

Издание AAP Magazine каждый год делает выборку лучших портретов со всего мира. В этом году в конкурсе приняли участие сотни фотографов из 14 стран и 4 континентов. В этих работах - снимки простых людей, живущих в разных уголках планеты. У каждого из них есть свои уникальные истории, своё наследие, культура, традиции, и с помощью фотографий мы можем немного к этому прикоснуться. Взглянем на портреты, которые стали лучшими в этом году.
Фотограф сделал этот снимок на фестивале в Гереволе, в Нигере, где собрался местный народ фулани и некоторые другие племена.
Фотограф сделала кадр с девочкой во время поездки на российский полуостров Ямал.
4. "Девочка по имени Бидди" в городе Типперэри, Ирландия. Фотограф - Joseph-Philippe Bevillard
Эта девочка принадлежит к этнической группе "Ирландские путешественники", которая ведёт кочевой образ жизни. Она живет в трёхместном фургоне на придорожной стоянке вместе с родителями и десятью другими братьями и сестрами.
Фотограф сделала снимок в поселении с 20 семьями из общины Джат Факирани, что живёт в индийском округе Кач. В каждой детали жизни этих людей - культура и традиции, которые формировались тысячелетиями.
Этот снимок был сделан в школе на Занзибаре, где нет парт, стульев или школьных принадлежностей. Все, что есть у маленьких девочек - блокнот и их собственная память.
Работник тоннеля во время обеденного перерыва.
Болезнь Минамата вызвана хроническим отравлением ртутью. На острове Ява в Индонезии, где расположены сотни нелегальных шахт, в которых используют ртуть, зафиксированы десятки случаев отравления. На фото - 5-летняя Наоми, которая родилась с гидроцефалией.
На фото - представительница племени динка из Южного Судана. Этими кадрами фотограф хотел засвидетельствовать человеческие страдания, которые происходят в Судане и прилегающих странах из-за голода и нищеты.
На фото "Дочь Чингисхана" из серии "Алекс" - дочь двух фотографов, которые делали её снимки в разных образах с самого рождения до совершеннолетия.
Фото из серии "Честные портреты".
Эта серия посвящена идее о том, что детство - время невинности и мудрости. По словам автора, это "краткий промежуток, наполненный невинностью, но обремененный пониманием этого недоброго мира".
Фотограф начал делать кадры с жителями Кони-Айленда, США, ещё десять лет назад. Он снимает людей на улице, в их домах, и каждому вручает копию его фотографии. У некоторых жителей уже висит целая коллекция его снимков на стене.
Бельгийские марши в провинции Намюр, Мориальме, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Процессии, которые датируются 13 веком, пересекают сельскую местность, неся мощи святых. Даже во времена Первой империи солдаты армии Наполеона участвовали в маршах, чтобы защищать города. Традиция продолжается до сих пор - в памятных шествиях участвуют жители, одетые в военную форму времён Наполеона.
Портрет Аманды и её дочери Евы. Фотограф начал делать снимки детей и их родителей после того, как три года назад отдал свою мать в дом престарелых. Его мама страдала слабоумием, и не могла его узнать.
В снимках из этой серии фотограф стремится передать многогранные и близкие отношения человека с природой.
Скотоводы в сенегальской пустыне Ферло - пример того, как человек способен адаптироваться к экстремальным условиям и важности традиций в нашем быстро меняющемся мире. Несмотря на то, что они каждый день сталкиваются с трудностями, они продолжают сохранять свой уникальный образ жизни.
Фотограф сделала портрет этой женщины на ферме в Арканзасе, США.
Автопортрет фотографа, сделанный перед зеркалом в темноте. Камера с режимом высокой контрастности, источник света сзади, выдержка - перед снимком фотограф продумал каждую деталь для создания атмосферы.
В этой серии фотограф показывает важность детства и тех лет, которые многие взрослые не помнят.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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