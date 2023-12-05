Конор Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Не так давно бывший чемпион UFC обещал, что наведёт в стране порядок.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался о своих политических амбициях. Он допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии. По словам Макгрегора, у него не будет соперников в президентской гонке, поскольку все претенденты — старики, которые не слышат собственный народ и действуют исходя из политики своих партий.
"Если я буду баллотироваться, моими потенциальными конкурентами будут: Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми. И есть я — 35 лет, молодой, активный, увлеченный, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь", — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).
Очевидно, на решение заняться политикой Макгрегора подтолкнули недавние события в Ирландии. 23 ноября в Дублине вооружённый ножом мигрант напал на группу детей. После этого местные жители вышли на протесты и устроили в городе погром. После инцидента Макгрегор заявил, что не поддерживает сопряжённые с насилием протесты, но предупредил власть, что люди требуют быстрых перемен в области миграционной политики, а если эти перемены не произойдут, то обеспечивать безопасность людей будет он. Насколько известно, полиция Ирландии сейчас проводит проверку по факту "антимигрантских" высказываний спортсмена.
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