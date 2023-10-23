"Это не наши проблемы": наблюдавших за смертельной дракой полицейских уволили из органов

По версии Данила Фомина, он заступился за девушку, к которой приставал темнокожий аспирант — тот якобы лизнул ей руку. А нож, как рассказал задержанный, достал и использовал в целях самообороны. Известно, что ночь до трагедии Франсуа вместе с друзьями провёл в клубе и возможно был нетрезв. Что касается версии пострадавшей стороны, то утверждается, что конфликт произошёл на почве расовой ненависти. В Следственном комитете утверждают о бытовом характере конфликта.





Так или иначе, но точные причины конфликта с точностью пока не установили. К слову, судебное заседание об избрании меры пресечения для подозреваемого проходило в закрытом режиме. Данила Фомина отравили в СИЗО на 2 месяца — до 17 января 2024 года.