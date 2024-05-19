«Сборище антибелых лицемеров»: в США бывший участник Ку-клукс-клана решил стать губернатором штата Миссури

Архивные фотографии на фоне горящего креста его не смущают.
В штате Миссури должны выбирать губернатора. Один из кандидатов на этот пост - Даррел Леон МакКланахан - республиканец (пока что) и экс-член всем известного Ку-клукс-клана.
О том, что он участник ККК никто не знал. Данные об этом просочились в прессу в 2022 году. Появились и архивное фото, где он позирует вместе с парнями в белых колпаках. А за спиной у них - горящий крест.
Тогда МакКланахан хотел баллотироваться в Сенат. Естественно, после позирования на фоне полыхающего креста, никуда он не прошёл. В тот раз политик обиделся и заявил, что он - «белый человек», однако сейчас к ККК отношения не имеет. Координатор этого движения «всего лишь дал ему почётное членство сроком на 1 год». Потом их дружба закончилась - так он утверждает.
Теперь он рвётся на выборы в Миссури. Но республиканцы против:
Республиканская партия штата Миссури была проинформирована о том, что Даррел Леон МакКланахан III подал заявку на пост губернатора в качестве республиканца, несмотря на его принадлежность к Ку-клукс-клану, что фундаментально противоречит ценностям и платформе нашей партии.
А МакКланахан им отвечает:
Республиканская партия точно знала, кто я. ... Что за сборище антибелых лицемеров.
Недавно был суд и он признал, что ничего противоречащего Конституции в выдвижении экс-члена ККК на выборы нет. А значит пусть баллотируется, даже если большинство республиканцев против.
Вероятно, если МакКланахан одержит победу, то устроит факельное шествие и подожжёт ещё парочку крестов. Но если серьёзно - его губернаторство выглядит совершенной фантастикой. В начале-середине XX века может и победил бы без проблем, а сейчас все от него шарахаются в сторону.
Источник:
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Да и в целом ККК, довольно непубличная организация и капюшоны носят как раз таки для сокрытия своих личностей.. как просекли что этот человек там тусовался?
К чему уже эти показушные - "Мы не такие, мы не хотим расизма"? Всё ж понятно с вашей культурой, нацист на нацисте, клейма ставить некуда. Особенно сейчас, когда видно. кого и как они поддерживают и подбадривают.
Выводы делайте сами...