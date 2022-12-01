Российская порноактриса Ева Элфи возглавила мировой топ PornHub

Омск гордится своей соотечественницей!
Россиянка, известная любителям "клубнички" под псевдонимом Ева Элфи, стала самой популярной актрисой в PornHub в ноябре. Места в рейтинге сайта рассчитываются из отношения количества видео с участием порноактрис и просмотров их роликов.
Это успех жительницы Омска, которая в октябре была второй в рейтинге и за месяц сумела значительно улучшить свои показатели. Вероятно (но не точно), росту ее известности помогло участие в качестве контент-мейкера на чемпионате мира The Internatonal 11 по Dota 2 и турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO.
Второе место в ноябрьском "зачёте" заняла Лана Роудс, которая с 2019 года уже не работает в порноиндустрии, но её в определенных кругах по-прежнему помнят и любят . На третьем месте — Энджела Уайт.
Известно, что Ева Эльфи (в миру Юлия Романова) переехала из России в Калифорнию, США в марте 2022 года, а активно сниматься в порнофильмах начала с 2018 года. С тех пор её карьера взлетела на недосягаемые ранее высоты.
Сама Элфи этому чрезвычайно рада.
«4 года назад у меня была мечта показать этому миру, что в любви нет стандартов и что каждая может стать успешной моделью. Спасибо вам за эти невероятные эмоции и за вашу поддержку», — написала Юля в своём телеграм-канале.
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Источник:
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Как тут не вспомнить Достоевского, который очень правильно написал об Омске: "Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени"...
Гордость.... писец
Ну логично, где еще большая концентрация задротов как не там?
Это не радио у соседа, сюда можно вообще не заходить))
Но википедия говорит, что спинтрии - это монеты с изображением эротических сцен. По некоторым версиям, использовались как билеты в бордели.
Но зато ты его высказывашь.
Ну, а вцелом, без видео не понятно!))