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Все работы хороши - выбирай на вкус: в Омске выложили самое первое видео Евы Элфи

Все работы хороши - выбирай на вкус: в Омске выложили самое первое видео Евы Элфи

Автор:
04 декабря 2022 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ева Элфи   архивное видео   взлет карьеры   видео   журналистика   шоу бизнес   
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Российская порноактриса Ева Элфи (она же Юлия Романова) еще несколько несколько лет назад жила в Омске. Бывшие соотечественники решили поздравить девушку с прорывным взлётом карьеры (первое место по просмотрам в PornHub) и опубликовали архивное видео с ее участием.

Ева Элфи недавно стала порноактрисой номер один по версии PornHub. 24-летняя экс-россиянка сейчас живет в США, однако еще несколько лет назад девушка с кукольным личиком пробовала себя совсем в другом направлении.


Омские журналисты нашли и выложили в Сеть сюжет с Юлией Романовой (настоящее имя Элфи), которая в 2017 году работала во время практики на омском Первом городском канале как корреспондент.


В видео Романова рассказывает о конкурсе на звание лучшего работника по медицинскому социальному уходу.



Директор телеканала Павел Корольков сообщил, что не следит за карьерой бывшего стажёра. "Ребята вспомнили, видимо, они следят за ее карьерой. Я, честно, не слежу. Вообще не особо даже помнил, что она работала, когда мне сказали, что стала звездой другого жанра. Была девочка на практике, хотя нашла себя в другом месте. А что скрывать? Мы не ради пиара, просто интересный факт. Ну, понравилась, видимо. Решили напомнить, что была у нас".

По словам Королькова, даже если бы была возможность взять интервью у Элфи, он не планировал бы это делать, т.к. не представляет, о чём её можно спросить.


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Метки: Ева Элфи   архивное видео   взлет карьеры   видео   журналистика   шоу бизнес   
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25  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Если считать, что журналистика и проституция -одного поля ягоды, то мало что изменилось в жизни Элфи. Сменила один микрофон на другой.
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22k
Валерий 21 минуту назад
Стыдно! Сука, гордится больше нечем? Вот пусть все эти пpоcтитутки, шлюхи, [мат], иные мрази во всех смыслах, валят из моей страны и живут где-то за ее пределами и не называют себя Россиянами. И не будут иметь к России никакого отношения. Родители гордятся, наверное, такой дочуркой? В глаза бы им посмотреть. Мерзость! Давайте облагородим наркобарыг, тех, кто детей на органы ворует, кто детей на иглу подсаживает, педофилов, каннибалов. Вперед!
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7k
newegg Полчаса назад
Как не стыдно, такой облом.

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59k
Опиум для народа Полчаса назад
Серьёзно? Все работы хороши? Давайте работу наркобарыги еще облагородьте. Или тех, кто делает детское порно...
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1k
ChePaev 44 минуты назад
Патамушта нельзя просто так взять и покинуть Омск! Омск найдет тебя везде и придет за тобой!
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−1
ruslan d 45 минут назад
Герои нашего времени
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360
MidMaster 47 минут назад
Все ожидали первое порно-видео?
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1k
Вадим В. Новоженов 48 минут назад
- Мне за Державу обидно, что её называют "...номер один из России...", слава Богу, что хоть только за ноябрь .
- Ведь в подобных "миниатюрах" ВСЕГДА важны не только качество "сисек-писек" и "кожа-с-рожей", но и АРТИСТИЧНЫЙ ТАЛАНТ в сюжетах сцен .
А вот таланта, как актрисы у неё полный ноль - только визжит, как молодой поросёнок (да простят меня свиньи) и всё время смотрит - на неё ли камера направлена, или нет ?!
Поэтому Актрисой с Большой Буквы данного жанра, а этот жанр давно признан в США легальным, именно для меня остаётся Брианна Бич .
Повторяю - это моё личное мнение :

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3k
Наталья Час назад
родители гордятся...
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Пусть лучше и дальше играет на виолончленах.
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2k
Диагноз Час назад
Не первый раз за последнее время встречаю на фишках пост об этой женщине с низкой социальной ответственностью, зачем ее пиарят, порно перестало приносить ей доход или ей потребовалось еще моральное удовлетворение ?
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Ну с дикцией у девушки были проблемы.
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4k
Parus59 2 часа назад
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