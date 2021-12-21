7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали

Менталитет и представления о жизни различны у разных этносов. То, что в одном обществе считается нормой, в другом может вызвать недоумение, непонимание и даже неприятие.
Полиандрия
Про полигамию, когда мужчина может иметь несколько жен, многие слышали. Знаете ли вы, что в некоторых изолированных общинах Тибета и сегодня практикуется полиандрия? Этнографы видят причину возникновения многомужества в дефиците земли в горной местности. Коренные жители этих мест придумали брать братьям одну жену на двоих, чтобы не делить родительское наследство.
Левират
В случае смерти брата мужчина должен взять в жены его вдову и заботиться о ней. Нередко бывает, что дети, появившиеся на свет в таких семьях, считаются детьми первого, то есть ранее почившего мужа. Такие союзы между целыми семьями встречаются в некоторых африканских, австралийских, индийских и южноамериканских общинах. Но можно вспомнить и знаменитую арабскую сказку, в которой Али-баба предложил вдове брата Касима Фатиме жить в его доме вместе со своей супругой Зейнаб. Герой аргументировал это тем, что ему не придется тогда новый дом покупать, и ей будет не так одиноко.
Сорорат
Такие нетрадиционные для нас браки заключаются между вдовцом и сестрой покойной супруги. Практикуются сороратные браки в некоторых общинах Индии и Северной Америки. Бывает, сорорат разрешается в случае, когда оказывается, что жена не может забеременеть. Но что интересно: родившиеся от второй супруги дети считаются детьми первой.
Временный брак
Брачный союз на время не является официальным. Такие браки распространены в исламских странах, например, в Иране. Женщина с мужчиной вступают в такие отношения добровольно, обговаривая конкретно длительность отношений и, самое главное, — цель. Иногда такие союзы возникают для взаимной помощи, случается — только для удовольствия.
Сложный брак
В XIX веке один американец основал то ли общину, то ли секту и призывал своих последователей быть женами и мужьями всем для всех. Ревность и моногамные союзы Нойес отвергал за греховность и эгоистичность. Свои утверждения он основывал на одном лишь том факте, что в Библии прямо не сказано о традиционных браках в раю. Всех, кто пытался создать моногамный брак, члены общины наказывали.
Детский брак
Отношения с детьми сегодня являются противозаконными. Но во времена Средневековья и более ранние детей не считали полноценными членами общества. Никто и не думал защищать их права, понятия «детство» в принципе не существовало. О детстве как об отдельном периоде в жизни человека впервые заговорили лишь четыре века назад, а браки с 10-летними детьми или детей с детьми перестали заключать еще через пару столетий.
Девадаси
На юге Индии, бывало, девушек выдавали замуж за какое-то божество из пантеона индийских богов или даже за храм. Слово «девадаси» в переводе как раз означает «служанка бога». Девочки получали образование, учились танцем и пению, чтобы этим прославлять божество.
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Понравилось21
Решила девушка выйти замуж за потомственного еврея-ортодокса. Ну тот, как водится, повел ее в синагогу на беседу с раввином. Раввин говорит ей:
- Девочка, ну ты ведь не верующая. А это - глубоко верующий человек. Ты же понимаешь, что брак с ним будет очень сложен?
- Конечно, рэбэ... Но я люблю его, я готова!
- Ты не понимаешь, девочка. В таких браках к женам и мужьям отношение очень требовательно. Вам многие вещи придется делать отдельно. Вы часто будете отдельно спать. Вам нельзя вместе принимать пищу. Молиться он будет отдельно от тебя... Вам даже танцевать вместе запрещено!..
- Рэбэ, Вы главное скажите.... Трахаться нам - МОЖНО????!!
- Конечно, девочка... Вы же супруги...
- Вот по всякому можно? Как хотим?
- Да, конечно...
- И лежа можно, и сидя?
- Да, девочка, можно...
- И сзади можно?
- Можно..
- И 6 на 9 можно?
- Можно, конечно...
- И стоя можно??
- НЕТ. Стоя нельзя!..
- Как нельзя? почему?
- Такой секс может медленно перейти в танец!..