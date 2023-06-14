Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию

Фотограф по имени Владимир живёт в Чехии. Своё вдохновение он находит в том, насколько разные люди его окружают. По его словам, с помощью фотографии он запечатлевает эмоции, и делится ими с публикой.

"Уличная фотография - увлекательный жанр, который позволяет запечатлеть разные моменты повседневной жизни. Именно уличная фотография помогает наблюдать и документировать мир вокруг нас, замечать такие детали, как искренние выражения лиц, интересные образы и красоту городской среды," - пишет фотограф.