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Российская порноактриса Ева Элфи возглавила мировой топ PornHub

Российская порноактриса Ева Элфи возглавила мировой топ PornHub

Автор:
01 декабря 2022 08:32
Сообщество : Голая правда
Метки: Ynews   pornhub   Ева Элфи   актриса   победительница   рейтинг   фильмы для взрослых   
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Омск гордится своей соотечественницей!

Россиянка, известная любителям "клубнички" под псевдонимом Ева Элфи, стала самой популярной актрисой в PornHub в ноябре. Места в рейтинге сайта рассчитываются из отношения количества видео с участием порноактрис и просмотров их роликов.


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Это успех жительницы Омска, которая в октябре была второй в рейтинге и за месяц сумела значительно улучшить свои показатели. Вероятно (но не точно), росту ее известности помогло участие в качестве контент-мейкера на чемпионате мира The Internatonal 11 по Dota 2 и турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO.


Второе место в ноябрьском "зачёте" заняла Лана Роудс, которая с 2019 года уже не работает в порноиндустрии, но её в определенных кругах по-прежнему помнят и любят . На третьем месте — Энджела Уайт.


Известно, что Ева Эльфи (в миру Юлия Романова) переехала из России в Калифорнию, США в марте 2022 года, а активно сниматься в порнофильмах начала с 2018 года. С тех пор её карьера взлетела на недосягаемые ранее высоты.


Сама Элфи этому чрезвычайно рада.

«4 года назад у меня была мечта показать этому миру, что в любви нет стандартов и что каждая может стать успешной моделью. Спасибо вам за эти невероятные эмоции и за вашу поддержку», — написала Юля в своём телеграм-канале.


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Метки: Ynews   pornhub   Ева Элфи   актриса   победительница   рейтинг   фильмы для взрослых   
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32  комментария
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
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30k
Кот Баюн 21 минуту назад
мдее, раньше Гагарина в пример ставили, а теперь вон они новые ценности, идеалы... повод для гордости... ппц...
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7
Color Cristal 38 минут назад
Да уж, какие-то сомнительные поводы для гордости... Хотя - все там будем ).
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4k
Дмитрий ! 39 минут назад
"В миру"..."модель".
Е.б.а.н.а в рот.
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67
sky writer 40 минут назад
НаDotила на рейтинг)))
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18
alexroland 53 минуты назад
... другим видимо стране гордиться уже нечем
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2k
Юрий Час назад
Карьера взлетела на недосягаемые ранее высоты? Омск гордится своей соотечественницей? Автор, ты из Омска?
Как тут не вспомнить Достоевского, который очень правильно написал об Омске: "Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени"...
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1k
Angelpro Час назад
Новости, которые мы заслужили.
Гордость.... писец
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7k
ГГалка Час назад
и сюда русские добрались. вот коварные какие) надеюсь она топит за правильную любовь, а не вот это вот всё.. которое чемоданы ворует...) зы. проверять не буду, ссылки не нужны))
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32k
russger Час назад
Тю, средненькая так-то. Даже ниже среднего, ничего особенного ни в теле ни в деле. Это как всякие там "мисс-Крым" и "мисс-Москва", абы кого выбирают
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14k
Alex Час назад
Карьера...
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14k
Ser Час назад
И теперь её будут иметь всем миром! Достижение!
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7k
Николай Час назад
Да как бы насрать...
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8k
KarabasBarabas Час назад
"Вероятно (но не точно), росту ее известности помогло участие в качестве контент-мейкера на чемпионате мира The Internatonal 11 по Dota 2 и турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO."
Ну логично, где еще большая концентрация задротов как не там?
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16k
сеньор Леонсио Час назад
Зачем нас регулярно оповещают о происходящем в мире голливудских блудниц и спинтриев?!
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11k
Крошка Кайдзю Час назад
Пример для подражания и путь к успеху!
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1k
bosayk 2 часа назад
и обручалка на месте - повезло ж кому то с женой, хорошо что не мне)
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35k
Седой 2 часа назад
Жопу рвут за кусочек "счастья"...
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3k
Евгений 2 часа назад
Папкина гордость!
Ну, а вцелом, без видео не понятно!))
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Получается что уже не наша актриса, не думаю что она собирается назад на родину
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да уж... Больше Омску гордится-то и нечем...
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