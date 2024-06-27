«Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге нашли горячих парней, устроивших стрельбу в центре города

Сообщают, что среди них есть и боец ММА.
Вчера жители ЖК «Тихвинъ» в Екатеринбурге изумлённо следили за разборками в стиле дикого Запада - толпа кавказцев бурно выясняла отношения. Потом они подрались и постреляли из травмата.
Но серьёзных ранений не было и парни успели разбежаться до приезда полицейских. К слову, район, где случилась разборка, в шутку (а может и всерьёз) называют «кварталом миллионеров». Якобы там живёт много обеспеченных граждан.
А тут такое.
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С делом стали разбираться и сегодня СМИ сообщили, что в драке участвовали «чеченцы из Академического» (район Екатеринбурга, прим.). Среди них вроде бы опознали даже одного бойца ММА. Но в беседе с журналистами он от этого звания открестился и заявил, что никакой он не боец, а просто похож на другого человека. В общем, напустил туман.
По первой версии, драка случилась из-за денег. Одни задолжали и не отдали, другим это не понравилось. Теперь же говорят иначе - якобы парни просто поссорились и схлестнулись на эмоциях.
Это не национальная рознь и не деньги. Просто обычный разговор пошел не в то русло и вспыхнула личная неприязнь. На видео молодежь из разных тейпов. Сейчас их всех опросили на Ясной, 22а (там расположено здание отдела по борьбе с оргпреступностью Екатеринбурга, прим.) и отпустили. Претензий у них друг к другу нет. Старейшины кланов уже осудили этот инцидент и сделали внушение уличным бойцам.
Вероятно, на этом бы дело и закончилось, но им заинтересовался Александр Бастрыкин.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам.
Теперь одними внушениями всё не ограничится.
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Где Володин и Ко? Госдура обижает народ тем, что только пи...ит с экранов а не Бастрыкин
Пилять, средневековье. Государство, граждане которых, строят отношения на основе племенно-родообщинных связей - обречено...