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Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

Автор:
20 октября 2023 07:31
Метки: Видео   США   в мире   инцидент   криминал   ложное обвинение   полиция   
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Инцидент произошел, когда помощник шерифа остановил машину. Мужчина ехал со скоростью не менее 145 километров в час в районе, где ограничение скорости составляет 113 километров в час.

Суд в 2003 году приговорил 53-летнего Леонарда Кьюра к пожизненному тюремному сроку за вооруженное ограбление. Однако три с половиной года назад он признал обвинительный приговор Кьюра ложным, поскольку следователи не располагали достаточным количеством доказательств его вины и не приняли в расчет его алиби. Невиновного американца, отсидевшего в тюрьме 16 лет, освободили в зале суда.

В понедельник, 16 октября, утром Кьюр ехал на автомобиле по трассе Interstate 95 в сторону округа Кэмден, чтобы навестить свою мать. На одном из участков дороги он развил скорость в 145 километров в час при ограничении в 110 километров в час. Вскоре после этого на светофоре его остановил патрульный и попросил выйти из машины.

Кьюр подчинился полицейскому, однако начал резко реагировать, когда тот сообщил ему, что намерен его арестовать. Мужчина оказал сопротивление при попытке надеть на него наручники. Патрульный использовал шокер и дубинку, однако, по его словам, это не остановило Кьюра, поэтому правоохранитель достал пистолет и выстрелил в него.

После этого полицейский вызвал скорую помощь. Парамедики быстро прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь, однако не смогли спасти ему жизнь. Кьюр скончался вскоре после госпитализации. В настоящий момент выясняются подробности произошедшего. Было начато внутреннее расследование с целью установить, мог ли расизм стать причиной задержания и ареста Кьюра.

Юристы из Innocence Project of Florida, которые помогли отменить приговор мужчины, выпустили в связи с трагическим инцидентом официальное заявление. В нем они выразили сожаления и соболезнования семье Кьюра.






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Метки: Видео   США   в мире   инцидент   криминал   ложное обвинение   полиция   
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29  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
Арестовать за превышение скорость - норм, у нас так же надо
за сплошную за обочину за красный свет
вообще идея огонь
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17k
Алексей 11 минут назад
Ай, яй-я-яй, я-яй-яй,
Убили негра,
Убили негра, убили.
Я-я-я-я-яй,
Ни за что ни про что,
Суки, замочили.
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857
Mil-ast Полчаса назад
В этой ситуации я на стороне полицейского. Негр явно неадекватен, да еще и напал на полицейского. В России тоже нужно с неадекватами жестко разговаривать, они по-другому просто не понимают.
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61k
pynh Полчаса назад
Все правильно сделал. Обизян получил свое заслуженно.
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2k
rudenkov 40 минут назад
Всё в пределах разумного.
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41k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Двояка ситуация. С одной стороны - с тобой представитель закона общается, не надо бычить - подчиняйся, выполняй указания, не усложняй свою вину.
С другой стороны, сложно представить, какие тараканы в голове завелись у этого негра, после того, как его упекли на пожизненный срок, за преступление, которое он не совершал, и ему удалось лишь спустя 16 лет это доказать. Наверняка у него был сильнейший приступ паники, когда на него начали напяливать наручники. И он мог выкинуть всякое. Чем-то похоже на ПТСР у солдат переживших близкий огневой контакт, перешедший в рукопашную.. в мирной жизни, рядом с ними, лучше нож (чтоб нарезать яблочко) не доставать, они с этого могут очень сильно разнервничаться.

Думаю, данному Кьюру надо было сначала отсидеться в каком-нить центре реабилитации бывших заключённых пару лет, перед тем как возвращаться в общество. 16 лет в тюрьме - это реально большой срок, психика ломается и перестраивается у любого. Просто вспомните, кем и где вы были 16 лет назад, что любили, что делали к чему стремились и хотели.. а потом представьте, что вас в тот момент выдернули из привычной жизни, закинули в тюрьму и вы только что вот вернулись. Вы уже никогда не войдёте в дверь своего жилища тем же самым человеком, которым вышли через неё 16 лет назад.

Но, в сухом остатке - сам нарушил скорость, сам оказал сопротивление при аресте - сам решил свою судьбу.
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2k
Алексей 44 минуты назад
Общество само сделало этого гражданина таким. При всём вызывающем поведении выстрел из тейзера был неоправданным применением силы. Угрозы жизни полицейскому или гражданским не было. Водитель подчинялся полицейскому, хоть и болтал без умолку. На видео явно видно, что водитель просто указал открытой рукой на коптер или что там он заметил. В руке ничего не было, полицейский это видел. Обзор с его стороны был шикарный. Допускаю, что это провокация для дополнительного заработка, но догадки к делу не пришьёшь. Дальнейшее действо просто результат шестнадцатилетней работы исправительного учреждения. Мы же не настолько наивны, чтобы считать, что тюрьма исправляет, а не калечит? В общем у семьи покойного очередной отличный повод стрясти несколько мультов с офиса шерифа и мэрии.
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7k
vasilykopkov Час назад
Негр сам нарвался. Здоровый падла, в тюрьме качался наверное.
Полицай все что мог нелетальное использовал - шокер, дубику, руки.
Когда черный его уже душить стал, тольок тогда пистолет достаал.

PS: то, что его оправдали вовсе не значит что он "не виновен". Просто сейчас мода такая у них - отмазывать черных уголовников, пользуясь "расистской" темой...
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648
Шурман Час назад
Полицейский следовал протоколу , я на его стороне . А мудила видать и так обижен на весь мир .
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6k
Бу Час назад
нападение на полицейского.
все просто.
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1k
Андрей 34рус Час назад
судя по движению тела уголек был немного гашеный синькой..
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7k
Михаил Час назад
Последними словами усопшего перед с мертью были: "Yeah, bitch".
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3k
Александр Час назад
Вот смотришь и завидуешь мериканцам. Потому что когда в наших патрулей "уями" кидают пьяные быдлоподобные твари, те ничего поделать не могут.
Молодец полицейский! Защищал себя, своих родных от осиротения и общество от хама.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
5k
35k
albedo 2 часа назад
Послушал.
Все правильно шериф сделал.
Не надо было нападать на шерифа.
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3k
Χάρων 2 часа назад
И поделом.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Кто то еще верит в толерантность американцев к неграм и всяким небинарным ЛГБТ +100500?
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Alex Chebrikov

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