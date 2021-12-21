7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали

В случае смерти брата мужчина должен взять в жены его вдову и заботиться о ней. Нередко бывает, что дети, появившиеся на свет в таких семьях, считаются детьми первого, то есть ранее почившего мужа. Такие союзы между целыми семьями встречаются в некоторых африканских, австралийских, индийских и южноамериканских общинах. Но можно вспомнить и знаменитую арабскую сказку, в которой Али-баба предложил вдове брата Касима Фатиме жить в его доме вместе со своей супругой Зейнаб. Герой аргументировал это тем, что ему не придется тогда новый дом покупать, и ей будет не так одиноко.

Сорорат