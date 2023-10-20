Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

В понедельник, 16 октября, утром Кьюр ехал на автомобиле по трассе Interstate 95 в сторону округа Кэмден, чтобы навестить свою мать. На одном из участков дороги он развил скорость в 145 километров в час при ограничении в 110 километров в час. Вскоре после этого на светофоре его остановил патрульный и попросил выйти из машины.