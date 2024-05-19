«Сборище антибелых лицемеров»: в США бывший участник Ку-клукс-клана решил стать губернатором штата Миссури

В штате Миссури должны выбирать губернатора. Один из кандидатов на этот пост - Даррел Леон МакКланахан - республиканец (пока что) и экс-член всем известного Ку-клукс-клана.

О том, что он участник ККК никто не знал. Данные об этом просочились в прессу в 2022 году. Появились и архивное фото, где он позирует вместе с парнями в белых колпаках. А за спиной у них - горящий крест.