25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вопрос: Альпинист, что был придурком, или богатым альпинистом?
Оставил бы себе и любовался бы на них дома. А если наступил чёрный день, пошёл пару штучек сдал.
Теперь небольшое дополнение из интернет источника:
Французский альпинист, который в 2013 году нашел коробку с драгоценными камнями на горе Монблан в Альпах, спустя восемь лет получил половину сокровищ. Вторая половина осталась у французских властей. Камни разделили на две равных части стоимостью по 150 тысяч евро, сообщил мэр Шамони Эрик Фурнье.
Альпинист, имя которого не раскрывается, в августе 2013 года нашел металлическую коробку с изумрудами, рубинами и сапфирами. Общий вес драгоценностей составил 140 граммов, тогда сокровища оценивали в сумму от 130 до 240 тысяч евро. На пакетиках с драгоценностями присутствовали надписи «Сделано в Индии». Альпинист передал сокровища полиции, как того требует французское законодательство. Законных владельцев драгоценностей найти не удалось.
Предположительно, коробка с камнями находилась на одном из двух самолетов Air India, врезавшихся в Монблан в 1950 и в 1966 годах. В разные годы альпинисты находили в горах обломки самолетов, багаж и останки погибших людей. Власти предполагали, что драгоценности находились на самолете Boeing 707, летевшем из Мумбаи в Нью-Йорк, который разбился на юго-западном склоне Монблана 24 января 1966 года. В авиакатастрофе погибли 117 человек.
Мэр Шамони в разговоре с журналистами поблагодарил мужчину за честность, когда он отдал драгоценности полиции. Сам альпинист комментировал это в июле, когда узнал, что ему отдадут часть сокровищ. Он сказал газете Le Parisien, что «не жалеет о том, что был честен». Мужчина рассказал, что потратит часть денег на ремонт своей квартиры.
Беднягу мурыжили 8 лет, чтобы потом отдать половину сокровищ. Подчеркну, что общий вес драгоценностей составил всего 140 граммов, Вот честный мудак.
Источник: https://meduza.io/feature/2021/12/06/v-2013-godu-alpinist-nashel-na-monblane-korobku-s-izumrudami-rubinami-i-sapfirami-i-otdal-vse-politsii-spustya-vosem-let-on-poluchil-svoyu-dolyuhttps://meduza.io/feature/2021/12/06/v-2013-godu-alpinist-nashel-na-monblane-korobku-s-izumrudami-rubinami-i-sapfirami-i-otdal-vse-politsii-spustya-vosem-let-on-poluchil-svoyu-dolyu