Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли

Снос памятников - одна из примет смутного времени в стране. Прежние герои становятся неуместны, и их отправляют на свалку истории.

В США приверженцы движения "Жизни черных важны" потребовали сноса памятника генералу Роберту Ли - одному из героев войны Севера и Юга. Генерал Ли был одним из самых известных американских военачальников, воевавших за Конфедерацию. Он был сторонником сохранения устоев Юга и, в частности, рабства.

Генерал дважды возглавлял вторжения на территорию Севера, однако и Мэрилендская и Геттисбергская кампании закончились неудачно. В 1864 и 1865 годах ему удалось нанести большой урон наступающей армии генерала Гранта, но всё же Ли не смог его остановить и был вынужден сдать Питерсберг и Ричмонд. Поражение южан закончилось капитуляцией при Аппоматтоксе.