Интересные ритуалы Индии, о которых мало знают

Индия не перестает удивлять как опытных путешественников, так и впервые открывающих для себя ее удивительные обычаи. Контраст между сверкающими современными городами и бедными деревнями, пестрой одеждой жителей и обилием мусора на улицах... Кажется, эта страна состоит из противоречий. А некоторые ритуалы Индии даже могут удивить.
Кеш Лочан — ритуал монахов Индии
Самый распространенный вариант этой традиции заключается в подношении богу собственных остриженных волос. Во многих религиозных традициях, в том числе и индийских, волосы считаются вместилищем жизненной энергии.
Поэтому подношение в качестве жертвы такой важной части тела говорит об истинной преданности верующего. Адепты джайнизма (индийского религиозного течения) идут дальше и в рамках ритуала не просто стригут, а выдергивают волоски по одному. Этот обычай символизирует полное отречение монаха от мирских удовольствий и смиренное принятие всех будущих событий.
Мади Снана — ритуал, связанный с едой
Этот древний ритуал Индии современному человеку может показаться унизительным, но не стоит забывать, что Индия живет по своим правилам. Мади Снана тесно связан с кастовой системой, которая сегодня все еще применяется в отдаленных регионах страны.
В соответствии с древним ритуалом представители каст шудра, вайшья и кшатрии купаются в остатках пищи брахманов. Согласитесь, мало кто из нас согласится добровольно покататься в объедках. Но в традиции Индии считается, что такой ритуал помогает вылечить болезни кожи.
Изгнание злых духов посредством свадьбы
Индийцы не только верят в правдивость астрологии и гороскопов, но и руководствуются ими по жизни. Так, согласно астрологическим учениям, некоторые женщины рождаются под знаком «мангал доша». Этот знак считается неблагоприятным и способным поставить под угрозу жизнь мужа. Чтобы избавиться от «мангал доши» женщин иногда «женят» на неодушевленных предметах, например, деревьях. В некоторых областях Индии практикуется и женитьба на животных.
Арии
А теперь немного истории. Поговорим об ариях.
Историки и лингвисты не очень любят употреблять слово «арийцы». Дело в том, что это название группы древних обитателей Евразии, после того как его узурпировали приверженцы расовой теории из Третьего рейха, стало звучать, как сейчас говорят, «неполиткорректно». Но арии, существовавшие несколько тысячелетий назад, в этом совсем не виноваты. Так кто же такие арийцы и где их прародина?
Итак, 4 тысячи лет назад племена ариев, жившие предположительно в степях Урала и Причерноморье, а до того - в более северных областях, переселяются на юг. Сначала - в Иран, затем - дальше, в Индию. Следует отметить, что Индия тогда была заселена темнокожими народностями. Арии же были типичными представителями европейской расы, белокожими.
Этот период в истории Индии называют арийским, или ведийским. Именно в эту эпоху созданы величайшие памятники индийской и мировой культуры - поэтические эпосы Махабхарата и Рамаяна. Ведийская цивилизация - во многом загадка для ученых. На эту тему есть много домыслов, спекуляций и теорий.
В культуре этой цивилизации существуют рассказы о неких чудесных образцах оружия, которым сражались боги ариев. Например, рассказывалось о виманах - летательных аппаратах, с помощью которых можно было с огромной скоростью перемещаться по воздуху. Или об ужасном оружии бога Индры, действие которого напоминало ядерные бомбардировки.
Мохенджо-Даро
Можно, конечно, посмеяться над фантазией древних составителей Вед, если бы не один археологический объект, найденный на территории нынешнего Пакистана. Речь идет о Мохенджо-Даро (в переводе с языка синдхи - «холм мертвых»).
До сих пор археологи точно не могут сказать, как на самом деле назывался этот город и кто его населял. Точно известно лишь одно - он погиб около 3700 лет назад при весьма необычных и до сего времени не выясненных обстоятельствах.
Подобные древние мегаполисы редко приходят в упадок внезапно. А в Мохенджо-Даро все указывало на то, что катастрофа наступила внезапно, почти мгновенно. Наиболее распространенное мнение - что город пал во время нашествия ариев. В трудах некоторых археологов сообщалось, что при раскопках были обнаружены следы битвы.
Из проведенных исследований было ясно одно: Мохенджо-Даро стал жертвой какой-то катастрофы. Она произошла внезапно и длилась недолго. Однако сила ее была такова, что она привела к внезапной и полной гибели целого города. Интересно и то, что практически одновременно с Мохенджо-Даро погибли и другие, расположенные неподалеку крупные города.
Исследователи также установили, что древний город разрушили три мощные ударные волны, распространившиеся на километр от эпицентра взрыва. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 метров разбросаны куски глины, керамики и некоторых минералов, которые подверглись быстрому оплавлению. Все люди, кто находился в эпицентре, мгновенно испарились, поэтому археологи не нашли там скелетов.
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