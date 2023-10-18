В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем

Пожарные из США спасли застрявшую в пещере собаку, несмотря на неожиданное препятствие.

Домашний пес по имени Чарли случайно провалился в узкую пещеру во время прогулки с хозяином и провел там три дня. Инцидент произошел в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, который находится на востоке штата Теннесси. Мужчина не смог вытащить питомца и обратился к волонтерам из организации Waldens Creek Volunteer Fire Department, в которой состоят пожарные и спасатели.

Специалисты выяснили, что пес находится на глубине примерно 12 метров и на следующий день после обращения хозяина приступили к спасательной операции.