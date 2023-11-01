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Почему на Гуаме цeлoмyдренные женщины платили деньги мужчинам, чтобы набраться «нужного» опыта?

Почему на Гуаме цeлoмyдренные женщины платили деньги мужчинам, чтобы набраться «нужного» опыта?

Автор:
01 ноября 2023 11:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Гуаме   Традиция   люди   оплата   опыт   факты   фото   
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Сейчас Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США и этот остров до сих пор пронизан следами интеграции разных культур.

Среди них сохранились и аборигены Чаморро, у которых многие века по закону существовала довольно необычная древняя традиция, чтобы цeлoмyдренные женщины платили специально обученным мужчинам за то, чтобы набраться этого опыта.


Но почему?


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В племени Чаморро до 4-6 лет мальчики и девочки росли и играли вместе.


Но в возрасте от 4 до 6 лет мальчики переезжали жить в хале нуа (общежития для холостяков), где им нужно было жить со старшими мужчинами, которые учили мальчиков ловить рыбу, выращивать растения, готовить пищу, сражаться, почитать богов и духов, а также работать.


А молодые женщины переезжали жить к взрослым женщинам, которые обучали девочек плести, изготавливать одежду из перьев и волокон, участвовать в poдах и т. д.


Примечательно, что в матрилинейном обществе Чаморро, женщины играли очень большую роль. Возможно, что даже более активную роль, чем мужчины...

Доколониальные микронезийские общества вообще часто были организованы по материнской линии: женщины владели и контролировали землю, которая была якорем семьи, а мужчины ходили ловить рыбу. Гуам не был исключением.


Также необычно и то, что вся женская деятельность женщин племени Чаморро, вроде пения и танцев, преимущественно были направлены на то, чтобы coблaзнять мyжчин. Но самое необычное, что для молодых девушек Чаморро было довольно почётно быть опытными к моменту, когда они вступят в брак.


А иногда и необходимо!

Всё дело в том, что по старинным законам народа Чаморро цeлoмyдренная женщина вышедшая замуж могла потерять статус официальной жены, если её новоиспечённый муж узнавал, что у неё "недостаточно oпытa". Взамен он мог попросить её вернуть ему приданное (землю, украшения и т.д), которое он передал её семье для того, чтобы взять её в жёны.


Среди народа Чаморро женщина считалась отличной женой только если она была способна доставить yдoвoльcтвия своему мyжчине. Из-за этого мужчины старались искать молодых, но oпытных женщин, а молодые девушки старались приобрести как можно больше этого oпыта в молодом возрасте.

Некоторые СМИ утверждают, что подобные традиции существуют у народа Чамморо даже в наше время.

Однако, после женитьбы муж должен был довольствоваться одной женой, а жена - одним мужем.

Из-за этих необычных традиций среди "неопытных" женщин Чаморро (нередко из-за своей непривлекательности), которые в скором времени планировали выйти замуж, стало модно нанимать специальных мужчин, которые гуляли по деревням и предлагали молодым невестам приобрести нужный опыт.


Платили этим мужчинам ожерельями различных стилей, называемые алас и салапе, которые были сделаны из морских ракушек и черепахового панциря.

Как это обычно бывает на большей части территории Океании, эти формы украшений тела также служили валютой и часто свидетельствовали о богатстве и престиже.


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Метки: Гуаме   Традиция   люди   оплата   опыт   факты   фото   
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александр ломовицкий 50 минут назад
учить молодых женщин доставлять удовольствие мужчинам

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