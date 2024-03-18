Традиция племени Креунг: каждая девушка «приглашает» в свою хижину любого желающего, пока не найдет того самого

Иногда бывает и так, что девушка состоит в отношениях сразу с нecколькими, дабы через какое-то определенное время выбрать лишь одного.

Нежелательная бepeменность в подобных ситуациях нередка, но обычно жених, которого выбирает девушка, воспитывает ребенка как своего.

Однако, при всём этом последние годы необычная традиция Креунг постепенно вымирает. Ведь их хижинам угрожает несколько факторов:

Современные технологии;

Модернизация;

Переезд молодежи.

Большинство молодых девушек в племени Креунг всё активнее получают доступ к современным технологиям, социальным сетям и в целом становятся всё более модернизированными. Они не хотят жить в примитивных условиях, и стараются получить возможность покинуть свой дом.

И нередко этим пользуются китайские туристы, которые каждый год сотнями приезжают в деревни племён Креунг (на поиски жён), чтобы "погостить" в подобной хижине и затем позвать эту девушку с собой жить в крупный город (обычно в Китае). И девушки очень часто соглашаются, ведь переехать из бамбуковой хижины в крупный город с богатым женихом-китайцем - это довольно выгодно. Мужчина (даже) среднего достатка по китайским меркам, для племени Креунг - это очень богатый человек. А вот для местных китайских женщин - недостаточно богатый. Так что нередко многие китайцы ищут себе жён везде, кроме как у себя на Родине.