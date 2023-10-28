Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли

Монумент стоял в городе Шарлотсвилль сотню лет, но активисты Black Lives Matter потребовали уничтожить памятник - и добились своего.
Снос памятников - одна из примет смутного времени в стране. Прежние герои становятся неуместны, и их отправляют на свалку истории.
В США приверженцы движения "Жизни черных важны" потребовали сноса памятника генералу Роберту Ли - одному из героев войны Севера и Юга. Генерал Ли был одним из самых известных американских военачальников, воевавших за Конфедерацию. Он был сторонником сохранения устоев Юга и, в частности, рабства.
Генерал дважды возглавлял вторжения на территорию Севера, однако и Мэрилендская и Геттисбергская кампании закончились неудачно. В 1864 и 1865 годах ему удалось нанести большой урон наступающей армии генерала Гранта, но всё же Ли не смог его остановить и был вынужден сдать Питерсберг и Ричмонд. Поражение южан закончилось капитуляцией при Аппоматтоксе.
Генерал долгое время считался национальным героем США, и в южных штатах до сих пор существует его культ.
Поэтому даже несмотря на современные настроения, когда монументы Конфедерации воспринимаются в современном американском обществе как символы расизма, многие жители Вирджинии были против сноса памятника, однако активисты Black Lives Matter стояли на своём.
Через десять дней после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, погибшего при задержании белым полицейским, губернатор Вирджинии, демократ Ральф Нортэм дал команду снести памятник генералу Ли.
10 июля 2021 года конную статую демонтировали с 12-метрового постамента.
Мэр Шарлотсвилля Никуя Уокер, выступая перед собравшимися на площади горожанами, заявила, что "демонтаж этой статуи на один маленький шаг ближе к цели - помочь Шарлотсвиллю, штат Вирджиния, и всей Америке справиться с грехом желания уничтожать чернокожих ради экономической выгоды".
Монумент передали местному музею так называемой «Черной истории», где он хранился до окончательного решения властей.
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Центр афроамериканского наследия школы Джефферсона, который добивался демонтажа памятника, сообщил, что .на данный момент бронза статуи переплавлена в слитки. Полученный металл хотят использовать для новой работы, и для её выполнения сейчас ищут художника. На этот проект потратят около 4 миллионов долларов.
"Наши усилия заключались не в том, чтобы уничтожить историю, а в том, чтобы засвидетельствовать правду о нашем прошлом и наших стремлениях к более справедливому будущему", – поясняет директор центра Андреа Дуглас.
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Щикарная логика. И как снос памятников засвидетельствует правду о прошлом? Что это значит вообще?
Самый распространённый и устойчивый миф представляет северян в виде сторонников прогресса, а южан показывает безжалостными эксплуататорами.
Это совершенно не соответствует действительности. Мало кто знает, что на стороне Севера остались четыре рабовладельческих штата Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд.
Истинные причины конфликта лежали в экономической сфере. Например, стороны кардинально по-разному подходили к вопросу налогов на ввозимые товары промышленно развитый Север выступал за введение высоких налогов, а Юг добивался свободы торговли с остальным миром. Фактически северяне продавливали законы, которые были выгодны им, и перекладывали стоимость индустриализации на плечи южан, которым такая политика грозила разорением.
Представление о Линкольне как радикальном стороннике отмены рабства сильно преувеличено. Вот слова самого Линкольна: «Моя главнейшая задача в этой борьбе спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это».
Что же касается взглядов Линкольна на чернокожих, то они выглядели так: «Я никогда не выступал и не буду за социальное и политическое равенство двух рас чёрной и белой, я никогда не поддерживал точку зрения, чтобы негры получили право голоса, заседали в жюри или занимали какую-нибудь должность или женились на белых… добавлю, что между белой и чёрной расой есть физическая разница… и как любой человек, я за то, чтобы белая раса занимала главенствующее положение».
Образ Линкольна как великого гуманиста создала пропаганда. На самом же деле Линкольн воевал за интересы промышленников Севера и за сохранение единого государства. Отмена рабства стала лишь одним из методов в борьбе с Югом.
Самый знаменитый командующий армией Севера генерал Улисс Грант был рабовладельцем. Его рабы получили свободу только после вступления в силу поправки в Конституцию, отменяющей рабство, в 1865 году. На вопрос, почему он не освободил рабов сам, Грант отвечал: «Добрую помощь в хозяйстве в наши дни трудно найти».
Его главный оппонент, командующий армией Юга генерал Роберт Ли, был противником рабства и не имел рабов уже к началу Гражданской войны. Не являлись рабовладельцами генералы-южане Джозеф Джонстон, Амброз Хилл, Фитцью Ли и Джеб Стюарт. Президент Конфедеративных Штатов Америки Джефферсон Дэвис писал, что рабство на Юге «сойдёт на нет» вне зависимости от итогов войны.
Как писали ветераны армии Юга, они сражались не за сохранение рабства, а за «сохранение нашего верховного и священного права на самоуправление».