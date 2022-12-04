Все работы хороши - выбирай на вкус: в Омске выложили самое первое видео Евы Элфи

Директор телеканала Павел Корольков сообщил, что не следит за карьерой бывшего стажёра. "Ребята вспомнили, видимо, они следят за ее карьерой. Я, честно, не слежу. Вообще не особо даже помнил, что она работала, когда мне сказали, что стала звездой другого жанра. Была девочка на практике, хотя нашла себя в другом месте. А что скрывать? Мы не ради пиара, просто интересный факт. Ну, понравилась, видимо. Решили напомнить, что была у нас".

По словам Королькова, даже если бы была возможность взять интервью у Элфи, он не планировал бы это делать, т.к. не представляет, о чём её можно спросить.