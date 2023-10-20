Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

Инцидент произошел, когда помощник шерифа остановил машину. Мужчина ехал со скоростью не менее 145 километров в час в районе, где ограничение скорости составляет 113 километров в час.
Суд в 2003 году приговорил 53-летнего Леонарда Кьюра к пожизненному тюремному сроку за вооруженное ограбление. Однако три с половиной года назад он признал обвинительный приговор Кьюра ложным, поскольку следователи не располагали достаточным количеством доказательств его вины и не приняли в расчет его алиби. Невиновного американца, отсидевшего в тюрьме 16 лет, освободили в зале суда.
В понедельник, 16 октября, утром Кьюр ехал на автомобиле по трассе Interstate 95 в сторону округа Кэмден, чтобы навестить свою мать. На одном из участков дороги он развил скорость в 145 километров в час при ограничении в 110 километров в час. Вскоре после этого на светофоре его остановил патрульный и попросил выйти из машины.
Кьюр подчинился полицейскому, однако начал резко реагировать, когда тот сообщил ему, что намерен его арестовать. Мужчина оказал сопротивление при попытке надеть на него наручники. Патрульный использовал шокер и дубинку, однако, по его словам, это не остановило Кьюра, поэтому правоохранитель достал пистолет и выстрелил в него.
После этого полицейский вызвал скорую помощь. Парамедики быстро прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь, однако не смогли спасти ему жизнь. Кьюр скончался вскоре после госпитализации. В настоящий момент выясняются подробности произошедшего. Было начато внутреннее расследование с целью установить, мог ли расизм стать причиной задержания и ареста Кьюра.
Юристы из Innocence Project of Florida, которые помогли отменить приговор мужчины, выпустили в связи с трагическим инцидентом официальное заявление. В нем они выразили сожаления и соболезнования семье Кьюра.
Источник:
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за сплошную за обочину за красный свет
вообще идея огонь
Убили негра,
Убили негра, убили.
Я-я-я-я-яй,
Ни за что ни про что,
Суки, замочили.
С другой стороны, сложно представить, какие тараканы в голове завелись у этого негра, после того, как его упекли на пожизненный срок, за преступление, которое он не совершал, и ему удалось лишь спустя 16 лет это доказать. Наверняка у него был сильнейший приступ паники, когда на него начали напяливать наручники. И он мог выкинуть всякое. Чем-то похоже на ПТСР у солдат переживших близкий огневой контакт, перешедший в рукопашную.. в мирной жизни, рядом с ними, лучше нож (чтоб нарезать яблочко) не доставать, они с этого могут очень сильно разнервничаться.
Думаю, данному Кьюру надо было сначала отсидеться в каком-нить центре реабилитации бывших заключённых пару лет, перед тем как возвращаться в общество. 16 лет в тюрьме - это реально большой срок, психика ломается и перестраивается у любого. Просто вспомните, кем и где вы были 16 лет назад, что любили, что делали к чему стремились и хотели.. а потом представьте, что вас в тот момент выдернули из привычной жизни, закинули в тюрьму и вы только что вот вернулись. Вы уже никогда не войдёте в дверь своего жилища тем же самым человеком, которым вышли через неё 16 лет назад.
Но, в сухом остатке - сам нарушил скорость, сам оказал сопротивление при аресте - сам решил свою судьбу.
Полицай все что мог нелетальное использовал - шокер, дубику, руки.
Когда черный его уже душить стал, тольок тогда пистолет достаал.
PS: то, что его оправдали вовсе не значит что он "не виновен". Просто сейчас мода такая у них - отмазывать черных уголовников, пользуясь "расистской" темой...
все просто.
Молодец полицейский! Защищал себя, своих родных от осиротения и общество от хама.
Все правильно шериф сделал.
Не надо было нападать на шерифа.