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Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой

Традиция «невтумгыт» у чукчей, когда мужчина "проводит время" с чужой женой

Автор:
13 октября 2023 11:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Традиция   жена   люди   муж   невтумгыт   отношение   факты   фото   чукча   
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Мужчины заключали договор друг с другом о дружбе, согласно которому каждый имел право брать "в аренду" жену другого или обмениваться жёнами и в такой союз могло входить одновременно более 10 пар.

Чукотцы, коренные народы Крайнего Севера России, с древних времён практикуют необычную традицию под названием «невтумгыт» — то, что этнологи перевели как «партнерство по жене».

Но что это за традиция такая?

Подробнее обо всём сейчас расскажем в нашей новой статье:

В современное время подобный обычай может показаться для кого-то диким или странным. Но некоторые коренные народы, особенно чукчи, считают это вполне нормальным явлением.

У чукчей издавна существовала культурная практика обмена женами: женатые мужчины обменивались женами со своими близкими друзьями или дальними родственниками. Каждый мужчина мог забрать жену своего друга на несколько месяцев, а затем вернуть её обратно. Но бывало и так, что мужчина навсегда сохранял чужую жену навсегда.

Дети, рожденные в таких браках, также считались общими, а мужчины считались братьями. При этом подобные отношения запрещались между настоящими родственниками, вплоть до троюродных братьев и сестер.

Историки также отмечают, что чукчи иногда предлагают туристам провести нoчь с их женами в обмен на что-то (например, на табак или на украшения) или просто в знак дружбы. Более того, свидетели данной традиции отметили, что женщины не возражали против этой практики.

В одном из номеров журнала «Полярис» за 1924 год из жизни коренных жителей Чукотки подробно описан обычай невтумгыт: «Их взгляд на семейные отношения очень прост. Также, что очень интересно, чукотец может предложить гостю свою жену, как в виде проявления дружбы, так и взамен на щедрый подарок».

Выживание и воспроизводство являются основными целями кочевых обществ. Чукотский народ был вынужден всю свою историю выживать в очень суровых климатических условиях.

В первую очередь подобная практика позволяла женщине не остаться жить одной в тундре с ребенком на руках, если её муж погибнет.

В то же время, подобный обмен в современное время случается очень редко: чаще всего это происходит во время отгонных лагерей.

Также довольно серьезной причиной для обмена женами может послужить тот факт, если муж с женой не могут завести собственных детей в течение длительного периода времени. В таком случае вероятность, что жена сможет стать матерью воспользовавшись "услугами" другого мyжчины.

А ещё воссоздание огромного генетического разнообразия внутри одной небольшой популяции также может быть генетически полезным. В ином случае кочевые народы, вынужденные изолироваться от большого мира, через несколько поколений могли бы начать страдать от генетических проблем, если бы им приходилось веками скpeщиваться с родственниками.

Поэтому, дабы избежать подобных проблем, чукчи с древних времен начали обеспечивать себя большим разнообразием посредством разнообразного смешения.

И чем разнообразнее партнеры, тем больше вероятность, что потомство будет здоровым и сильным. Ровно по этой же самой причине чукчи очень благосклонно относились к приглашению чужаков для обмена женами.

В современное время эта традиция практически исчезла. Основными причинами этого являются: переход чукотцев к современному оседлому образу жизни, глобализация и развитие народных промыслов. Многие из преимуществ, которые раньше давали брачные обычаи, стали бессмысленными.


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Метки: Жизнь   Традиция   жена   люди   муж   невтумгыт   отношение   факты   фото   чукча   
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18  комментариев
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56k
dima423 54 минуты назад
Хорошая традиция)
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−7
барометр 3 минуты назад
бабёнки чукчи очень [мат] бывают но редко ...
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−7
барометр 5 минут назад
SmartCat101 -

Я ТВОЕЙ МАМЕ
ЖОПУ Е БАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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28k
Lehoia 19 минут назад
О еще более странной и на мой взгляд бессмысленной традиции, я узнал в Грузии.
В горных районах практиковалось так называемое "сцорпероба", что переводится как "одного (правильного) цвета.
"Молодой мужчина может в своей деревне выбрать себе девушку «ровней» конечно только с ее личного согласия. Это означает, что у них могут быть романтические отношения. Они могут и физически касаться друг друга если желают, в том числе и целоваться и спать вместе, но только в одежде. Мужчина не смеет иметь с ней сексуального контакта и она тоже не вправе этого допускать. Их ноги и животы в то время, когда они спят вместе, не должны соприкасаться, они только грудью и лицами могут соприкасаться.Когда наступает утро есть правило, что женщина подает своему «ровне» рог водки (в горной грузии нет виноградников и там нет культуры вина как в долинной грузии) и еду он выпивает благодарит и уходит. Ровни не могут женится и создать семью, они должны оставить между собой чистые, романтические отношения".
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49
Собака У Попа 42 минуты назад
"невтумгыт» Не в ту - понятно что значит. А вот, что такое "мгыт" - для меня загадка.
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Сохранять надо старые традиции, возрождать! Федеральную программу бы замутить. Нельзя же просто так, сложа руки, смотреть, как угасают древние традиции. Геологов привлечь, метеорологов, этно-туризм организовать.
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22k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Дети, рожденные в таких браках, также считались общими, а мужчины считались братьями.(с)
Молочными!
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49
Собака У Попа 49 минут назад
В остальной России это, кажется, называется бл...ом.
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