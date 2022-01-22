Нет тела – нет дела: почему тысячи ежегодно исчезающих граждан в Японии не принято искать

Ежегодно тысячи японцев просто «испаряются». Никто из прежних знакомых их больше не видит и не ищет. У этого явления, традиции в Японии есть специальное название. Джохацу – так называют пропавших без вести людей. Куда и зачем исчезают японцы, и почему их не принято искать?
Всему виной обычаи и менталитет
Стать успешным гражданином своей страны – главное стремление жителей Японии. Традиционно людей с детства воспитывают так, чтобы они считали себя обязанными добиться успеха и признания в бизнесе, реализоваться в качестве добропорядочного семьянина, иметь отличную репутацию в обществе.
Поэтому каждый уважающий себя японец пытается сделать всё, что от него зависит, и не посрамить себя и своих родственников. Чувство стыда – пожалуй, одно из наиболее развитых чувств у жителей Японии. Если что-то в жизни пошло не по плану, то они буквально сгорают от стыда, готовые провалиться под землю. И именно это происходит довольно часто: они как будто проваливаются куда-то, исчезая и больше не появляясь.
Не удалось сдать экзамен, нечем платить ипотеку, уволили с работы, неудачный брак – да мало ли подобных историй может случиться в жизни? Для японцев всё это просто невыносимо, а просить помощи не принято, потому что это унижает достоинство человека.
Боясь порицания общества и не желая позорить родственников, некоторые, увы, решаются добровольно уйти из жизни. К caмoyбийcтвам в Японии отношение вполне нормальное, их здесь очень много. Но ещё больше людей, которые просто исчезают, становясь джохацу, что буквально и означает в переводе «исчезнуть без следа».
Пропасть без вести – выход из ситуации?
Все японцы знают о явлении джохацу, поэтому исчезнувших почти никто никогда не ищет, включая полицию. Исключения бывают только если налицо наличие улик преступления. А само исчезновение человека преступлением не является: нет тела – нет дела. Лишь изредка некоторые родственники идут на поиски, нанимая очень дорогих частных детективов.
Затеряться совсем несложно: здесь нет внутренних паспортов, только паспорта поданных страны, необходимых для поездки за границу. В Японии с большим уважением относятся к конфиденциальности граждан, поэтому их нельзя отслеживать без видимых причин по камерам, GPS и операциям по банковским картам.
Как затеряться в толпе
Японский интернет полон специальных руководств для желающих самостоятельно пропасть без вести без особых затрат. Но также существуют специальные агентства, помогающие это сделать за определённую цену, которая варьируется от 450 и порой до 10000 долларов. Цена зависит от желаемого способа пропасть, направления и возможной смены облика. Можно покинуть родину по поддельному загранпаспорту.
Только большинство джохацу оседают где-то неподалёку от бывшего дома, чаще всего в местных трущобах в пределах крупных городов. И даже зная о наличии таких мест, японцы не ищут там своих пропавших родственников, уважая их право выбора такого способа жизни.
Под крыло мафии
В Токио подобный район называется Санъя. Изначально это пристанище бездомных, преступников и нелегальных мигрантов. Любой может прийти сюда, если больше податься некуда. Но это непростое место, а настоящий притон японской мафии якудза.
В этом местечке джохацу, как правило, устраиваются на самые сложные малооплачиваемые работы, так и живут до конца жизни. Есть те, кто присоединяется к мафиози, становясь на преступный путь.
Источник:
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