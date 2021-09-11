Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР»

Мэр Белоярского городского округа и член партии «Единая Россия» Андрей Горбов так хотел, чтобы на грядущих выборах победил его товарищ-однопартиец, спортсмен и просто хороший и честный человек, что перешел рамки дозволенного и прибегнул к откровенному шантажу.

Встреча Горбова с избирателями из поселка Совхозный прошла 8 сентября в местной церквушке. Во время общения с жителями чиновник заявил, что лучшего кандидата, чем его друг из администрации и Федерации бокса (!), им просто не найти. И дал слово главы ГО, что если победит Нина Русских от партии «Справедливая Россия», то он не вложит в поселок ни копейки.

«Я не буду врать, я стою в храме и честно говорю: если выиграет Нина Русских – здесь денег не будет. Ни на котельные, ни на дороги, ни на что. А если победит «Единая Россия», вы увидите, какие здесь будут преобразования к следующему году», - пригрозил мэр.