25 лучших портретов 2023 года, сделанных в разных точках мира

Издание AAP Magazine каждый год делает выборку лучших портретов со всего мира. В этом году в конкурсе приняли участие сотни фотографов из 14 стран и 4 континентов. В этих работах - снимки простых людей, живущих в разных уголках планеты. У каждого из них есть свои уникальные истории, своё наследие, культура, традиции, и с помощью фотографий мы можем немного к этому прикоснуться. Взглянем на портреты, которые стали лучшими в этом году.