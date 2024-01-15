Странная традиция племени Баньянколе

Обряды бракосочетания племени баньянколе довольно интригуют, поскольку выходят далеко за рамки норм, принятых в других местах по всему миру.

В культуре племени баньянколе брак имеет большое значение. Традиция гласит, что когда девочке исполняется восемь или девять лет, на её тёте лежит обязанность несколько лет готовить девочку к будущей семейной жизни.

Всё, что девочке будет нужно знать о своих oбязaнностях как женщины и, самое главное, жены, она узнает исключительно от своей тёти.

Также ожидалось, что до своего брака девочка будет потреблять много молока и говядины, чтобы достичь полноты, поскольку подобное состояние указывало на её возможность родить крепкого и здорового ребёнка.

В семье, где рождались мальчики, отец в первую очередь был обязан найти жену для своего сына (даже если у него была незамужняя старшая дочь) и заплатить выкуп за невесту в этом племени. В зависимости от того, насколько богат человек, это может включать несколько коров, коз или горшков пива.

Обычно жених дарил будущему тестю 14 коз. Затем тесть раздавал подаренных коз своим братьям и сестрам. Когда выкуп за невесту выплачивался, только затем начинались основные приготовления к свадьбе.

Но от брака так или иначе чаще выигрывал жених. На самом деле подарки (эмихингиро), которые приносит семья невесты на свадьбу, иногда превышают те, которые жених заплатил в качестве выкупа за невесту.

В день свадьбы в доме невесты планируется пир, на котором её отец приносит в жертву быка. Затем в доме жениха устраивают ещё один пир, на котором совершается подготовка к бракосочетанию.