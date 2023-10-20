В США набирают популярность цифровые окна

К сожалению, этот вид будет только в окне.
Американская компания Liquid View представила умные окна. В высоком расширении окна могут показывать любой вид, который вы настроите со смартфона: море, лес, мегаполис и многие другие. Окна представляют собой огромные экраны, которые показывают реалистичную картинку, создавая иллюзию окна.
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Авторы проекта уточнили, что "умные окна" синхронизируются со временем на смартфоне, поэтому вечером из окна вы увидите звёзды, а утром - рассвет. Но если вы отключите эти окна, то на стене просто будет белый холст. О том, как проветривать квартиру, компания ничего не объяснила.
Скорее всего эти окна подойдут для помещений, где вообще нет окон. Например, посетители цокольного этажа будут видеть красивый вид и у них не создастся ощущения, что они находятся не под землей.
Комплект их трех больших створок Liquid View стоит 100 000 долларов (9,7 млн рублей). Одна панель обойдется в 25 000 долларов (2,4 млн рублей).
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https://www.citilink.ru/product/televizor-led-sunwind-65-sun-led65xu401-smart-yandeks-tv-frameless-che-1779074/https://www.citilink.ru/product/televizor-led-sunwind-65-sun-led65xu401-smart-yandeks-tv-frameless-che-1779074/
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А панели слишком дорогие. Будут набирать дешевыми 40-дюймовыми плюс оконный переплёт.