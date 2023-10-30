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"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги

"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги

Автор:
30 октября 2023 16:34
Сообщество : Голая правда
Метки: Видео   Ева Эльфи   США   виза талантов   грин кард   получение гражданства   юлия романова   
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Актриса фильмов для взрослых решила стать американкой и, кажется, преуспела. В интервью она похвалилась тем, что заветное гражданство США всё ближе.

Получить green card в США можно разными способами. Порноактриса Ева Эльфи воспользовалась иммиграционной программой для талантливых и одаренных. Девушка, которая зарабатывает съемкой в фильмах для взрослых, неожиданно для себя получила "визу талантов", т.е. ей одобрили грин-кард - об этом Эльфи сообщила в беседе с Ириной Шихман* в рамках интернет-шоу «А поговорить?»


Сейчас Эльфи занимается оформлением документов. Она говорит, что рада тому, что её профессия в США считается такой же нормальной, как все остальные, а награды, которые есть у Евы - подтверждение её таланта актрисы.


Юлия Романова (настоящее имя Эльфи) родом из Омска. Девушка росла в неполной семье и рано начала зарабатывать деньги. Сначала - официанткой, после переезда в Москву наткнулась на приглашение чешской студии и была заинтригована высоким гонораром. По возвращению из Чехии в Москву Романова стала сниматься видео 18+ и со временем стала довольно известной. О карьере в журналистике пришлось забыть.


Она действительно получила немало наград, как лучшая порноактриса в отдельных номинациях, а видео с ней неизменно становятся топовыми на всех сайтах тематического контента. В этом смысле талант Эльфи, наверное, сложно отрицать, но получить гражданство страны за свои специфические умения - это, конечно, нонсенс.

Между тем, на "визу талантов" в США могут претендовать актёры, спортсмены, учёные, бизнесмены, но им придётся доказывать свою состоятельность в профессиональном плане. Эти претенденты должны показать, что их заслуги признаны на национальном и международном уровне. Представляем, как Эльфи, заполняя анкету, гордо перечисляла свои титулы и награды.


Поздравляем американцев со столь значительным приобретением! Будущая новая гражданка, да еще такая талантливая, без сомнения, готовится , не покладая рук, ног и прочих частей тела, поработать на благо новой родины.


Друзья, прошу не размещать в комментариях фотографии эротического содержания. Из-за этого могут заблокировать данный пост и ваш аккаунт.


*включена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Метки: Видео   Ева Эльфи   США   виза талантов   грин кард   получение гражданства   юлия романова   
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18  комментариев
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83k
Доктор Джонс 38 минут назад
Насосала...
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25k
Лаврентий Павлович 11 секунд назад
Если выехала с Омска - она точно талант!
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2k
Жирный бот 8 минут назад
эх, теряем цвет общества(( беда пичалька
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1k
hunterzed 14 минут назад
Терпеть её, картавую, не могу!
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2k
КАКАнгел 15 минут назад
Я её творчества и талантов не понял. Лично меня она не вдохновила- одна из 1000 таких же бездарностей, нет в ней индивидуальности таланта и изюминки , кроме того что большие деньги в свою саморекламу вложила.
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327
deadDEVIL 17 минут назад
Вот сколько смотрел с ней видео, всегда задавался вопросом - А что там в ней такого, что ей награды дают!? Ведь есть намного интереснее и активнее барышни, чем эта.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
24k
10k
Гомерчик Полчаса назад
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492
ruslan d Полчаса назад
Талант безусловно есть
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
значит точно через некоторое время домой запросится, если её там негрилы "на иглу" и "герыч" не подсадят.
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2k
Rom 36 минут назад
Ну а что такого.... Работа на самом деле очень сложная, выматывает, не каждый справится. Не в гражданстве дело, а вообще.... Если уж так старается, достойна каких то бонусов. )
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5k
Григорий 44 минуты назад
видео не будет что ли?
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6k
livaneth 46 минут назад
Как-то не логично. Она белая, стройная, молодая и того-же пола, которого родилась. Не представляю, как можно преуспеть в США с таким набором.
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36k
Dobry vojak Svejk 46 минут назад
В пииндостан через задний проход? )))
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