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Отомстила за мужа: в Екатеринбурге две женщины подрались, выясняя национальность хулиганов

Отомстила за мужа: в Екатеринбурге две женщины подрались, выясняя национальность хулиганов

Автор:
29 ноября 2023 13:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   драка   екатеринбург   женская жестокость   перелом носа   полиция   рф   хулиганство   
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Одна из них оскорбилась за мужа, решила разобраться с обидчицей - и сломала ей нос.

В соцсетях Екатеринбурга шло обсуждение драки в местном ТЦ. Одна из комментировавших предположила национальность хулиганов, которые, кстати, не только размахивали кулаками, но и применили травматическое оружие.


В ответ мужчина по имени Аслан попросил уточнить, как женщина определила эту национальность. Переписка закончилась грубостями: мужчине посоветовали "включить мозг", и тогда в диалог вступила Мария, жена Аслана.


Она написала обидчице Анастасии в WhatsApp, обвинила ее в хамстве и обозвала её матерными словами. На следующий день Мария подкараулила Анастасию у детского сада, когда та пришла забирать ребёнка и напала на неё с кулаками.


В результате драки ярая защитница своего мужа разбила обидчице лицо и сломала нос.


Пострадавшая подала заявление в полицию. В пресс-службе МВД по г. Екатеринбургу сообщили, что "заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение".

А вот напавшая утверждает, что Анастасия пострадала заслуженно, т.к. оскорбляла не только мужа, но и всех её родственников.



Как бы то ни было, в конфликте разбирается полиция, а жители города удивляются, до чего могут быть жестокими женщины-матери маленьких детей.


Кстати, подравшихся тогда в ТРЦ "Гринвич" нашли и отправили в СИЗО. И славян среди них не наблюдалось. Было бы из за чего ломать носы...

Источник:

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Метки: Видео   драка   екатеринбург   женская жестокость   перелом носа   полиция   рф   хулиганство   
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13  комментариев
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александр ломовицкий Час назад
чернильница напала на человека защищая абу-бандита.
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1k
Homem 48 секунд назад
Если гости себе такое позволяют ... . Какие то женщины у них злые.После матов в сетях надо было остановиться и спросить мнение тех кто по долгу службы должен с такими ситуациями разбираться и выявлять нарушителей.
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7k
Бу 5 минут назад
и снова ЕКБ.
славный город Екатеринбург/транспортный хаб превращается в какое то УГ.
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1k
StoneWolf 8 минут назад
Имею подобную соседку чернильницу. Жила с таким гостем из Кавказа)))))))) Но у нас в Минске они так не борзеют. Один раз обезьяне её ручной замечание сделал за то что машину поставил перекрыв доступ к подъезду, так разбираться прилетела. В следующий раз вызвал гаи, а чем предупредил заранее. Закончилось эпично. Нашли у гостя нарушение с регистрацией. Точно не помню, но вроде как документы просрочены были. И потом абу-бандит уехал на свою солнечную родину без права на въезд в РБ в течении пяти лет вроде как)))))))) Теперь со мной не здороваются уже около года. А мне и нахрен не надо чтобы здоровалась. Вот такое я говно. Помешал семейному счастью. Благо что выводка наплодить не успели по соседству)))))
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5k
Психологическая поддержка 20 минут назад
Ну, че интернет-хамло получила в е*асосину, всех бы так приучить за языком следить.
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22k
BiZ 43 минуты назад
чурки обиделись что они чурки?
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5k
Alex 43 минуты назад
А чернильница, надеюсь, теперь понюхает парашу )
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5k
Alex 47 минут назад
Из за черножопых одни проблемы
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1k
Звёздный странник 52 минуты назад
Давно пора понять, что дисплей не является 100% защитным полем от последствий на ваши аморальные высказывания в Сети.
Откуда у многих хамов такая наивная самоуверенность в своей безнаказанности? Особенно у тех, кто фанантично постит свои фото и видео в сторис мессенджеров и соцсети.
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11k
Б.Касторский 53 минуты назад
Заметил, что многие хамя сами, обижаются на хамство в ответ. Удивительные! Ну, а про насилие? Тут вообще выше всяких "похвал"! Получить уголовку, за свою "правду"?
Но что поделать! Чем глупее человек, тем он обидчивей и более склонен к насилию.
Есть конечно же ещё категория оправдывающих, но это отдельная категория. Почему-то вспомнился Табаки из Маугли.
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5k
Sanar Час назад
Ну вот начинают появляться люди которые осознали, что за хамство в интернете можно получить по хлебалу)))
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872
yura stenokardin Час назад
Первое правило клуба...
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66k
doker Час назад
Если взрыва не было, то баба не мусульманка и не любит Аллаха.
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