Электрический угорь: в 19 веке лошадей использовали для опытов с ними

Чем ученому помогли лошадки – рассказываем в нашей статье. А тех, кто дочитает статью до самого конца ждет бонус – вы узнаете, сможете ли вы использовать в хозяйстве электричество от угря. Поехали!

Прожорливая батарейка с жабрами

Размер взрослой особи, обитающей в Амазонии, достигает 2,5 метра в длину, а вес – 20 килограмм и более. Некоторые экземпляры могут быть и 3 метра, а их масса может в 2 раза превышать вес сородичей. При этом угорь по уровню прожорливости не уступает амазонским пираньям.Угорь предпочитает небольшие по размеру водоемы с мутной водой. Поэтому встретиться с ним можно в основном в болотах и небольших притоках. Рыба ведет скрытый образ жизни. До сих пор ничего не известно о ее размножении. Крупный хищник питается рыбой и земноводными.

Уникальностью животного, так привлекающими внимание ученых, является наличие целого ряда электрических органов, способных создавать электрический разряд. К слову сказать, электрический угорь не способен усваивать кислород из воды, как рыбы, поэтому всплывает на поверхность.

Выпрыгивание из воды, до последнего времени не было подтверждено. Для этого у угря просто нет никакой необходимости.

Орудием охоты для него служат электрические органы. Напряжение вырабатывается органами Хантера и Мена. Небольшие разряды для локации производит орган Сакса, который расположен в хвосте.