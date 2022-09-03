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25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое

25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое

Автор:
03 сентября 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   в мире   интересно   интересное   интересные факты   люди   подборка   фото   фотографии   
3201
26
Узнавать что-то новое из разных сфер жизни можно хоть каждый день - особенно в наш век бесконечного потока информации. Важно иногда подпитывать то самое любопытство и тягу к знаниям порцией чего-то нового. Узнаем несколько занимательных фактов обо всем на свете.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   в мире   интересно   интересное   интересные факты   люди   подборка   фото   фотографии   
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17  комментариев
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83k
parallax 2 часа назад
"В американском штате Нью-Джерси преступникам запрещено носить пуленепробиваемый жилет во время совершения преступления."

ППЦ логика. То есть само преступление совершать не запрещено?
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14k
Типа граф 9 минут назад
Комментарий к фото
У нас бы всё нах.ер отобрали и спасибо не сказали бы !
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134
Чистый бес 22 минуты назад
На первом фото личинки мучного жука, раны не очищают. На втором фото личинки мухи - занимаются некрофагией.
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1k
vijilante Полчаса назад
Откуда в нашей Солнечной системе взялась ещё одна планета ?
Ересь, какая-то...
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19k
Alf Полчаса назад
Ну очень занимательный факт: В 2013 году альпинист нашел коробку с рубинами, сапфирами и изумрудами на леднике Монблана. В качестве вознаграждения за честность альпинисту отдали половину драгоценностей - а это на 169 000 долларов (10,2 млн рублей по сегодняшним меркам).
Вопрос: Альпинист, что был придурком, или богатым альпинистом?
Оставил бы себе и любовался бы на них дома. А если наступил чёрный день, пошёл пару штучек сдал.
Теперь небольшое дополнение из интернет источника:
Французский альпинист, который в 2013 году нашел коробку с драгоценными камнями на горе Монблан в Альпах, спустя восемь лет получил половину сокровищ. Вторая половина осталась у французских властей. Камни разделили на две равных части стоимостью по 150 тысяч евро, сообщил мэр Шамони Эрик Фурнье.

Альпинист, имя которого не раскрывается, в августе 2013 года нашел металлическую коробку с изумрудами, рубинами и сапфирами. Общий вес драгоценностей составил 140 граммов, тогда сокровища оценивали в сумму от 130 до 240 тысяч евро. На пакетиках с драгоценностями присутствовали надписи «Сделано в Индии». Альпинист передал сокровища полиции, как того требует французское законодательство. Законных владельцев драгоценностей найти не удалось.

Предположительно, коробка с камнями находилась на одном из двух самолетов Air India, врезавшихся в Монблан в 1950 и в 1966 годах. В разные годы альпинисты находили в горах обломки самолетов, багаж и останки погибших людей. Власти предполагали, что драгоценности находились на самолете Boeing 707, летевшем из Мумбаи в Нью-Йорк, который разбился на юго-западном склоне Монблана 24 января 1966 года. В авиакатастрофе погибли 117 человек.

Мэр Шамони в разговоре с журналистами поблагодарил мужчину за честность, когда он отдал драгоценности полиции. Сам альпинист комментировал это в июле, когда узнал, что ему отдадут часть сокровищ. Он сказал газете Le Parisien, что «не жалеет о том, что был честен». Мужчина рассказал, что потратит часть денег на ремонт своей квартиры.

Беднягу мурыжили 8 лет, чтобы потом отдать половину сокровищ. Подчеркну, что общий вес драгоценностей составил всего 140 граммов, Вот честный мудак.
Источник: https://meduza.io/feature/2021/12/06/v-2013-godu-alpinist-nashel-na-monblane-korobku-s-izumrudami-rubinami-i-sapfirami-i-otdal-vse-politsii-spustya-vosem-let-on-poluchil-svoyu-dolyuhttps://meduza.io/feature/2021/12/06/v-2013-godu-alpinist-nashel-na-monblane-korobku-s-izumrudami-rubinami-i-sapfirami-i-otdal-vse-politsii-spustya-vosem-let-on-poluchil-svoyu-dolyu
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352
Seryi_spb Alf 11 минут назад
Не беднягу мурыжили, а наследников искали 8 лет. А 140г это очень много, но судя по сумме это были не ограненные камни.
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642
комнатный сибиряк 53 минуты назад
Интересно, близнецы случайно не меняются драг с другом партнёрами? Ведь с виду и не отличить кто есть кто
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13k
Kristian Час назад
Про больных онкологией всё верно сказано, отворачиваются все, кроме самых близких родственников (мать, отец, родные сестры, братья, дети), седьмая вода на киселе исчезает, про "друзей и говорить не надо.
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