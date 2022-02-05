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В родном городе Джорджа Флойда копы вновь убили негра

В родном городе Джорджа Флойда копы вновь убили негра (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 22:45
Сообщество : Криминал
Метки: видео   миннеаполис   полицейские   убийство   
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Теперь жители Миннеаполиса опасаются новых беспорядков.

В печально известном американском городе Миннеаполис полицейские вновь разозлили BLM-общественность, застрелив "невиновного" 22-летнего негра. Инцидент произошёл ещё месяц назад, в начале января, но запись с нагрудной камеры полицейского обнародовали только сейчас. Собственно, это видео и вызвало бурление черных и коричневых народных масс.


А всё из-за газетных заголовков о копах-беспредельщиках, которые намеренно застрелили молодого чёрного парня, когда тот мирно спал у себя дома на диване. Но полицейские тоже подлили масла в огонь, написав в рапортах, что "громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру". Однако в ролике видно, что "громко заявлять" они начали, когда уже вломились в квартиру. Впрочем, с точки зрения закона - это мелочи, поскольку у копов был ордер на обыск без предупреждения.


Зайдя в дом к нарушителям, правоохранители увидели на диване укутанного в одеяло человека. Они приказали ему лечь на пол, но чернокожий по имени Амир Локк вместо этого зачем-то схватил свой пистолет и, естественно, мгновенно был убит наповал.

Пистолет у Локка был легальным с разрешением на скрытое ношение. И к расследуемому делу об убийстве, в рамках которого полицейские вломились в дом, отношения он вроде как не имел. Неловко получилось. И обидно. Но кто в этом виноват?

Офицера Марка Ханнемана, который пристрелил Локка, отстранили от работы на время расследования дела. А мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сразу же после инцидента ввёл в городе запрет на выдачу ордеров на обыски без предупреждения.


Несмотря на действия властей и прозрачность расследования, местные жители опасаются повторения погромов, случившихся после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года.

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Метки: видео   миннеаполис   полицейские   убийство   
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Bonefacius Час назад
Какая жалость, все скорбим под эту песню
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7k
Погулять вышел 10 минут назад
Ай-йя-яй
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8k
Пётр 14 минут назад
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48k
Albert GER 22 минуты назад
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29k
АнтонПолднев Полчаса назад
Нельзя говорить негр. Нужно говорить афроиндианаполисец.
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370
Arti АнтонПолднев 19 минут назад
Афрокитаец есть?
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22k
Андрей Иванов Полчаса назад
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702
Трям Полчаса назад
Почему обрезали видос и не показали, как они его потом обоссали?
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312
zz Полчаса назад
"невиновного" 22-летнего негра -в принципе невозможный набор слов.
"...Пистолет у Локка был легальным с разрешением на скрытое ношение."- ну это уже по версии самих негров.
"...запрет на выдачу ордеров на обыски без предупреждения..."- а это вообще из области маразма. Будут присылать повестку с текстом- Уважаемый черный "друг"- спрячь наркоту, оружие, взрывчатые вещества и расчлененные трупы- мы придем к тебе с проверкой через месяц. Если не успеешь-сообщи?
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63k
физраствор. Полчаса назад
странно почему ни к кому не вламываются, а тут с оружием?.. Может всё дело в том что это была облава.. А кто заставляет негров заниматься криминалом?.. Он еще не проснулся а уже оружие выхватывает.. Сам себе режиссер..
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12k
Александр 36 минут назад
Пока БЛМщики добиваются в кино чёрных эльфов, их продолжают мочить
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6k
BenderRodriguez 38 минут назад
Так, и что скажут гребанные дерьмократы? Трампу жизни не давали, вот теперь пусть и ответят.
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800
Hallo FreeSpace 49 минут назад
мы таак переживаем ...
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752
Propan 55 минут назад
Ниги даже спят со стволами ))
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731
Serg Dex 57 минут назад
Походу их там трудней не убивать чем убивать
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52k
Daniel Rumiantsev Час назад
скучно стало, решили повеселиться. городская традиция, наверное
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10k
nihilists Час назад
Писец! Прямо трагедия. А не хер пушкой махать.
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