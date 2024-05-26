Электрический угорь: в 19 веке лошадей использовали для опытов с ними

В 1800 году знаменитый прусский ученый Александр фон Гумбольдт исследовал Америку. В ходе экспедиции местные индейцы предложили ему приобрести несколько лошадей.Гумбольдт был заинтригован, ведь одной из целей его поездки по внутренним районам Южной Америки было изучение природы электричества угря.
Чем ученому помогли лошадки – рассказываем в нашей статье. А тех, кто дочитает статью до самого конца ждет бонус – вы узнаете, сможете ли вы использовать в хозяйстве электричество от угря. Поехали!
Прожорливая батарейка с жабрами
Размер взрослой особи, обитающей в Амазонии, достигает 2,5 метра в длину, а вес – 20 килограмм и более. Некоторые экземпляры могут быть и 3 метра, а их масса может в 2 раза превышать вес сородичей. При этом угорь по уровню прожорливости не уступает амазонским пираньям.Угорь предпочитает небольшие по размеру водоемы с мутной водой. Поэтому встретиться с ним можно в основном в болотах и небольших притоках. Рыба ведет скрытый образ жизни. До сих пор ничего не известно о ее размножении. Крупный хищник питается рыбой и земноводными.
Уникальностью животного, так привлекающими внимание ученых, является наличие целого ряда электрических органов, способных создавать электрический разряд. К слову сказать, электрический угорь не способен усваивать кислород из воды, как рыбы, поэтому всплывает на поверхность.
Выпрыгивание из воды, до последнего времени не было подтверждено. Для этого у угря просто нет никакой необходимости.
Орудием охоты для него служат электрические органы. Напряжение вырабатывается органами Хантера и Мена. Небольшие разряды для локации производит орган Сакса, который расположен в хвосте.
Для выработки электричества рыба имеет специальные клетки – эритроциты. Разность потенциалов каждой клетки до 70 мВ.
Общее напряжение, создаваемое такой разностью потенциалов, может достигать 650 В и даже 1000 Вольт!
Охота электрического угря – наверное, самое интересное явление. Сначала он генерирует разряд максимальной мощности. Далее рецепторы определяют неоднородность электрического поля, когда разряд проходит через тело жертвы. Потом локатор небольшими до 10 В разрядами определяет место, где добыча попала под удар электрического тока и бьется в судорогах. Так угорь находит путь к пораженной рыбе.
Эксперимент Александра Гумбольдта
В 1800 году Александр фон Гумбольдт для исследований «природного электричества» угрей в Южной Америке купил несколько лошадей у своих проводников. Индейцы предложили ему необычный способ поимки угрей.
Вот как описывал охоту на угрей сам исследователь. Проводники завели лошадей в болото. После этого он наблюдал потрясающее явление:
Угри в большом количестве начали выпрыгивать из воды и атаковать таких крупных млекопитающих.
Рыба не только не боялась остаться на поверхности, но и всячески пыталась закрепиться на теле лошади. Таким образом, лошади послужили хорошей наживкой для электрического угря. Такое поведение позволило индейцам поймать несколько особей, с которыми натуралист произвел свои первые опыты.
Совершенно случайно с этим эффектом столкнулся и Кенетт Катания, американский биолог и нейробиолог. Вылавливая угрей большим металлическим сачком, он обнаружил, что рыба не пыталась уплыть от него. Наоборот, угри разворачивались и яростно бросались на ручку сачка, выпрыгивая из воды, вырабатывая мощнейший электрический разряд, как и в описанном эксперименте прусского натуралиста.
Другие хищники, например, крокодилы в естественных условиях предпочитают избегать электрических угрей, ставя их на вершину пищевой пирамиды.
Возможности электрических угрей всегда интересовали ученых. Эксперименты показали, что взрослые особи среднего размера вырабатывают 600 Вольт. Но рыба не способна сама поддерживать постоянное напряжение.
Ученым удалось приспособить для дела необычную особенность рыбы. Стать свидетелем необычного зрелища повезло жителям Японии. В одном из городков на Рождество подсветка рождественской елки была подключена от аквариума с рыбами.
Использование электричества угрей
По дну искусственного водоема был проложен медный кабель.
При каждом касании провода электрическим угрем загорались лампочки на елке. Это первый случай использования угря для постановочного шоу.
Опыты по электрификации частного дома проводились при помощи моделирования. Выяснилось, что теоретическая возможность такого электроснабжения существует. Но для потребностей только одного дома потребуется около 200 взрослых особей и бассейн для их содержания размером с такой же дом.
Для постоянного использования электрической энергии рыбы понадобится огромное количество воды, аквариумов и электрических угрей. Содержание такого аквапарка с учетом огромных аппетитов животного обойдется значительно дороже, чем использование уже существующих источников энергии.
И все же, несмотря на минимальное время электрического разряда эксперименты с «природным электричеством» угря продолжаются.
Источник:
- Учуют ли акулы кровь за километр?
- Почему на Гуаме цeлoмyдренные женщины платили деньги мужчинам, чтобы набраться «нужного» опыта?
- Остановись, мгновенье: временная аномалия 1902 года
- "Я думала, что все мужчины как мой отец": женщины рассказали о заблуждениях про отношения, которые поняли только повзрослев
- 10 книг о реальных людях, чьи истории поражают уникальным жизненным опытом
Они выживали, или нет?