Почему на Гуаме цeлoмyдренные женщины платили деньги мужчинам, чтобы набраться «нужного» опыта?

В племени Чаморро до 4-6 лет мальчики и девочки росли и играли вместе.

Но в возрасте от 4 до 6 лет мальчики переезжали жить в хале нуа (общежития для холостяков), где им нужно было жить со старшими мужчинами, которые учили мальчиков ловить рыбу, выращивать растения, готовить пищу, сражаться, почитать богов и духов, а также работать.

А молодые женщины переезжали жить к взрослым женщинам, которые обучали девочек плести, изготавливать одежду из перьев и волокон, участвовать в poдах и т. д.

Примечательно, что в матрилинейном обществе Чаморро, женщины играли очень большую роль. Возможно, что даже более активную роль, чем мужчины...