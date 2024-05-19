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«Сборище антибелых лицемеров»: в США бывший участник Ку-клукс-клана решил стать губернатором штата Миссури

«Сборище антибелых лицемеров»: в США бывший участник Ку-клукс-клана решил стать губернатором штата Миссури

Автор:
19 мая 2024 15:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: выборы   губернатор   кандидат   ку-клукс-клан   миссури   республиканцы   штат   
1485
5

Архивные фотографии на фоне горящего креста его не смущают.

В штате Миссури должны выбирать губернатора. Один из кандидатов на этот пост - Даррел Леон МакКланахан - республиканец (пока что) и экс-член всем известного Ку-клукс-клана.

О том, что он участник ККК никто не знал. Данные об этом просочились в прессу в 2022 году. Появились и архивное фото, где он позирует вместе с парнями в белых колпаках. А за спиной у них - горящий крест.

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Тогда МакКланахан хотел баллотироваться в Сенат. Естественно, после позирования на фоне полыхающего креста, никуда он не прошёл. В тот раз политик обиделся и заявил, что он - «белый человек», однако сейчас к ККК отношения не имеет. Координатор этого движения «всего лишь дал ему почётное членство сроком на 1 год». Потом их дружба закончилась - так он утверждает.

Теперь он рвётся на выборы в Миссури. Но республиканцы против:

Республиканская партия штата Миссури была проинформирована о том, что Даррел Леон МакКланахан III подал заявку на пост губернатора в качестве республиканца, несмотря на его принадлежность к Ку-клукс-клану, что фундаментально противоречит ценностям и платформе нашей партии.

А МакКланахан им отвечает:

Республиканская партия точно знала, кто я. ... Что за сборище антибелых лицемеров.

Недавно был суд и он признал, что ничего противоречащего Конституции в выдвижении экс-члена ККК на выборы нет. А значит пусть баллотируется, даже если большинство республиканцев против.

Вероятно, если МакКланахан одержит победу, то устроит факельное шествие и подожжёт ещё парочку крестов. Но если серьёзно - его губернаторство выглядит совершенной фантастикой. В начале-середине XX века может и победил бы без проблем, а сейчас все от него шарахаются в сторону.

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Метки: выборы   губернатор   кандидат   ку-клукс-клан   миссури   республиканцы   штат   
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8  комментариев
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28k
Влад 58 минут назад
Вроде как республиканцы правы, черные, белые,желтые, различий делать нельзя, все равны. С другой стороны черные устроят еще немного погромов, разграбят немножко магазинов, поорут про контрибуции и белое большинство проголосует за Ку-Клукс-Клановца, любому терпению когда то приходит предел.
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43k
Example 6.2.6 6 минут назад
Папа Римский (Бенедикт 16) был в гитлерюгенде.. в чём проблема взять в губернаторы бывшего куклус клановца? В военном комитете НАТО же бывшие СС-овцы занимали посты? При операции "Скрепка" куча фашистов в США обустроились на работу.
Да и в целом ККК, довольно непубличная организация и капюшоны носят как раз таки для сокрытия своих личностей.. как просекли что этот человек там тусовался?

К чему уже эти показушные - "Мы не такие, мы не хотим расизма"? Всё ж понятно с вашей культурой, нацист на нацисте, клейма ставить некуда. Особенно сейчас, когда видно. кого и как они поддерживают и подбадривают.
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62k
Мойша 12 минут назад
С таким хамством "очень ценных специалистов" пора у нас создавать свой ККК.
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8k
Нестерин Сергей 19 минут назад
Общество "друзей Германии"по ВСЕЙ АМЕРИКЕ в 30-е гг. прошлого века- можно. А Ку- Клукс- клановца в губеры ОДНОГО штата- нельзя.
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15k
Владимир Полчаса назад
Черные должны жить в Африке. Так уж эволюция распрядилась!
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1k
Сергей 50 минут назад
Статистика говорит честно: когда ККК был в силе, грабежи на улицах, беспредел в магазинах, торговля наркотиками были на порядок меньше.
Выводы делайте сами...
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709
tokol Час назад
Ну и нормально! Лучше, чем нынешняя пидрросня
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7k
Трям Час назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2940 постов (2894 в горячем)

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