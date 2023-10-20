В США набирают популярность цифровые окна

Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу

"Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом...

Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ,...

В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины

Байден подписал закон о признании однополых браков в США