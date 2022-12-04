Все работы хороши - выбирай на вкус: в Омске выложили самое первое видео Евы Элфи

Российская порноактриса Ева Элфи (она же Юлия Романова) еще несколько несколько лет назад жила в Омске. Бывшие соотечественники решили поздравить девушку с прорывным взлётом карьеры (первое место по просмотрам в PornHub) и опубликовали архивное видео с ее участием.
Ева Элфи недавно стала порноактрисой номер один по версии PornHub. 24-летняя экс-россиянка сейчас живет в США, однако еще несколько лет назад девушка с кукольным личиком пробовала себя совсем в другом направлении.
Омские журналисты нашли и выложили в Сеть сюжет с Юлией Романовой (настоящее имя Элфи), которая в 2017 году работала во время практики на омском Первом городском канале как корреспондент.
В видео Романова рассказывает о конкурсе на звание лучшего работника по медицинскому социальному уходу.
Директор телеканала Павел Корольков сообщил, что не следит за карьерой бывшего стажёра. "Ребята вспомнили, видимо, они следят за ее карьерой. Я, честно, не слежу. Вообще не особо даже помнил, что она работала, когда мне сказали, что стала звездой другого жанра. Была девочка на практике, хотя нашла себя в другом месте. А что скрывать? Мы не ради пиара, просто интересный факт. Ну, понравилась, видимо. Решили напомнить, что была у нас".
По словам Королькова, даже если бы была возможность взять интервью у Элфи, он не планировал бы это делать, т.к. не представляет, о чём её можно спросить.
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Я уж и дверь в комнату закрыл и телефон отключил и надрочивать стал !
А тут...
ТЬФУ !!!!!
Я негодую.
- Ведь в подобных "миниатюрах" ВСЕГДА важны не только качество "сисек-писек" и "кожа-с-рожей", но и АРТИСТИЧНЫЙ ТАЛАНТ в сюжетах сцен .
А вот таланта, как актрисы у неё полный ноль - только визжит, как молодой поросёнок (да простят меня свиньи) и всё время смотрит - на неё ли камера направлена, или нет ?!
Поэтому Актрисой с Большой Буквы данного жанра, а этот жанр давно признан в США легальным, именно для меня остаётся Брианна Бич .
Повторяю - это моё личное мнение :