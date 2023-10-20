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В США набирают популярность цифровые окна

В США набирают популярность цифровые окна

Автор:
20 октября 2023 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   США   возможности   интересное   окна   пейзаж   технологии   фото   
1539
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К сожалению, этот вид будет только в окне.

Американская компания Liquid View представила умные окна. В высоком расширении окна могут показывать любой вид, который вы настроите со смартфона: море, лес, мегаполис и многие другие. Окна представляют собой огромные экраны, которые показывают реалистичную картинку, создавая иллюзию окна.

Авторы проекта уточнили, что "умные окна" синхронизируются со временем на смартфоне, поэтому вечером из окна вы увидите звёзды, а утром - рассвет. Но если вы отключите эти окна, то на стене просто будет белый холст. О том, как проветривать квартиру, компания ничего не объяснила.

Скорее всего эти окна подойдут для помещений, где вообще нет окон. Например, посетители цокольного этажа будут видеть красивый вид и у них не создастся ощущения, что они находятся не под землей.

Комплект их трех больших створок Liquid View стоит 100 000 долларов (9,7 млн рублей). Одна панель обойдется в 25 000 долларов (2,4 млн рублей).

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Метки: Видео   США   возможности   интересное   окна   пейзаж   технологии   фото   
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18  комментариев
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1k
Надежда Час назад
Кажется, мы это уже видели
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5k
Нуи Хусим 2 минуты назад
Скоро в доме не останется ничего настоящего! Вид из окна - фейковый, еда синтезированная из нефти (в лучшем случае), женщина - из трансвестита (это в лучшем случае) и тому подобное... Наступит рай на земле
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34k
Fat Lynx 45 минут назад
Я как-то в Питере в командировке был, остановился в отеле с номерами 3х4 и без окон. Так вот, там похожая имитация окон была: где-то монитор, где-то просто за окном с бумажным заполнением со светильником... Все равно стремно как-то, ты же знаешь, что это не настоящее...
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289
iskra 47 минут назад
Я ещё в 90-е видел аквариум из телевизора. Точнее, телевизор в рамке как у аквариума,по которому непрерывно показывали рыбок.
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30k
Григорий Час назад
Ощущение, что у нее за спиной панель в 65 дюймов. И стоит такой телек 35 тысяч. Т.е. комплект можно собрать не за 100.000 долларов, а за 100.000 рублей + медиаплеер еще на 8-12 тысяч.
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3k
Шапкин Час назад
3=100 000, 1=25 000
1х3=?? 000
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6k
livaneth 2 часа назад
Это способ конвертировать офисное здание в жилые аппартаменты. Сначала в гостиницу. Потом в жильё, сдаваемое на длительный срок. Подходит для регионов, в которых спрос на жилую недвижимость превышает спрос на коммерческую.
А панели слишком дорогие. Будут набирать дешевыми 40-дюймовыми плюс оконный переплёт.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
451 градус по Фаренгейту - Брэдбери был провидец....
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0
Цъющйчёжшь 2 часа назад
В свое время были популярны фотообои... , короче, задолбут и меняющиеся картинки, и просто управление этим функционалом. Но свои деньги на этой теме поднять получится. Сама идея древнее гавна мамонта, странно, что только сейчас начали двигать в массы.
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6k
Бу 2 часа назад
сиськЭ норм!)
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7k
MPEG-8 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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56k
dima423 2 часа назад
клевая штука)
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