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Нет тела – нет дела: почему тысячи ежегодно исчезающих граждан в Японии не принято искать

Нет тела – нет дела: почему тысячи ежегодно исчезающих граждан в Японии не принято искать (6 фото)

Автор:
22 января 2022 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джохацу   Япония   люди   пропажа   традиция   факты   фото   
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Ежегодно тысячи японцев просто «испаряются». Никто из прежних знакомых их больше не видит и не ищет. У этого явления, традиции в Японии есть специальное название. Джохацу – так называют пропавших без вести людей. Куда и зачем исчезают японцы, и почему их не принято искать?

Всему виной обычаи и менталитет

Стать успешным гражданином своей страны – главное стремление жителей Японии. Традиционно людей с детства воспитывают так, чтобы они считали себя обязанными добиться успеха и признания в бизнесе, реализоваться в качестве добропорядочного семьянина, иметь отличную репутацию в обществе.

Поэтому каждый уважающий себя японец пытается сделать всё, что от него зависит, и не посрамить себя и своих родственников. Чувство стыда – пожалуй, одно из наиболее развитых чувств у жителей Японии. Если что-то в жизни пошло не по плану, то они буквально сгорают от стыда, готовые провалиться под землю. И именно это происходит довольно часто: они как будто проваливаются куда-то, исчезая и больше не появляясь.

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Не удалось сдать экзамен, нечем платить ипотеку, уволили с работы, неудачный брак – да мало ли подобных историй может случиться в жизни? Для японцев всё это просто невыносимо, а просить помощи не принято, потому что это унижает достоинство человека.

Боясь порицания общества и не желая позорить родственников, некоторые, увы, решаются добровольно уйти из жизни. К caмoyбийcтвам в Японии отношение вполне нормальное, их здесь очень много. Но ещё больше людей, которые просто исчезают, становясь джохацу, что буквально и означает в переводе «исчезнуть без следа».

Пропасть без вести – выход из ситуации?

Все японцы знают о явлении джохацу, поэтому исчезнувших почти никто никогда не ищет, включая полицию. Исключения бывают только если налицо наличие улик преступления. А само исчезновение человека преступлением не является: нет тела – нет дела. Лишь изредка некоторые родственники идут на поиски, нанимая очень дорогих частных детективов.

Затеряться совсем несложно: здесь нет внутренних паспортов, только паспорта поданных страны, необходимых для поездки за границу. В Японии с большим уважением относятся к конфиденциальности граждан, поэтому их нельзя отслеживать без видимых причин по камерам, GPS и операциям по банковским картам.

Как затеряться в толпе

Японский интернет полон специальных руководств для желающих самостоятельно пропасть без вести без особых затрат. Но также существуют специальные агентства, помогающие это сделать за определённую цену, которая варьируется от 450 и порой до 10000 долларов. Цена зависит от желаемого способа пропасть, направления и возможной смены облика. Можно покинуть родину по поддельному загранпаспорту.

Только большинство джохацу оседают где-то неподалёку от бывшего дома, чаще всего в местных трущобах в пределах крупных городов. И даже зная о наличии таких мест, японцы не ищут там своих пропавших родственников, уважая их право выбора такого способа жизни.

Под крыло мафии

В Токио подобный район называется Санъя. Изначально это пристанище бездомных, преступников и нелегальных мигрантов. Любой может прийти сюда, если больше податься некуда. Но это непростое место, а настоящий притон японской мафии якудза.

В этом местечке джохацу, как правило, устраиваются на самые сложные малооплачиваемые работы, так и живут до конца жизни. Есть те, кто присоединяется к мафиози, становясь на преступный путь.

Кто-то из желающих пропасть без вести поступает иначе – они переезжают в другой район своего же города, устраиваются на непрестижную работу и стараются больше никогда в жизни не попадаться на глаза родственникам и бывшим знакомым.

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Метки: Джохацу   Япония   люди   пропажа   традиция   факты   фото   
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13k
Иван 9 минут назад
У нас таких людей называют далйопами
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6k
hairov Полчаса назад
Теперь каждую неделю этот пост будет повторятся?
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Ровно тоже самое происходит и в России. Помнится раньше даже статистика была. Что то в в районе 40 -50 т. человек в год бесследно исчезают в России. И уголовные дела не возбуждаются ровно по таком же принципу. Нет тела-нет дела.
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