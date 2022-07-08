Почему в домах Кабардино-Балкарии окна не выходят на улицу?

Этнографы замечают, что часто именно у горных народов появляются и очень долго сохраняются особые традиции. И даже два народа, живущих в соседних долинах из-за естественной изоляции в горах могут иметь совершенно разные языки, обычаи, привычки.
Такую картину можно наблюдать на Кавказе. В целом гостеприимные и открытые люди разделены на более чем 30 этносов с большим своеобразием традиций.
Так в Кабардино-Балкарии туристы замечают, что улицы в частном секторе представляют собой проходы между абсолютно глухими стенами заборами.
Окна выходят наружу крайне редко, и в основном — в домах самой последней застройки.
Что заставило жителей региона отказаться от окон на улицу?
Глухой забор или стена
Такая особенность домов бросается в глаза именно в Кабардино-Балкарии.
Глухие мощные заборы из камня любят во многих регионах Кавказа. Иногда забор может быть даже более фундаментальным и дорогим, чем сам дом. Но в других местах на Кавказе чаще можно увидеть за ним окна верхних этажей и даже балкончики, террасы.
В Кабардино-Балкарии не только участок будет отгорожен от улицы мощным забором. В наружной стене дома окон чаще всего не будет вообще.
Глухие ворота, непроницаемая дверь.
И — никаких окон.
А вот во двор их может выходить множество. И по размеру они могут быть достаточно большими.
На городские особняки времен Российской империи и многоквартирные дома советской застройки эта традиция не распространялась. Как и на школы, больницы, здания государственных органов. В них есть окна, выходящие на улицу.
А вот в старой частной застройке и даже новых традиционных домах в селах — нет.
Но почему так? Ведь кавказцы славятся своей открытостью и гостеприимством?
Почему же кабардинцы и балкарцы отгораживаются от всех?
Из необходимости — в привычку
Этнографы считают, что причиной стали очень давние традиции.
Кавказ многие века был достаточно беспокойным регионом. Завоеватели приходили извне. Народы конфликтовали между собой. В горах орудовали разбойники.
Поэтому задача каждого дома в Кабардино-Балкарии была, в том числе, способность хотя бы какое-то время сдержать нападение.
Если посмотреть на самые старинные жилые сооружения в регионе — они вообще представляют собой мини-крепость из толстой каменной кладки с окошком, обращенным строго внутрь участка, или даже целиком высеченное в скале помещение.
При отсутствии окон, выходящих на улицу, и высоком мощном заборе забраться в жилище было максимально сложно. А вот шанс защитить семью появлялся даже у нескольких мужчин.
Постепенно необходимость в постоянной обороне отпала.
А вот традиция осталась. Она стала национальной особенностью региона — то, что происходит в доме, в семье, с улицы должно быть недоступно никому.
Соседи по Кавказу шутят, что роль сыграла и традиция кражи невест. При отсутствии окон на улицу никто не мог увидеть местных девушек.
Но основной причиной все же считается древняя привычка быть настороже, на всякий случай предусматривая возможность защитить жилище и родню.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Архитектуру правильной обороны хорошо видно на средневековых замках.где стены имеют бойницы,а стена - зубцы.
А куле там смотреть?