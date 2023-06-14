Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию

Фотограф из Чехии придумал креативный способ ежедневно запечатлевать красоту, а ещё — радовать окружающих. Он делает снимки прохожих, быстро распечатывает фото на переносном принтере, и дарит своим моделям их фотографии. Их реакции он также снимает: это и радость, и смущение, и благодарность, и лёгкое замешательство. Взглянем на самые яркие реакции!
Фотограф по имени Владимир живёт в Чехии. Своё вдохновение он находит в том, насколько разные люди его окружают. По его словам, с помощью фотографии он запечатлевает эмоции, и делится ими с публикой.
"Уличная фотография - увлекательный жанр, который позволяет запечатлеть разные моменты повседневной жизни. Именно уличная фотография помогает наблюдать и документировать мир вокруг нас, замечать такие детали, как искренние выражения лиц, интересные образы и красоту городской среды," - пишет фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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