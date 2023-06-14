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Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию

Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию

Автор:
14 июня 2023 20:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Фотографии   в мире   до и после   интересное   люди   портреты   фото   фотограф   фотографы   
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Фотограф из Чехии придумал креативный способ ежедневно запечатлевать красоту, а ещё — радовать окружающих. Он делает снимки прохожих, быстро распечатывает фото на переносном принтере, и дарит своим моделям их фотографии. Их реакции он также снимает: это и радость, и смущение, и благодарность, и лёгкое замешательство. Взглянем на самые яркие реакции!

Фотограф по имени Владимир живёт в Чехии. Своё вдохновение он находит в том, насколько разные люди его окружают. По его словам, с помощью фотографии он запечатлевает эмоции, и делится ими с публикой.


"Уличная фотография - увлекательный жанр, который позволяет запечатлеть разные моменты повседневной жизни. Именно уличная фотография помогает наблюдать и документировать мир вокруг нас, замечать такие детали, как искренние выражения лиц, интересные образы и красоту городской среды," - пишет фотограф.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотографии   в мире   до и после   интересное   люди   портреты   фото   фотограф   фотографы   
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3k
vfrcbvec Час назад
Явно охренела от своего сральника
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Ежик 10 минут назад
Хороший пост. Человек дарит положительные эмоции)
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227
Звёздный князь 46 минут назад
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