Аллигатор напал на укротителя во время представления

Как только это случилось, миллионы мыслей пронеслись у меня в голове. Я знаю и всегда знал, что при работе с такими животными всегда есть шанс лишиться конечности. И я знал, что это может случиться со мной однажды. Но ведь всегда надеешься, что уж с тобой-то такого не произойдет

Восстановление после травмы заняло несколько месяцев, но теперь Флоренс снова может ходить и даже вернулся к работе. Он признался, что нога до сих пор болит каждый день, и периодически он сильно расстраивается из-за этого и винит себя за невнимательность во время выступления.