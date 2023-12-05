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Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Автор:
05 декабря 2023 12:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ufc   Президент   выборы   ирландия   кандидат   конор макгрегор   
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Не так давно бывший чемпион UFC обещал, что наведёт в стране порядок.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался о своих политических амбициях. Он допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии. По словам Макгрегора, у него не будет соперников в президентской гонке, поскольку все претенденты — старики, которые не слышат собственный народ и действуют исходя из политики своих партий.

"Если я буду баллотироваться, моими потенциальными конкурентами будут: Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми. И есть я — 35 лет, молодой, активный, увлеченный, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь", — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Очевидно, на решение заняться политикой Макгрегора подтолкнули недавние события в Ирландии. 23 ноября в Дублине вооружённый ножом мигрант напал на группу детей. После этого местные жители вышли на протесты и устроили в городе погром. После инцидента Макгрегор заявил, что не поддерживает сопряжённые с насилием протесты, но предупредил власть, что люди требуют быстрых перемен в области миграционной политики, а если эти перемены не произойдут, то обеспечивать безопасность людей будет он. Насколько известно, полиция Ирландии сейчас проводит проверку по факту "антимигрантских" высказываний спортсмена.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: ufc   Президент   выборы   ирландия   кандидат   конор макгрегор   
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5  комментариев
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9k
Ysik 57 минут назад
Идеальный кандидат для Ирландии. Любит насилие и гонит неплохой виски. И если честно неплохой кандидат в президенты многих стран, хуже уже вряд ли будет и как минимум будет интересно.
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6k
Babangdida 19 минут назад
Так демократия же - никто не может запрещать ему хотеть.
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234
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Ирландия - парламентская республика, должность президента там номинальная, как и в Германии. Так что может и стать, один х.у.й ничего решать не будет
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25k
sssss3 Полчаса назад
Да, сейчас горничных штук 35 найдётся, которых он обрюхатил, причём одновременно и в ужасной форме... причём в перчатках и напевая гимн России...
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