Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и мои соболезнования его жене и дочерям. Клянусь его памятью и его борьбой, я заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным.

Вскоре объявились и убийцы - криминальная группировка Los Lobos. Они взяли на себя ответственность за преступление, а потом стали угрожать другому кандидату в президенты - Яну Топику.

Добрый вечер, народ Эквадора. Мы хотим донести это до всех. Что каждый раз, когда коррумпированные политики не выполняют свои обязательства, у нас есть обещание – они будут ликвидированы. Мы клан Los Lobos, берём на себя ответственность за события сегодняшнего дня. Вот что случается, когда коррупционеры нарушают свое слово. Ты тоже Ян Топик, мать твою. Держи свое слово, если ты не сдержишь свое обещание, Ян Топик, ты будешь следующим. Волки, волки, вперёд!