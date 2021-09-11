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Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР»

Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР» (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 14:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   выборы   единая россия   избиратели   мэр   политика   скандал   шантаж   
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На встрече с избирателями чиновник заявил, что в противном случае денег на благоустройство поселка они не увидят.

Мэр Белоярского городского округа и член партии «Единая Россия» Андрей Горбов так хотел, чтобы на грядущих выборах победил его товарищ-однопартиец, спортсмен и просто хороший и честный человек, что перешел рамки дозволенного и прибегнул к откровенному шантажу.


Встреча Горбова с избирателями из поселка Совхозный прошла 8 сентября в местной церквушке. Во время общения с жителями чиновник заявил, что лучшего кандидата, чем его друг из администрации и Федерации бокса (!), им просто не найти. И дал слово главы ГО, что если победит Нина Русских от партии «Справедливая Россия», то он не вложит в поселок ни копейки.


«Я не буду врать, я стою в храме и честно говорю: если выиграет Нина Русских – здесь денег не будет. Ни на котельные, ни на дороги, ни на что. А если победит «Единая Россия», вы увидите, какие здесь будут преобразования к следующему году», - пригрозил мэр.

Сам Горбов назвал опубликованное видео сфабрикованным и заявил, что его слова вырвали из контекста.


«Я считаю, что это сфабрикованное видео. Как я могу говорить, что территория не получит деньги, если глава городского округа отвечает полностью за весь муниципалитет? Я не могу говорить, что сегодня я дам сюда, завтра дам туда. С меня ответственности никто не снимал за благосостояние жителей Белоярского городского округа», - прокомментировал скандальное видео чиновник.

Свердловские эсеры из «СП» уже направили жалобу губернатору области Евгению Куйвашеву, главе ЦИК Элле Панфиловой и генпрокурору России Игорю Краснову.


Но Андрей Горбов отделался лишь предупреждением от аппарата губернатора. Вполне возможно, что его накажут строже, но это будет уже после выборов.

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Метки: видео   выборы   единая россия   избиратели   мэр   политика   скандал   шантаж   
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24  комментария
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1k
Гарик 2 часа назад
Людям которые работают, платят налоги, содержат эту ссанину, она отказывает в финансировании их же деньгами? У нас тоже такой был, социальный объект достраивать не хотел после просраных выборов. Подох, земля камнем.
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733
Алексей Попов 16 минут назад
По .блу видно - недоедает, страдает за народ...
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19k
мистер Конвей Твитти 21 минуту назад
Тот случай,когда физиономия как наглядное пособие по криминалистике.Впрочем,других в его партии и не держат.
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922
zenon Полчаса назад
Его накажут строже, если ЕР не пройдёт.
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2k
Kons 43 минуты назад
Праально! А зачем ходить вокруг да около? Все по-честноку!
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967
Виталий 44 минуты назад
«Я не буду врать, я стою в храме и честно говорю: если выиграет Нина Русских – здесь денег не будет. Ни на котельные, ни на дороги, ни на что. А если победит «Единая Россия», вы увидите, какие здесь будут преобразования к следующему году», А если этих преобразований вы не увидите, то депутат от ЕР сядет в тюрьму на 15 лет без права на УДО - вот так надо было сказать.
Пипец у него рожа хряка.
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3k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Петушок дырявый.
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4k
ZiDAN10 50 минут назад
"Вполне возможно, что его накажут строже, но это будет уже после выборов."
Когда победит Единая Россия?
Я щас лопну от смеха!!!
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4k
Артем Кощеев 51 минуту назад
Это просто немыслимо, чиночнмк перешёл все рамки дозволенного, форменный беспредел. Ничего подобного не было со времен прошлых выборов
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1k
анатолий горленко Час назад
Голосуй, не голосуй, всё равно получишь...
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574
Миша Час назад
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8k
uehl Час назад
Свинья! Вот вам и вся суть едра.
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14k
Вася Александрович Час назад
Ничего, скоро вы перейдёте к белорусской (советской) методике голосования, где от вашего голоса просто ничего не зависит - всех давно назначили сверху.
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521
Карл Такойто Час назад
То что люди его прям там после таких заявлений на..уй не шлют,лишний раз лишь показывает какое холопское население,не щёлкает же у них ничего в башке,они там что то отвечают,пытаются с ним разговаривать-вместо того чтобы просто выгнать его нахер дружно и всё. Чувство собственного достоинства отсутствует у этих людей
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1k
閃光 Час назад
Перефразируя ДА - "Деньги есть, но вы их не увидите." Ну чего ... Молодец. По его ряхе видно где котельная с дорогой и какие преобразования будут.
Для полноты картины не хватает "Век воли не видать!"
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16
D T Час назад
рэкет чистой воды!
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2k
NIS 2 часа назад
Уже за русских голосовать запрещают .... дожили , мля ......
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Пи@ары они там все. Денег не даст, нашёлся боярин странный.
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Косок говна, чёрт !
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