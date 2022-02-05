В родном городе Джорджа Флойда копы вновь убили негра

В печально известном американском городе Миннеаполис полицейские вновь разозлили BLM-общественность, застрелив "невиновного" 22-летнего негра. Инцидент произошёл ещё месяц назад, в начале января, но запись с нагрудной камеры полицейского обнародовали только сейчас. Собственно, это видео и вызвало бурление черных и коричневых народных масс.





А всё из-за газетных заголовков о копах-беспредельщиках, которые намеренно застрелили молодого чёрного парня, когда тот мирно спал у себя дома на диване. Но полицейские тоже подлили масла в огонь, написав в рапортах, что "громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру". Однако в ролике видно, что "громко заявлять" они начали, когда уже вломились в квартиру. Впрочем, с точки зрения закона - это мелочи, поскольку у копов был ордер на обыск без предупреждения.





Зайдя в дом к нарушителям, правоохранители увидели на диване укутанного в одеяло человека. Они приказали ему лечь на пол, но чернокожий по имени Амир Локк вместо этого зачем-то схватил свой пистолет и, естественно, мгновенно был убит наповал.