Сенатор из Рок-Айленда призвала голосовать за себя, встав на руки и станцевав тверк в бикини

Хвалить себя в США никто не запрещает. Показывать свои лучшие стороны, чтобы привлечь избирателя, - тоже. Американский сенатор Тиара Мак станцевала тверк в бикини - и всё ради голосов на предстоящих выборах.
Сенатор-демократ из Рок-Айленда показала себя с неожиданной стороны. Женщина разделась до бикини, встала на руки и потрясла мощным филеем. "Голосуй за сенатора Мак", - призывает Тиара избирателей.
Поможет ли сенатору ее умение стоять на голове и трясти ягодицами, покажет время. Впрочем, учитывая её принадлежность к ЛГБТ-сообществу, определенный процент избирателей она получит в любом случае. Даже при полной профнепригодности.
К необычноым способам предвыборной агитации в США, да и в других странах прибегают не в первый раз. Так, к примеру, в Грузии баллотировавшийся на пост президента Зураб Джапаридзе разместил свои агитационные баннеры на порносайте. По его мнению, трафик там постоянный, и посетителей много.
Аргентинская телеведущая и модель Синтия Фернандеш тоже была убедительна перед выборами в Конгресс. За такую проголосуешь, даже если раньше был аполитичен!
Источник:
АНТИФИШКИ
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С какими конкурсами они выступают?
Очки есть. Возможно книжки читала
Так, что тенденция ясна.
Не надо быть профессионалом, надо быть черным, жирным и желательно гомосеком.
Вот тетка и прет по новой вводной
Каждый кандидат во время предвыборной компании дает обещания или демонстрирует то чем он будет заниматься когда его изберут. Так не только у них но и по всему миру. Данная сенатор продемонстрировала избирателям свои навыки. Теперь уже от народа зависит изберут ее или нет. Если народ захочет что бы им тверк танцевали стоя на голове, то выберут ее, а может выберут кого то другого кто покажет как может решать проблемы.