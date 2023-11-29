Отомстила за мужа: в Екатеринбурге две женщины подрались, выясняя национальность хулиганов

Одна из них оскорбилась за мужа, решила разобраться с обидчицей - и сломала ей нос.
В соцсетях Екатеринбурга шло обсуждение драки в местном ТЦ. Одна из комментировавших предположила национальность хулиганов, которые, кстати, не только размахивали кулаками, но и применили травматическое оружие.
В ответ мужчина по имени Аслан попросил уточнить, как женщина определила эту национальность. Переписка закончилась грубостями: мужчине посоветовали "включить мозг", и тогда в диалог вступила Мария, жена Аслана.
Она написала обидчице Анастасии в WhatsApp, обвинила ее в хамстве и обозвала её матерными словами. На следующий день Мария подкараулила Анастасию у детского сада, когда та пришла забирать ребёнка и напала на неё с кулаками.
В результате драки ярая защитница своего мужа разбила обидчице лицо и сломала нос.
Осторожно! Не рекомендуется к просмотру людям с нестабильной психикой!
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Пострадавшая подала заявление в полицию. В пресс-службе МВД по г. Екатеринбургу сообщили, что "заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение".
А вот напавшая утверждает, что Анастасия пострадала заслуженно, т.к. оскорбляла не только мужа, но и всех её родственников.
Как бы то ни было, в конфликте разбирается полиция, а жители города удивляются, до чего могут быть жестокими женщины-матери маленьких детей.
Кстати, подравшихся тогда в ТРЦ "Гринвич" нашли и отправили в СИЗО. И славян среди них не наблюдалось. Было бы из за чего ломать носы...
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славный город Екатеринбург/транспортный хаб превращается в какое то УГ.
Откуда у многих хамов такая наивная самоуверенность в своей безнаказанности? Особенно у тех, кто фанантично постит свои фото и видео в сторис мессенджеров и соцсети.
Но что поделать! Чем глупее человек, тем он обидчивей и более склонен к насилию.
Есть конечно же ещё категория оправдывающих, но это отдельная категория. Почему-то вспомнился Табаки из Маугли.