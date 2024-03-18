Креунг — это народ численностью около 20 000 человек, который проживает в провинции Ратанакири на северо-востоке Камбоджи.
Это племя исторически является матрилинейным народом-анимистом. То есть они до сих пор поклоняются различным духам, а свой род ведут исключительно от материнской линии. Но несмотря на матрилинейный характер культуры народа Креунг, деревнями часто управляет совет старейшин или староста-мужчина.
Женщины племени очень почитаемы, однако, это не делает их лентяйками. Каждый день они занимаются выращиванием риса, следят за домом и детьми, а также выполняют другие домашние обязанности, вроде доставки воды и разведения домашних животных. Мужчины же отвечают за охоту и выполнение большинства физически тяжелых сельскохозяйственных работ. В том числе строительства.
Повседневный образ жизни племени весьма интересен, поскольку их деревни состоят из бамбуковых хижин расположенных вокруг центрального дома собраний. Эти хижины построены могут варьироваться от огромных до небольших построек на одну семью. Их можно строить близко к земле или на сваях.
Однако, на весь мир племя Креунг прославилось своей довольно необычной традицией "любoвныx хижин", куда каждая молодая женщина должна съехать в возрасте 15-16 лет и по своему собственному желанию приглашать любого мyжчину. Да, звучит немного безумно для XXI века.
Как вы думаете, что произойдет, если вы построите молодой девушке собственный дом, где она сможет жить и приглaшaть туда столько мaльчикoв, сколько захочет?
Это может звучать как рецепт разбитых сердец и незапланированных бepeмeнностей, но племя Креунг считает подобную практику своей многовековой традицией, которую оно не намерено нарушать.
Именно поэтому вот уже несколько сотен лет каждой девочке достигнувшей подросткового возраста, отец обязан построить собственную бамбуковую хижину вдали от своего дома, где у неё появляется возможность приглашать туда любых мyжчин.
Племя верит, что подобная "хижина" - это лучший способ для их дочерей набраться опыта, а также найти настоящую любовь.
И важно отметить, что девочки в этом племени главные. Лишь они могут выдать приглашение в свою хижину, нередко и просто для того, чтобы поговорить. Но любой мужчина может показательно заявить о своём жeлании посетить хижину, и затем уже получить согласие или отказ.
А ещё важно добавить, что у племени Креунг нет никакой привязки к национальности. Местные девушки могут приглашать в свои хижины иностранцев и даже простых туристов. Кстати, активнее всего этим пользуются китайские туристы (но об этом чуть ниже).
В народе Креунг не существует нacилия. Мужчины там не агрессивны и не обижаются, если после приглашения они не получают то, чего хотели. Поскольку их с детства учат, что к девочкам нужно относиться с огромным почтением и уважением, ведь их народ матрилинейный.
Иногда бывает и так, что девушка состоит в отношениях сразу с нecколькими, дабы через какое-то определенное время выбрать лишь одного.
Нежелательная бepeменность в подобных ситуациях нередка, но обычно жених, которого выбирает девушка, воспитывает ребенка как своего.
Однако, при всём этом последние годы необычная традиция Креунг постепенно вымирает. Ведь их хижинам угрожает несколько факторов:
- Современные технологии;
- Модернизация;
- Переезд молодежи.
Большинство молодых девушек в племени Креунг всё активнее получают доступ к современным технологиям, социальным сетям и в целом становятся всё более модернизированными. Они не хотят жить в примитивных условиях, и стараются получить возможность покинуть свой дом.
И нередко этим пользуются китайские туристы, которые каждый год сотнями приезжают в деревни племён Креунг (на поиски жён), чтобы "погостить" в подобной хижине и затем позвать эту девушку с собой жить в крупный город (обычно в Китае). И девушки очень часто соглашаются, ведь переехать из бамбуковой хижины в крупный город с богатым женихом-китайцем - это довольно выгодно. Мужчина (даже) среднего достатка по китайским меркам, для племени Креунг - это очень богатый человек. А вот для местных китайских женщин - недостаточно богатый. Так что нередко многие китайцы ищут себе жён везде, кроме как у себя на Родине.
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