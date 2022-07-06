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Сообщество Жизнь в США 856 постов • 243 подписчика подписаться
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Сенатор из Рок-Айленда призвала голосовать за себя, встав на руки и станцевав тверк в бикини

Сенатор из Рок-Айленда призвала голосовать за себя, встав на руки и станцевав тверк в бикини

Автор:
06 июля 2022 14:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Их нравы   Рок-Айленд   Тиара Мак   видео   выборы   избиратели   политика   предвыборная агитация   сенат   тверк   
1735
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Хвалить себя в США никто не запрещает. Показывать свои лучшие стороны, чтобы привлечь избирателя, - тоже. Американский сенатор Тиара Мак станцевала тверк в бикини - и всё ради голосов на предстоящих выборах.


Сенатор-демократ из Рок-Айленда показала себя с неожиданной стороны. Женщина разделась до бикини, встала на руки и потрясла мощным филеем. "Голосуй за сенатора Мак", - призывает Тиара избирателей.


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Поможет ли сенатору ее умение стоять на голове и трясти ягодицами, покажет время. Впрочем, учитывая её принадлежность к ЛГБТ-сообществу, определенный процент избирателей она получит в любом случае. Даже при полной профнепригодности.


К необычноым способам предвыборной агитации в США, да и в других странах прибегают не в первый раз. Так, к примеру, в Грузии баллотировавшийся на пост президента Зураб Джапаридзе разместил свои агитационные баннеры на порносайте. По его мнению, трафик там постоянный, и посетителей много.

Аргентинская телеведущая и модель Синтия Фернандеш тоже была убедительна перед выборами в Конгресс. За такую проголосуешь, даже если раньше был аполитичен!

Источник:

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Метки: Их нравы   Рок-Айленд   Тиара Мак   видео   выборы   избиратели   политика   предвыборная агитация   сенат   тверк   
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24  комментария
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6k
Кирилл Час назад
Всё-таки начинают воплощать идеи фильма в жизнь:)
Ссылка youtu.be
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10k
Дмитрий Минуту назад
Пиляааааать....
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Бразильских карнавальщиц с их самбодрома - в пЕРзиденты ША!
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23k
MrGod Полчаса назад
Деградация летит к нам на всех парах, тряся чёрными, жирными задницами с головами без мозгов.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Давайте рассмотрим других кандидатов.
С какими конкурсами они выступают?
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3k
Motorola Полчаса назад
Спасибо автор !
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 42 минуты назад
Чем больше в США подобного, тем лучше России.
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3k
vfrcbvec 43 минуты назад
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1k
КАКАнгел 44 минуты назад
нельзя сравнивать её с Синтия Фернандеш - та кроме танца являлась ещё и вполне разумной женщиной и говорила рациональные вещи. А в америке сейчас действуют не профессионалы а люди с льготами - лесбиянка +100 балов, болен алкоголизмом +25 балов , наркоман+50, негр +500, ночной энурез +10 балов .
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2k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Тут, недавно, псакизаменительница, начала свою первую прессконференцию в новой должности, не с описания своих профессиональных качеств, а с рассказа о том, что она черная лесбиянка.
Так, что тенденция ясна.
Не надо быть профессионалом, надо быть черным, жирным и желательно гомосеком.
Вот тетка и прет по новой вводной
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9k
*Сергей* 46 минут назад
Ну что такого то?

Каждый кандидат во время предвыборной компании дает обещания или демонстрирует то чем он будет заниматься когда его изберут. Так не только у них но и по всему миру. Данная сенатор продемонстрировала избирателям свои навыки. Теперь уже от народа зависит изберут ее или нет. Если народ захочет что бы им тверк танцевали стоя на голове, то выберут ее, а может выберут кого то другого кто покажет как может решать проблемы.
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63
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
да там президент не умнее этот обезьяны.. так что проголосуют вне всякого сомнения.
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10k
insaider 50 минут назад
Хорошо что не Байден!
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1k
SHAGREEN 51 минуту назад
Еще не выбрали, а уже повернулась жопой к избирателям
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11k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Нашла подход к электорату!
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25k
Ego sum qui sum Час назад
я думал такое возможно только в Австралии
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440
Alex Час назад
Выдающиеся способности, надо голосовать за нее
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18k
Нагайна Час назад
Никак не пойму - почему тверк называют ТАНЦЕМ? Эта жопотряска что угодно, но не танец! А уж что эта толстомясая изобразила - обезьяны в зоопарке разнообразнее и грациознее показывают.
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18k
Алексей Час назад
СРАМОТА!!! (С)
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
А мы ещё на наших наезжаем...
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868
Виктор Глущенко 2 часа назад
Хоть бы жопу помыла после туалета - вся в гуано .
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