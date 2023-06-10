FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8316 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
25 лучших портретов 2023 года, сделанных в разных точках мира

25 лучших портретов 2023 года, сделанных в разных точках мира

Автор:
10 июня 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Фотографии   в мире   интересное   лица   люди   портрет   портреты   снимки   фото   
2230
26

Издание AAP Magazine каждый год делает выборку лучших портретов со всего мира. В этом году в конкурсе приняли участие сотни фотографов из 14 стран и 4 континентов. В этих работах - снимки простых людей, живущих в разных уголках планеты. У каждого из них есть свои уникальные истории, своё наследие, культура, традиции, и с помощью фотографий мы можем немного к этому прикоснуться. Взглянем на портреты, которые стали лучшими в этом году.

×
×

Фотограф сделал этот снимок на фестивале в Гереволе, в Нигере, где собрался местный народ фулани и некоторые другие племена.


Фотограф сделала кадр с девочкой во время поездки на российский полуостров Ямал.


Эта девочка принадлежит к этнической группе "Ирландские путешественники", которая ведёт кочевой образ жизни. Она живет в трёхместном фургоне на придорожной стоянке вместе с родителями и десятью другими братьями и сестрами.


Фотограф сделала снимок в поселении с 20 семьями из общины Джат Факирани, что живёт в индийском округе Кач. В каждой детали жизни этих людей - культура и традиции, которые формировались тысячелетиями.


Этот снимок был сделан в школе на Занзибаре, где нет парт, стульев или школьных принадлежностей. Все, что есть у маленьких девочек - блокнот и их собственная память.


Работник тоннеля во время обеденного перерыва.


Болезнь Минамата вызвана хроническим отравлением ртутью. На острове Ява в Индонезии, где расположены сотни нелегальных шахт, в которых используют ртуть, зафиксированы десятки случаев отравления. На фото - 5-летняя Наоми, которая родилась с гидроцефалией.


На фото - представительница племени динка из Южного Судана. Этими кадрами фотограф хотел засвидетельствовать человеческие страдания, которые происходят в Судане и прилегающих странах из-за голода и нищеты.


На фото "Дочь Чингисхана" из серии "Алекс" - дочь двух фотографов, которые делали её снимки в разных образах с самого рождения до совершеннолетия.


Фото из серии "Честные портреты".


Эта серия посвящена идее о том, что детство - время невинности и мудрости. По словам автора, это "краткий промежуток, наполненный невинностью, но обремененный пониманием этого недоброго мира".


Фотограф начал делать кадры с жителями Кони-Айленда, США, ещё десять лет назад. Он снимает людей на улице, в их домах, и каждому вручает копию его фотографии. У некоторых жителей уже висит целая коллекция его снимков на стене.


Бельгийские марши в провинции Намюр, Мориальме, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Процессии, которые датируются 13 веком, пересекают сельскую местность, неся мощи святых. Даже во времена Первой империи солдаты армии Наполеона участвовали в маршах, чтобы защищать города. Традиция продолжается до сих пор - в памятных шествиях участвуют жители, одетые в военную форму времён Наполеона.


Портрет Аманды и её дочери Евы. Фотограф начал делать снимки детей и их родителей после того, как три года назад отдал свою мать в дом престарелых. Его мама страдала слабоумием, и не могла его узнать.


В снимках из этой серии фотограф стремится передать многогранные и близкие отношения человека с природой.


Скотоводы в сенегальской пустыне Ферло - пример того, как человек способен адаптироваться к экстремальным условиям и важности традиций в нашем быстро меняющемся мире. Несмотря на то, что они каждый день сталкиваются с трудностями, они продолжают сохранять свой уникальный образ жизни.


Фотограф сделала портрет этой женщины на ферме в Арканзасе, США.


Автопортрет фотографа, сделанный перед зеркалом в темноте. Камера с режимом высокой контрастности, источник света сзади, выдержка - перед снимком фотограф продумал каждую деталь для создания атмосферы.


В этой серии фотограф показывает важность детства и тех лет, которые многие взрослые не помнят.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Кадры   Фотографии   в мире   интересное   лица   люди   портрет   портреты   снимки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
sedoisever 8 часов назад
Те самые "Ирландские путешественники" из "Бойцовского клуба"? Т.е. попросту – цыгане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
49k
Мойша 5 часов назад
Комментарий к фото
Зато ЕС, заботясь о голодающей Африке, российское зерно блокирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Угадай роль Де Ниро по кадру
Угадай роль Де Ниро по кадру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемое утро

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#новости#интересно#фильм#история#милота#СССР#спасение
#животные#люди#автомир#интересное#кино#ДТП#аварии#позитив#авто аварии#США
#Юмор#машина#подборка#забавно#Прикол#факты#картинки#Приколы#Автовсячина#собака
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться