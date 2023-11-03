Вакансия месяца: в Новосибирске ищут кандидата на собачью работу с зарплатой от 270 тысяч рублей

В Новосибирске ищут необычного специалиста - сомелье собачьего корма. Ему предстоит дегустировать по 10-30 марок еды для пёселей, делать выводы о вкусе, аромате и усвояемости. Затем фиксировать выводы и пилить видеообзоры. Судя по описанию вакансии, придётся пожирать собачью еду прямо на камеру, ну это чтобы никто не сомневался в вашей честности. Зато опыт работы не требуется.