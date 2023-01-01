Интересные ритуалы Индии, о которых мало знают

Можно, конечно, посмеяться над фантазией древних составителей Вед, если бы не один археологический объект, найденный на территории нынешнего Пакистана. Речь идет о Мохенджо-Даро (в переводе с языка синдхи - «холм мертвых»).

До сих пор археологи точно не могут сказать, как на самом деле назывался этот город и кто его населял. Точно известно лишь одно - он погиб около 3700 лет назад при весьма необычных и до сего времени не выясненных обстоятельствах.

Подобные древние мегаполисы редко приходят в упадок внезапно. А в Мохенджо-Даро все указывало на то, что катастрофа наступила внезапно, почти мгновенно. Наиболее распространенное мнение - что город пал во время нашествия ариев. В трудах некоторых археологов сообщалось, что при раскопках были обнаружены следы битвы.

Из проведенных исследований было ясно одно: Мохенджо-Даро стал жертвой какой-то катастрофы. Она произошла внезапно и длилась недолго. Однако сила ее была такова, что она привела к внезапной и полной гибели целого города. Интересно и то, что практически одновременно с Мохенджо-Даро погибли и другие, расположенные неподалеку крупные города.

Исследователи также установили, что древний город разрушили три мощные ударные волны, распространившиеся на километр от эпицентра взрыва. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 метров разбросаны куски глины, керамики и некоторых минералов, которые подверглись быстрому оплавлению. Все люди, кто находился в эпицентре, мгновенно испарились, поэтому археологи не нашли там скелетов.

