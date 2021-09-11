Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР»

На встрече с избирателями чиновник заявил, что в противном случае денег на благоустройство поселка они не увидят.
Мэр Белоярского городского округа и член партии «Единая Россия» Андрей Горбов так хотел, чтобы на грядущих выборах победил его товарищ-однопартиец, спортсмен и просто хороший и честный человек, что перешел рамки дозволенного и прибегнул к откровенному шантажу.
Встреча Горбова с избирателями из поселка Совхозный прошла 8 сентября в местной церквушке. Во время общения с жителями чиновник заявил, что лучшего кандидата, чем его друг из администрации и Федерации бокса (!), им просто не найти. И дал слово главы ГО, что если победит Нина Русских от партии «Справедливая Россия», то он не вложит в поселок ни копейки.
«Я не буду врать, я стою в храме и честно говорю: если выиграет Нина Русских – здесь денег не будет. Ни на котельные, ни на дороги, ни на что. А если победит «Единая Россия», вы увидите, какие здесь будут преобразования к следующему году», - пригрозил мэр.
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Сам Горбов назвал опубликованное видео сфабрикованным и заявил, что его слова вырвали из контекста.
«Я считаю, что это сфабрикованное видео. Как я могу говорить, что территория не получит деньги, если глава городского округа отвечает полностью за весь муниципалитет? Я не могу говорить, что сегодня я дам сюда, завтра дам туда. С меня ответственности никто не снимал за благосостояние жителей Белоярского городского округа», - прокомментировал скандальное видео чиновник.
Свердловские эсеры из «СП» уже направили жалобу губернатору области Евгению Куйвашеву, главе ЦИК Элле Панфиловой и генпрокурору России Игорю Краснову.
Но Андрей Горбов отделался лишь предупреждением от аппарата губернатора. Вполне возможно, что его накажут строже, но это будет уже после выборов.
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Пипец у него рожа хряка.
Когда победит Единая Россия? Я щас лопну от смеха!!!
Правда?... Боже мой! Какая милая наивность.
Для полноты картины не хватает "Век воли не видать!"
Молодец! Переводчиком на переговорах не предлагали?
+++++
Обоснуйте свой -, плиз.