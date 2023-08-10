Бандиты считают, что борются с коррумпированными властями.
Сделали это, в преддверии выборов - до них осталось меньше двух недель. По опросам общественного мнения, Вильявисенсио занимал лишь четвёртое место в рейтинге, так что запросто мог и не победить.
Основной конёк экс-кандидата - борьба со взяточниками и наркокартелями. Также он обещал пересмотреть контракты с иностранными нефтяными и горнодобывающими компаниями. Вильявисенсио вновь заявил об этом на встрече с избирателями в столице Эквадора Кито. А на выходе из здания, где проходил предвыборный митинг, он получил несколько пуль.
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Убийцу попытались схватить. Но по странному стечению обстоятельств, его застрелили во время задержания.
Казалось бы, «концы в воду», но…
Видео прогремело на весь мир и его прокомментировал действующий президент Эквадора Гильермо Лассо:
Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и мои соболезнования его жене и дочерям. Клянусь его памятью и его борьбой, я заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным.
Вскоре объявились и убийцы - криминальная группировка Los Lobos. Они взяли на себя ответственность за преступление, а потом стали угрожать другому кандидату в президенты - Яну Топику.
Добрый вечер, народ Эквадора. Мы хотим донести это до всех. Что каждый раз, когда коррумпированные политики не выполняют свои обязательства, у нас есть обещание – они будут ликвидированы. Мы клан Los Lobos, берём на себя ответственность за события сегодняшнего дня. Вот что случается, когда коррупционеры нарушают свое слово. Ты тоже Ян Топик, мать твою. Держи свое слово, если ты не сдержишь свое обещание, Ян Топик, ты будешь следующим. Волки, волки, вперёд!
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После такого шокирующего убийства, уже никто и не удивится, если Топик снимет свою кандидатуру и мигом забудет про президентское кресло.
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Так как процент у этих двоих маленький и никакого смысла в убийстве из за электората нет- только припугнуть кого то другого
так что они скорее всего или на подсосе у какого-то политика, или уже самостоятельно занимаются политикой.
Апаж (apazhe) в свое время уезжал туды от несвободы в поисках свободы и отсутствия коррупции, бгг
А оно вона как.
Дерзкий киллер подбежал к политику, когда тот, закончив встречу с избирателями, садился в авто. В замесе также пострадали другие люди.