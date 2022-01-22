Нет тела – нет дела: почему тысячи ежегодно исчезающих граждан в Японии не принято искать

Всему виной обычаи и менталитет

Стать успешным гражданином своей страны – главное стремление жителей Японии. Традиционно людей с детства воспитывают так, чтобы они считали себя обязанными добиться успеха и признания в бизнесе, реализоваться в качестве добропорядочного семьянина, иметь отличную репутацию в обществе.

Поэтому каждый уважающий себя японец пытается сделать всё, что от него зависит, и не посрамить себя и своих родственников. Чувство стыда – пожалуй, одно из наиболее развитых чувств у жителей Японии. Если что-то в жизни пошло не по плану, то они буквально сгорают от стыда, готовые провалиться под землю. И именно это происходит довольно часто: они как будто проваливаются куда-то, исчезая и больше не появляясь.