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Аллигатор напал на укротителя во время представления

Аллигатор напал на укротителя во время представления

Автор:
19 октября 2023 07:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   нападение   
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В США аллигатор неожиданно атаковал укротителя на глазах у зрителей. В результате нападения мужчина лишился пальца на ноге.

Флоренс выступал в резервации Биг-Сайпресс в штате Флорида на празднике индейцев-семинолов, в ходе которого люди со всех концов страны демонстрируют умение обращаться с аллигаторами.

Во время представления хищник неожиданно схватил укротителя за правую ногу и откусил ему кусок стопы на глазах у его родственников. Зрители немедленно бросились Флоренсу на помощь, вытащили его из надувного бассейна, в котором оставался аллигатор, и доставили в больницу. Несмотря на своевременную помощь врачей, ему все же пришлось ампутировать большой палец ноги.

Как только это случилось, миллионы мыслей пронеслись у меня в голове. Я знаю и всегда знал, что при работе с такими животными всегда есть шанс лишиться конечности. И я знал, что это может случиться со мной однажды. Но ведь всегда надеешься, что уж с тобой-то такого не произойдет

Восстановление после травмы заняло несколько месяцев, но теперь Флоренс снова может ходить и даже вернулся к работе. Он признался, что нога до сих пор болит каждый день, и периодически он сильно расстраивается из-за этого и винит себя за невнимательность во время выступления.

Флоридские семинолы — это единственное индейское племя, которое так и не подписало с властями США формальный мирный договор. Они гордо именуют себя «непокоренным народом».

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Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   нападение   
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10  комментариев
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632
Ivan Shotgun 41 минуту назад
Геннадий долго терпел, надо отдать ему должное.
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177
Александра С 9 секунд назад
Это было не выступление. Это было издевательство над животным.
Аллигаторы и крокодилы вовсе дрессуре не поддаются. Но этот аллигатор терпел долго.
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33
ДлинныйЧулок 20 минут назад
яп на месте рептилии точно нос оттяпала от этой противной морды.
дразнит, главное, ёрничает еще, говнюк!
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62k
Андрей 38 минут назад
Ещё дёшево отделался, так-то мог и в башку вцепиться.
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24k
ЦСКА 45 минут назад
Доукрощался дурачек...
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32k
Юрий 53 минуты назад
Тут чистый инстинкт крокодила. Видно как укротитель отряхивает ногу от воду (0:42).
Но видно поторопился. Когда что то касается языка крокодила, тот захлопывает пасть. Достаточно капли воды... Что и произошло.
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405
Михаил 54 минуты назад
Долго он Гену уговаривал...
И видимо не с первого раза...
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10k
МихА Час назад
Придурок

Лучше бы Генка ему бошку отвинтил
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8k
Pravednik84 Час назад
Рассказ про аллигатора и его укротителя...
Затем цитата:
====Флоридские семинолы это единственное индейское племя, которое так и не подписало с властями США формальный мирный договор. Они гордо именуют себя «непокоренным народом»====
Я очень надеюсь, что семинолом был тот самый аллигатор, иначе всё теряет смысл.
Хотя добавлю по теме - 3+4=7 (едва хватило пальцев).
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−1
zubo4istka Час назад
Неожиданно напал?
Он сам ему ногу в рот положил и отпустил челюсти крокодила.
Чего он ожидал?
Да и вообще если бы крокодил его съел, не было бы жалко. Жалко здесь только крокодила.
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