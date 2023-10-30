"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги

Юлия Романова (настоящее имя Эльфи) родом из Омска. Девушка росла в неполной семье и рано начала зарабатывать деньги. Сначала - официанткой, после переезда в Москву наткнулась на приглашение чешской студии и была заинтригована высоким гонораром. По возвращению из Чехии в Москву Романова стала сниматься видео 18+ и со временем стала довольно известной. О карьере в журналистике пришлось забыть.

Она действительно получила немало наград, как лучшая порноактриса в отдельных номинациях, а видео с ней неизменно становятся топовыми на всех сайтах тематического контента. В этом смысле талант Эльфи, наверное, сложно отрицать, но получить гражданство страны за свои специфические умения - это, конечно, нонсенс.



Между тем, на "визу талантов" в США могут претендовать актёры, спортсмены, учёные, бизнесмены, но им придётся доказывать свою состоятельность в профессиональном плане. Эти претенденты должны показать, что их заслуги признаны на национальном и международном уровне. Представляем, как Эльфи, заполняя анкету, гордо перечисляла свои титулы и награды.



