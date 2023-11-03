Вакансия месяца: в Новосибирске ищут кандидата на собачью работу с зарплатой от 270 тысяч рублей

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Обязанности у него будут так себе. На любителя.
В Новосибирске ищут необычного специалиста - сомелье собачьего корма. Ему предстоит дегустировать по 10-30 марок еды для пёселей, делать выводы о вкусе, аромате и усвояемости. Затем фиксировать выводы и пилить видеообзоры. Судя по описанию вакансии, придётся пожирать собачью еду прямо на камеру, ну это чтобы никто не сомневался в вашей честности. Зато опыт работы не требуется.
Обратите внимание на тех, кто просматривает вакансию - 655 человек в моменте. Вот что делает зарплата в 270 тысяч рублей.
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400+ видов в месяц.
Хм... А сколько их вообще, на планете, существует?
А то, может, там работы на пару-тройку месяцев всего.
88-летний Александр Ширвиндт рассказал, что ест собачий корм. Вместе с женой. Из собачих мисок.