Отомстила за мужа: в Екатеринбурге две женщины подрались, выясняя национальность хулиганов

В соцсетях Екатеринбурга шло обсуждение драки в местном ТЦ. Одна из комментировавших предположила национальность хулиганов, которые, кстати, не только размахивали кулаками, но и применили травматическое оружие.





В ответ мужчина по имени Аслан попросил уточнить, как женщина определила эту национальность. Переписка закончилась грубостями: мужчине посоветовали "включить мозг", и тогда в диалог вступила Мария, жена Аслана.



