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Кандидат на пост главы Тайваня подкупал избирателей туалетной бумагой

Кандидат на пост главы Тайваня подкупал избирателей туалетной бумагой

Автор:
04 ноября 2023 13:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тайвань   Терри Гоу   выборы   избиратели   кандидат   подкуп   прокуратура   туалетная бумага   
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Видимо, жители острова ещё не отошли от ковидной паники и продолжают запасаться туалеткой. Знание потребностей избирателя — путь к победе!

Прокуратура тайваньского уезда Юньлинь подозревает 73-летнего миллиардера Терри Гоу в подкупе избирателей туалетной бумагой. По мнению надзорного ведомства, один из самых богатых жителей острова при поддержке членов местной ассоциации фермеров раздавал населению коробки с туалетной бумагой в обмен на подписи.


Прокитайский предприниматель баллотируется на пост главы администрации Тайваня в качестве независимого кандидата. Выборы состоятся в 2024 году, для участия в которых до 2 ноября необходимо было собрать 290 тысяч подписей жителей в поддержку его кандидатуры. Ему удалось собрать необходимое количество подписей и сдать их в избирательную комиссию 1 ноября.

В прокуратуре сообщили, что полиция задержала 13 человек, раздававших коробки туалетной бумаги стоимостью 900 новых тайваньских долларов или около 28 долларов США (2605 рублей) каждая. Десять из них отпустили после допроса, а троих освободили под залог. Если их вина будет доказана, то им грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до 10 миллионов новых тайваньских долларов (более 309 тысяч долларов США).


Очевидно, что раздача туалетной бумаги была частной инициативой людей на местах, которые знают потребности населения. Местные жители, судя по всему, до сих пор не отошли от ковидного безумия, когда скупали туалетную бумагу и на острове в один прекрасный момент не осталось этого товара.


С другой стороны, можно предположить, что обвинение Терри Гоу это первая попытка вставить палки в колеса неугодному кандидату. Ведь если подумать, у владельца компании Foxconn, где только на Тайване работают 700 тысяч человек, найдутся более тонкие способы воздействия на людей, чем позорный подкуп туалетной бумагой.


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Метки: Тайвань   Терри Гоу   выборы   избиратели   кандидат   подкуп   прокуратура   туалетная бумага   
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6  комментариев
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16k
ss 2 часа назад
Бог мой! Как легко тайваньским кандидатам! Туалетная бумага и всё! Об этом можно только мечтать. Это вам не "гречу" тоннами закупать!...
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7k
Умница-красавица 18 минут назад
Сортирная избирательная кампания
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1k
likiloki Час назад
Так у нас не так давно постельным бельем подкупали. Вот прямо по квартирам ходили, расписался и получил простыню.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Какие дешёвые избиратели на Тайване.
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