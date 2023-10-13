Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой

Мужчины заключали договор друг с другом о дружбе, согласно которому каждый имел право брать "в аренду" жену другого или обмениваться жёнами и в такой союз могло входить одновременно более 10 пар.
Чукотцы, коренные народы Крайнего Севера России, с древних времён практикуют необычную традицию под названием «невтумгыт» — то, что этнологи перевели как «партнерство по жене».
Но что это за традиция такая?
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В современное время подобный обычай может показаться для кого-то диким или странным. Но некоторые коренные народы, особенно чукчи, считают это вполне нормальным явлением.
У чукчей издавна существовала культурная практика обмена женами: женатые мужчины обменивались женами со своими близкими друзьями или дальними родственниками. Каждый мужчина мог забрать жену своего друга на несколько месяцев, а затем вернуть её обратно. Но бывало и так, что мужчина навсегда сохранял чужую жену навсегда.
Дети, рожденные в таких браках, также считались общими, а мужчины считались братьями. При этом подобные отношения запрещались между настоящими родственниками, вплоть до троюродных братьев и сестер.
Историки также отмечают, что чукчи иногда предлагают туристам провести нoчь с их женами в обмен на что-то (например, на табак или на украшения) или просто в знак дружбы. Более того, свидетели данной традиции отметили, что женщины не возражали против этой практики.
В одном из номеров журнала «Полярис» за 1924 год из жизни коренных жителей Чукотки подробно описан обычай невтумгыт: «Их взгляд на семейные отношения очень прост. Также, что очень интересно, чукотец может предложить гостю свою жену, как в виде проявления дружбы, так и взамен на щедрый подарок».
Выживание и воспроизводство являются основными целями кочевых обществ. Чукотский народ был вынужден всю свою историю выживать в очень суровых климатических условиях.
В первую очередь подобная практика позволяла женщине не остаться жить одной в тундре с ребенком на руках, если её муж погибнет.
В то же время, подобный обмен в современное время случается очень редко: чаще всего это происходит во время отгонных лагерей.
Также довольно серьезной причиной для обмена женами может послужить тот факт, если муж с женой не могут завести собственных детей в течение длительного периода времени. В таком случае вероятность, что жена сможет стать матерью воспользовавшись "услугами" другого мyжчины.
А ещё воссоздание огромного генетического разнообразия внутри одной небольшой популяции также может быть генетически полезным. В ином случае кочевые народы, вынужденные изолироваться от большого мира, через несколько поколений могли бы начать страдать от генетических проблем, если бы им приходилось веками скpeщиваться с родственниками.
Поэтому, дабы избежать подобных проблем, чукчи с древних времен начали обеспечивать себя большим разнообразием посредством разнообразного смешения.
И чем разнообразнее партнеры, тем больше вероятность, что потомство будет здоровым и сильным. Ровно по этой же самой причине чукчи очень благосклонно относились к приглашению чужаков для обмена женами.
В современное время эта традиция практически исчезла. Основными причинами этого являются: переход чукотцев к современному оседлому образу жизни, глобализация и развитие народных промыслов. Многие из преимуществ, которые раньше давали брачные обычаи, стали бессмысленными.
Источник:
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В горных районах практиковалось так называемое "сцорпероба", что переводится как "одного (правильного) цвета.
"Молодой мужчина может в своей деревне выбрать себе девушку «ровней» конечно только с ее личного согласия. Это означает, что у них могут быть романтические отношения. Они могут и физически касаться друг друга если желают, в том числе и целоваться и спать вместе, но только в одежде. Мужчина не смеет иметь с ней сексуального контакта и она тоже не вправе этого допускать. Их ноги и животы в то время, когда они спят вместе, не должны соприкасаться, они только грудью и лицами могут соприкасаться.Когда наступает утро есть правило, что женщина подает своему «ровне» рог водки (в горной грузии нет виноградников и там нет культуры вина как в долинной грузии) и еду он выпивает благодарит и уходит. Ровни не могут женится и создать семью, они должны оставить между собой чистые, романтические отношения".
Молочными!