Сенатор из Рок-Айленда призвала голосовать за себя, встав на руки и станцевав тверк в бикини





К необычноым способам предвыборной агитации в США, да и в других странах прибегают не в первый раз. Так, к примеру, в Грузии баллотировавшийся на пост президента Зураб Джапаридзе разместил свои агитационные баннеры на порносайте. По его мнению, трафик там постоянный, и посетителей много.

Аргентинская телеведущая и модель Синтия Фернандеш тоже была убедительна перед выборами в Конгресс. За такую проголосуешь, даже если раньше был аполитичен!