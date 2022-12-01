Российская порноактриса Ева Элфи возглавила мировой топ PornHub

Это успех жительницы Омска, которая в октябре была второй в рейтинге и за месяц сумела значительно улучшить свои показатели. Вероятно (но не точно), росту ее известности помогло участие в качестве контент-мейкера на чемпионате мира The Internatonal 11 по Dota 2 и турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO.





Второе место в ноябрьском "зачёте" заняла Лана Роудс, которая с 2019 года уже не работает в порноиндустрии, но её в определенных кругах по-прежнему помнят и любят . На третьем месте — Энджела Уайт.



