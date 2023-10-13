Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой

В современное время подобный обычай может показаться для кого-то диким или странным. Но некоторые коренные народы, особенно чукчи, считают это вполне нормальным явлением.

У чукчей издавна существовала культурная практика обмена женами: женатые мужчины обменивались женами со своими близкими друзьями или дальними родственниками. Каждый мужчина мог забрать жену своего друга на несколько месяцев, а затем вернуть её обратно. Но бывало и так, что мужчина навсегда сохранял чужую жену навсегда.

Дети, рожденные в таких браках, также считались общими, а мужчины считались братьями. При этом подобные отношения запрещались между настоящими родственниками, вплоть до троюродных братьев и сестер.

Историки также отмечают, что чукчи иногда предлагают туристам провести нoчь с их женами в обмен на что-то (например, на табак или на украшения) или просто в знак дружбы. Более того, свидетели данной традиции отметили, что женщины не возражали против этой практики.

В одном из номеров журнала «Полярис» за 1924 год из жизни коренных жителей Чукотки подробно описан обычай невтумгыт: «Их взгляд на семейные отношения очень прост. Также, что очень интересно, чукотец может предложить гостю свою жену, как в виде проявления дружбы, так и взамен на щедрый подарок».