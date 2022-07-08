Почему в домах Кабардино-Балкарии окна не выходят на улицу?

Такую картину можно наблюдать на Кавказе. В целом гостеприимные и открытые люди разделены на более чем 30 этносов с большим своеобразием традиций.

Так в Кабардино-Балкарии туристы замечают, что улицы в частном секторе представляют собой проходы между абсолютно глухими стенами заборами.

Окна выходят наружу крайне редко, и в основном — в домах самой последней застройки.

Что заставило жителей региона отказаться от окон на улицу?

Глухой забор или стена

Такая особенность домов бросается в глаза именно в Кабардино-Балкарии.