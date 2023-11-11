Прокуратура Московской области запретила "Хогвартсу" называться университетом

Пока в Эксетерском университете только планируют учить магии и оккультным наукам, в нашем отечественном городе Ивантеевка прокуратура запрещает «Международному университету магии и колдовства «АХогвартс» утверждать, что он университет.
Вот такая суровая российская действительность. На волне арестов всевозможных инфоцыган разных мастей досталось и ивантеевскому "АХогвартсу". Деятельность данного "учебного" заведения вызывала массу вопросов у маглов, точнее у депутата Госдумы Александра Толмачева.
Короче говоря, так депутат этим нечестным "Хогватсом" возмутился, что написал обращение в прокуратуру. Там внимательно заведение проверили, выяснили, что волшебных палочек и летающих метел там нет, да и в ходе обучения вызвать "Патронуса" тоже не получится.
И предписали владельцам "Университета магии" не вводить в заблуждение клиентов и исправить ошибки в названии заведения и изменить перечень услуг: удалить ссылки на обучение магией, наличие факультетов и обучения в «закрытой» школе.
По мнению депутата, недопустимо дискредитировать российскую систему образования подобным использованием термина «университет».
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Нужно вспомнить традиции, бл**ь.
Люди, вам больше заняться нечем?
Вообще, я подумал, что так какую-то закусочную назвали, но не угадал
Одним можно быть университетом, а другим нельзя?
Для большинства людей - суть одна.