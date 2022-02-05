В родном городе Джорджа Флойда копы вновь убили негра

Теперь жители Миннеаполиса опасаются новых беспорядков.
В печально известном американском городе Миннеаполис полицейские вновь разозлили BLM-общественность, застрелив "невиновного" 22-летнего негра. Инцидент произошёл ещё месяц назад, в начале января, но запись с нагрудной камеры полицейского обнародовали только сейчас. Собственно, это видео и вызвало бурление черных и коричневых народных масс.
А всё из-за газетных заголовков о копах-беспредельщиках, которые
намеренно застрелили молодого чёрного парня, когда тот мирно спал у себя дома на диване. Но полицейские тоже подлили масла в огонь, написав в рапортах, что "громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру". Однако в ролике видно, что "громко заявлять" они начали, когда уже вломились в квартиру. Впрочем, с точки зрения закона - это мелочи, поскольку у копов был ордер на обыск без предупреждения.
Зайдя в дом к нарушителям, правоохранители увидели на диване укутанного в одеяло человека. Они приказали ему лечь на пол, но чернокожий по имени Амир Локк вместо этого зачем-то схватил свой пистолет и, естественно, мгновенно был убит наповал.
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Пистолет у Локка был легальным с разрешением на скрытое ношение. И к расследуемому делу об убийстве, в рамках которого полицейские вломились в дом, отношения он вроде как не имел. Неловко получилось. И обидно. Но кто в этом виноват?
Офицера Марка Ханнемана, который пристрелил Локка, отстранили от работы на время расследования дела. А мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сразу же после инцидента ввёл в городе запрет на выдачу ордеров на обыски без предупреждения.
Несмотря на действия властей и прозрачность расследования, местные жители опасаются повторения погромов, случившихся после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года.
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"...Пистолет у Локка был легальным с разрешением на скрытое ношение."- ну это уже по версии самих негров.
"...запрет на выдачу ордеров на обыски без предупреждения..."- а это вообще из области маразма. Будут присылать повестку с текстом- Уважаемый черный "друг"- спрячь наркоту, оружие, взрывчатые вещества и расчлененные трупы- мы придем к тебе с проверкой через месяц. Если не успеешь-сообщи?
Только вот едва ли вовсе есть такое понятие из за высокой сложности реализации и высокой сложности отчётности.