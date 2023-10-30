"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги

Актриса фильмов для взрослых решила стать американкой и, кажется, преуспела. В интервью она похвалилась тем, что заветное гражданство США всё ближе.
Получить green card в США можно разными способами. Порноактриса Ева Эльфи воспользовалась иммиграционной программой для талантливых и одаренных. Девушка, которая зарабатывает съемкой в фильмах для взрослых, неожиданно для себя получила "визу талантов", т.е. ей одобрили грин-кард - об этом Эльфи сообщила в беседе с Ириной Шихман* в рамках интернет-шоу «А поговорить?»
Сейчас Эльфи занимается оформлением документов. Она говорит, что рада тому, что её профессия в США считается такой же нормальной, как все остальные, а награды, которые есть у Евы - подтверждение её таланта актрисы.
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Юлия Романова (настоящее имя Эльфи) родом из Омска. Девушка росла в неполной семье и рано начала зарабатывать деньги. Сначала - официанткой, после переезда в Москву наткнулась на приглашение чешской студии и была заинтригована высоким гонораром. По возвращению из Чехии в Москву Романова стала сниматься видео 18+ и со временем стала довольно известной. О карьере в журналистике пришлось забыть.
Она действительно получила немало наград, как лучшая порноактриса в отдельных номинациях, а видео с ней неизменно становятся топовыми на всех сайтах тематического контента. В этом смысле талант Эльфи, наверное, сложно отрицать, но получить гражданство страны за свои специфические умения - это, конечно, нонсенс.
Между тем, на "визу талантов" в США могут претендовать актёры, спортсмены, учёные, бизнесмены, но им придётся доказывать свою состоятельность в профессиональном плане. Эти претенденты должны показать, что их заслуги признаны на национальном и международном уровне. Представляем, как Эльфи, заполняя анкету, гордо перечисляла свои титулы и награды.
Поздравляем американцев со столь значительным приобретением! Будущая новая гражданка, да еще такая талантливая, без сомнения, готовится , не покладая рук, ног и прочих частей тела, поработать на благо новой родины.
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*включена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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