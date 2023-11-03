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Вакансия месяца: в Новосибирске ищут кандидата на собачью работу с зарплатой от 270 тысяч рублей

Вакансия месяца: в Новосибирске ищут кандидата на собачью работу с зарплатой от 270 тысяч рублей

Автор:
03 ноября 2023 17:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   вакансия   зарплата   кандидат   работа   соискатель   
2176
3

Обязанности у него будут так себе. На любителя.

В Новосибирске ищут необычного специалиста - сомелье собачьего корма. Ему предстоит дегустировать по 10-30 марок еды для пёселей, делать выводы о вкусе, аромате и усвояемости. Затем фиксировать выводы и пилить видеообзоры. Судя по описанию вакансии, придётся пожирать собачью еду прямо на камеру, ну это чтобы никто не сомневался в вашей честности. Зато опыт работы не требуется.

Обратите внимание на тех, кто просматривает вакансию - 655 человек в моменте. Вот что делает зарплата в 270 тысяч рублей.

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Метки: Новосибирск   вакансия   зарплата   кандидат   работа   соискатель   
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881k
А.Берестенко 2 часа назад
А собак можно привлекать для дегустации?
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601
Sadik-mardik 6 минут назад
Эх не работали вы на фабриках по производству кормов. Там такое мясо и витамины(включая овощи и фрукты) не каждый человек так питается. И алкашей видал которые чемергес кошачьем консервами закусывали
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15k
Типа граф 12 минут назад
Так вот почему в рекламе говорят , что стало ещё вкуснее .
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271
costarox 14 минут назад
Я какой смысл в человеке на этой работе? Собака же не ест 90% еды, которую ест человек. То есть даже если человеку понравится и будет легко усваиваться, то не факт, что эта еда понравится собаке.
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30k
Кот Баюн Полчаса назад
Как можно делать вывод об усвояемости того или иного корма, если ты по 10-30 видов за день должен съедать?
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30k
Кот Баюн Полчаса назад
10-30 марок в день, так это за неделю максимум можно все перепробовать, то есть работы на пару дней, за них и заплатят
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6k
disevenvis 42 минуты назад
В 98 году кто-то в казарму припер сухой кошачий корм, один пакет. И мы его ели. Несколько человек столпились в расположении и делили этот пакет. Кому рассказываю - не верят и смеются.
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53k
turyst 46 минут назад
20 видов корма в день, в среднем.
400+ видов в месяц.

Хм... А сколько их вообще, на планете, существует?
А то, может, там работы на пару-тройку месяцев всего.
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53k
turyst 47 минут назад
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3k
kuchipachi 51 минуту назад
Как может не специалист давать свою оценку? Сразу предвзятость прослеживается в данном предложении
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33k
БамбарбияКиргуду 57 минут назад
Есть уже.
88-летний Александр Ширвиндт рассказал, что ест собачий корм. Вместе с женой. Из собачих мисок.
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1k
Мария Коненкова Час назад
Да потому что куче дураков, привлечённых суммой, сразу показалось, что это халява: подумаешь, корм попробовать! А то, что придётся каждый день есть его на камеру, при этом снимая качественный обзор, а не так, как им кажется, да плюс остальные пункты требования, вроде выставок и соревнований, они вообще в расчёт не берут - им кажется, за пару сжёванных гранул и "ой, б..." на камеру сразу отвалят тучу бабла. Про "составлять отчёты по параметрам", похоже, вообще никто из любопытствующих не прочитал.
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3k
Daimos Час назад
Так еще и кормят бесплатно. Работа мечты.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
... 2 часа назад
Как то раз в магазине схватил паштет для пса своего, на кассе удивил ценник, дома открыл, а запах такой мммм.... читаю состав, и офигел что натурал, попробовал, короче поделились по свойски. И чего греха таить его паштет был вкуснее человеческого.
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