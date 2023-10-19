Аллигатор напал на укротителя во время представления

В США аллигатор неожиданно атаковал укротителя на глазах у зрителей. В результате нападения мужчина лишился пальца на ноге.
Флоренс выступал в резервации Биг-Сайпресс в штате Флорида на празднике индейцев-семинолов, в ходе которого люди со всех концов страны демонстрируют умение обращаться с аллигаторами.
Во время представления хищник неожиданно схватил укротителя за правую ногу и откусил ему кусок стопы на глазах у его родственников. Зрители немедленно бросились Флоренсу на помощь, вытащили его из надувного бассейна, в котором оставался аллигатор, и доставили в больницу. Несмотря на своевременную помощь врачей, ему все же пришлось ампутировать большой палец ноги.
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Как только это случилось, миллионы мыслей пронеслись у меня в голове. Я знаю и всегда знал, что при работе с такими животными всегда есть шанс лишиться конечности. И я знал, что это может случиться со мной однажды. Но ведь всегда надеешься, что уж с тобой-то такого не произойдет
Восстановление после травмы заняло несколько месяцев, но теперь Флоренс снова может ходить и даже вернулся к работе. Он признался, что нога до сих пор болит каждый день, и периодически он сильно расстраивается из-за этого и винит себя за невнимательность во время выступления.
Флоридские семинолы — это единственное индейское племя, которое так и не подписало с властями США формальный мирный договор. Они гордо именуют себя «непокоренным народом».
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Аллигаторы и крокодилы вовсе дрессуре не поддаются. Но этот аллигатор терпел долго.
дразнит, главное, ёрничает еще, говнюк!
Но видно поторопился. Когда что то касается языка крокодила, тот захлопывает пасть. Достаточно капли воды... Что и произошло.
Лучше бы Генка ему бошку отвинтил
Затем цитата:
====Флоридские семинолы это единственное индейское племя, которое так и не подписало с властями США формальный мирный договор. Они гордо именуют себя «непокоренным народом»====
Я очень надеюсь, что семинолом был тот самый аллигатор, иначе всё теряет смысл.
Хотя добавлю по теме - 3+4=7 (едва хватило пальцев).
Он сам ему ногу в рот положил и отпустил челюсти крокодила.
Чего он ожидал?
Да и вообще если бы крокодил его съел, не было бы жалко. Жалко здесь только крокодила.