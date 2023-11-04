Кандидат на пост главы Тайваня подкупал избирателей туалетной бумагой

В прокуратуре сообщили, что полиция задержала 13 человек, раздававших коробки туалетной бумаги стоимостью 900 новых тайваньских долларов или около 28 долларов США (2605 рублей) каждая. Десять из них отпустили после допроса, а троих освободили под залог. Если их вина будет доказана, то им грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до 10 миллионов новых тайваньских долларов (более 309 тысяч долларов США).





Очевидно, что раздача туалетной бумаги была частной инициативой людей на местах, которые знают потребности населения. Местные жители, судя по всему, до сих пор не отошли от ковидного безумия, когда скупали туалетную бумагу и на острове в один прекрасный момент не осталось этого товара.





С другой стороны, можно предположить, что обвинение Терри Гоу это первая попытка вставить палки в колеса неугодному кандидату. Ведь если подумать, у владельца компании Foxconn, где только на Тайване работают 700 тысяч человек, найдутся более тонкие способы воздействия на людей, чем позорный подкуп туалетной бумагой.