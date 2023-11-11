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Прокуратура Московской области запретила "Хогвартсу" называться университетом

Прокуратура Московской области запретила "Хогвартсу" называться университетом

Автор:
11 ноября 2023 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Ивантеевка   Хогвартс   колдовство   магия   прокуратура   университет   
985
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Пока в Эксетерском университете только планируют учить магии и оккультным наукам, в нашем отечественном городе Ивантеевка прокуратура запрещает «Международному университету магии и колдовства «АХогвартс» утверждать, что он университет.

Вот такая суровая российская действительность. На волне арестов всевозможных инфоцыган разных мастей досталось и ивантеевскому "АХогвартсу". Деятельность данного "учебного" заведения вызывала массу вопросов у маглов, точнее у депутата Госдумы Александра Толмачева.


Короче говоря, так депутат этим нечестным "Хогватсом" возмутился, что написал обращение в прокуратуру. Там внимательно заведение проверили, выяснили, что волшебных палочек и летающих метел там нет, да и в ходе обучения вызвать "Патронуса" тоже не получится.

И предписали владельцам "Университета магии" не вводить в заблуждение клиентов и исправить ошибки в названии заведения и изменить перечень услуг: удалить ссылки на обучение магией, наличие факультетов и обучения в «закрытой» школе.

По мнению депутата, недопустимо дискредитировать российскую систему образования подобным использованием термина «университет».

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Метки: Ивантеевка   Хогвартс   колдовство   магия   прокуратура   университет   
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7  комментариев
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4k
Taf Taffus Час назад
Вообще правильно сделал. Кто хочет учиться магии, тому дорога в 404, там таких ВУЗов вагон и еще на три дрезины.
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2k
Жирный бот 6 минут назад
Я часто там проезжаю, думал это прикол) винный бутик, а рядом хогвардс)
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11k
DumDum 6 минут назад
Московский финансово-юридический университет "МФЮА" (Московская финансово-юридическая академия). Почему одним можно, а другим - нет?
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64k
doker 52 минуты назад
Магия? Ну кто с магией так борется!?
Нужно вспомнить традиции, бл**ь.
Люди, вам больше заняться нечем?

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9k
Бритва 56 минут назад
стоит ли переживать за тех, кто всерьёз учился в "университете магии и колдовства"? по-моему, нет.
Вообще, я подумал, что так какую-то закусочную назвали, но не угадал
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Школе приготовиться
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