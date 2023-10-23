"Это не наши проблемы": наблюдавших за смертельной дракой полицейских уволили из органов

Сотрудникам ДПС, которые не пресекли противоправные действия, грозит до 10 лет колонии.
Больше двух месяцев прошло с момента убийства в центре Екатеринбурга 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. И только сейчас в отношении двух сотрудников ДПС, которые находились рядом в служебной машине, наблюдали конфликт и не вмешались, возбудили уголовное дело.
«Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, „которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили“», — сообщили в Следственном комитете.
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Напомним, что инцидент произошёл утром 18 августа в центре города рядом с кафе "Бургер Кинг". У темнокожего аспиранта произошёл конфликт с 23-летним Данилой Фоминым. В ходе драки тот достал нож и нанёс Франсуа несколько ударов в область груди и живота. Как сообщается, к полицейским несколько раз подходили прохожие и просили вмешаться в конфликт, но всерьёз потасовку они не восприняли, и вышли из машины, когда Франсуа уже лежал на асфальте с ножевыми ранениями.
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По версии Данила Фомина, он заступился за девушку, к которой приставал темнокожий аспирант — тот якобы лизнул ей руку. А нож, как рассказал задержанный, достал и использовал в целях самообороны. Известно, что ночь до трагедии Франсуа вместе с друзьями провёл в клубе и возможно был нетрезв. Что касается версии пострадавшей стороны, то утверждается, что конфликт произошёл на почве расовой ненависти. В Следственном комитете утверждают о бытовом характере конфликта.
Так или иначе, но точные причины конфликта с точностью пока не установили. К слову, судебное заседание об избрании меры пресечения для подозреваемого проходило в закрытом режиме. Данила Фомина отравили в СИЗО на 2 месяца — до 17 января 2024 года.
Уточняется, что в отношении полицейских возбудили дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Бивис и Баттхед просто образцы интеллигентности, по сравнение. с этими персонажами.