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Странная традиция племени Баньянколе

Странная традиция племени Баньянколе

Автор:
15 января 2024 08:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Баньянколе   Традиция   жених   люди   невеста   свадьба   тетка   факты   фото   
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Мужчина перед свадьбой обязан "1 раз побыть" с тёткой своей невесты в специальной хижине.

Баньянколе — это племя кочевников-скотоводов, проживающее в некоторых частях Западной Уганды. Это племя преимущественно известно тем, что с XV века практиковало своеобразный брачный обычай с довольно необычными обязанностями тётушек, особенно в день свадьбы своих племянниц.

Традиция племени баньянколе гласит, что тётушка должна вступить в пoлoвyю связь с женихом своей племянницы, прежде чем ей будет разрешено выйти замуж за этого мужчину.

В XV веке к северо-востоку от озера Виктория, на территории современной Уганды возникло государство Анколе, где проживал народ нколе или баньянколе.

Общество баньянколе было разделено на две группы: байру (земледельцев) и бахима (скотоводов). Пасторальный и земледельческий столпы общества баньянколе образовывали существование двух систем на благо всего народа.

То есть две группы делили одно жизненное пространство и зависели друг от друга. Бахима и Байру обменивались продуктами скотоводства, в то время как Байру также поставляли Бахима сельскохозяйственную продукцию.

А на вершине всей политической пищевой цепочки находился король.

Однако, в 1890 году государство Анколе попало под влияние Британской империи, а к 1901 году было включено в состав Уганды.

С тех пор около 400 000 людей из племени баньянколе проживают в юго-западной части Уганды и не имеют своего суверенитета.

Обряды бракосочетания племени баньянколе довольно интригуют, поскольку выходят далеко за рамки норм, принятых в других местах по всему миру.

В культуре племени баньянколе брак имеет большое значение. Традиция гласит, что когда девочке исполняется восемь или девять лет, на её тёте лежит обязанность несколько лет готовить девочку к будущей семейной жизни.

Всё, что девочке будет нужно знать о своих oбязaнностях как женщины и, самое главное, жены, она узнает исключительно от своей тёти.

Также ожидалось, что до своего брака девочка будет потреблять много молока и говядины, чтобы достичь полноты, поскольку подобное состояние указывало на её возможность родить крепкого и здорового ребёнка.

  • В семье, где рождались мальчики, отец в первую очередь был обязан найти жену для своего сына (даже если у него была незамужняя старшая дочь) и заплатить выкуп за невесту в этом племени. В зависимости от того, насколько богат человек, это может включать несколько коров, коз или горшков пива.

Обычно жених дарил будущему тестю 14 коз. Затем тесть раздавал подаренных коз своим братьям и сестрам. Когда выкуп за невесту выплачивался, только затем начинались основные приготовления к свадьбе.

Но от брака так или иначе чаще выигрывал жених. На самом деле подарки (эмихингиро), которые приносит семья невесты на свадьбу, иногда превышают те, которые жених заплатил в качестве выкупа за невесту.

В день свадьбы в доме невесты планируется пир, на котором её отец приносит в жертву быка. Затем в доме жениха устраивают ещё один пир, на котором совершается подготовка к бракосочетанию.

  • Испытание невесты:

Поскольку дeвcтвeннocть у народа баньянколе является требованием для вступления в брак, то каждая невеста должна пройти специальный тест, чтобы подтвердить этот статус перед свадьбой.

Если невеста проходит тест, то всё в порядке. Однако, если до замужества выяснялось, что девушка не была дeвcтвeнницeй, то в более древние времена ей могла грозить смертная кaзнь или социальная изоляция, однако, в наше время всё ограничивается простым расторжением свадьбы. Но иногда жених соглашается продолжить свадьбу, хотя подобное случается редко.

  • Испытание жениха:

Тётя невесты должна проверить потeнцию и мужественность будущего супруга своей племянницы. Поэтому она обязана вступить с ним в пoлoвyю cвязь в отдельной хижине.

Во время этого процесса тётушка также внимательно изучает все "навыки" и предпочтения жениха, чтобы затем дать своё согласие на брак. Также тётушка предоставляет полезные советы своей племяннице о том, как ей лучше вести себя во время её первой брaчной нoчи с этим мужчиной. Считается, что подобный опыт позволял невесте в браке с самого первого дня более умело yдoвлeтвopять своего супруга.

Хотя этот архаичный обычай может показаться странным, он показывает, насколько в нашем мире много необычных свадебных традиций.


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Метки: Баньянколе   Традиция   жених   люди   невеста   свадьба   тетка   факты   фото   
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4  комментария
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Харон Полчаса назад
А если у невесты нет тёток, а есть только дядья????
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FreelancerND 49 минут назад
Для закрытых родо-племенных обществ ничего необычного. Тут хотя бы есть нормальный прикладной смысл.
По сравнению с этими традициями европейская prima noctis выглядит как раз настоящим варварством
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