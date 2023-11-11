Прокуратура Московской области запретила "Хогвартсу" называться университетом

Короче говоря, так депутат этим нечестным "Хогватсом" возмутился, что написал обращение в прокуратуру. Там внимательно заведение проверили, выяснили, что волшебных палочек и летающих метел там нет, да и в ходе обучения вызвать "Патронуса" тоже не получится.

И предписали владельцам "Университета магии" не вводить в заблуждение клиентов и исправить ошибки в названии заведения и изменить перечень услуг: удалить ссылки на обучение магией, наличие факультетов и обучения в «закрытой» школе.