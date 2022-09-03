25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое

Узнавать что-то новое из разных сфер жизни можно хоть каждый день - особенно в наш век бесконечного потока информации. Важно иногда подпитывать то самое любопытство и тягу к знаниям порцией чего-то нового. Узнаем несколько занимательных фактов обо всем на свете.

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Бездомный пёс по кличке Рип участвовал в спасательных мероприятиях в Великобритании во время Второй мировой войны. Пса особо не обучали спасательным работам, но он вынюхал более 100 жертв, которые оказались в ловушке под завалами зданий 0 Источник: Пёс даже удостоился медали Марии Дикин - высшей воинской награды Великобритании для животных.

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Во время попыток изучить поведение птиц в Австралии, учёные надели на нескольких особей специальные ремни с отслеживающими датчиками. В итоге изучение пернатых сорвалось - птицы помогли друг другу снять эти ремни 0 Источник:

На фреске "Страшный суд" Микеланджело изобразил одного критика его работ, папского церемониймейстера Бьяджо да Чезена. Во время осмотра фресок Сикстинской капеллы тот заявил, что на работах Микеланджело слишком много наготы 0 Источник: В "ответку" Микеланджело облачил церемониймейстера в змею, которая кусает его за причинное место.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй использует на своей гитаре струны для банджо. Они тоньше обычных, и их проще зажимать. Именно благодаря им получается его "фирменное" звучание 0 Источник:

65% людей, победивших рак, признались, что после диагноза от них отвернулись друзья и родные 0 Источник:

Валерий Ходемчук - первый человек, погибший в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Считается, что он мгновенно погиб под обломками. Его тело так и не нашли 0 Источник:

Тасманийские дьяволы могут родить 20-30 детенышей, но выживают из них не более четырёх - те, что успели прикрепиться к четырём соскам в сумке. Всех остальных детенышей мать съедает 0 Источник:

Сёстры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов, и теперь у них есть сыновья. Хотя малыши - двоюродные братья, генетически их можно назвать родными 0 Источник:

В 2013 году альпинист нашел коробку с рубинами, сапфирами и изумрудами на леднике Монблана. Ученые определили, что драгоценности остались после крушения индийского самолета в 1966 году 0 Источник: В качестве вознаграждения за честность альпинисту отдали половину драгоценностей - а это на 169 000 долларов (10,2 млн рублей по сегодняшним меркам).

Личинкотерапия - признанный метод очистки открытых ран опарышами. Личинки мух удаляют остатки мёртвых тканей на ране, и одновременно дезинфицируют живые ткани, выделяя природный антибиотик сератицин 0 Источник:

В американском штате Нью-Джерси преступникам запрещено носить пуленепробиваемый жилет во время совершения преступления 0 Источник:

В работе над фильмами "Властелин колец" была задействована армия Новой Зеландии. Они играли солдат и орков 0 Источник:

Финский музей естественной истории в Хельсинки кишит пауками-отшельниками Loxosceles laeta. Этот паук считается самым ядовитым в своем паучьем семействе. Никто не знает, как паук из Южной и Центральной Америки мог попасть в музей 0 Источник:

Последователи церкви заявили, что изобретение Бенджамина Франклина - громоотвод, - спровоцировало землетрясения на мысе Энн в 1755 году. По их словам, эти новомодные "еретические жезлы" мешали Богу "выражать гнев" молниями 0 Источник:

В 1933 году в Сирии запретили игрушку йо-йо. Суеверные местные жители верили, что из-за их использования наступила сильная засуха 0 Источник:

Стив Джобс предлагал Линусу Торвальдсу, создателю ядра Linux, работу в Apple - при условии, что Торвальдс оставит работу над своим продуктом. Торвальдс сразу отклонил это предложение.. и не прогадал 0 Источник:

Житель Китая в течение нескольких лет постоянно употреблял сырую говядину, и заразился бычьим цепнем. Шестиметровый червь жил в его тонком кишечнике около двух лет. 0 Источник:

У большинства людей пупок является вдавленным. Лишь у 4% он выпуклый 0 Источник:

В хоботе слона - около 40 тысяч мышц. В одном только теле человека - примерно 639-850 мышц 0 Источник:

Во время съемок фильма "Полтергейст" (1982) использовались настоящие скелеты (они были дешевле, чем реквизит) 0 Источник:

На месте пустыни Сахары 6 тысяч лет назад был тропический лес 0 Источник:

Лаос - самая "разбомбленная" страна в истории. За девять лет на неё сбрасывалось 55 бомб в минуту 0 Источник:

Между Испанией и Францией есть остров на реке Бидасоа, администрация которого меняется каждые полгода между обеими странами 0 Источник:

Альберт Геринг, брат военного деятеля нацистской Германии Германа Геринга, был противником нацизма и помогал евреям и немецким диссидентам бежать 0 Источник: