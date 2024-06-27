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«Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге нашли горячих парней, устроивших стрельбу в центре города

«Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге нашли горячих парней, устроивших стрельбу в центре города

Автор:
27 июня 2024 17:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   александр бастрыкин   драка   екатеринбург   перестрелка   проверка   
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Сообщают, что среди них есть и боец ММА.

Вчера жители ЖК «Тихвинъ» в Екатеринбурге изумлённо следили за разборками в стиле дикого Запада - толпа кавказцев бурно выясняла отношения. Потом они подрались и постреляли из травмата.

Но серьёзных ранений не было и парни успели разбежаться до приезда полицейских. К слову, район, где случилась разборка, в шутку (а может и всерьёз) называют «кварталом миллионеров». Якобы там живёт много обеспеченных граждан.

А тут такое.

С делом стали разбираться и сегодня СМИ сообщили, что в драке участвовали «чеченцы из Академического» (район Екатеринбурга, прим.). Среди них вроде бы опознали даже одного бойца ММА. Но в беседе с журналистами он от этого звания открестился и заявил, что никакой он не боец, а просто похож на другого человека. В общем, напустил туман.

По первой версии, драка случилась из-за денег. Одни задолжали и не отдали, другим это не понравилось. Теперь же говорят иначе - якобы парни просто поссорились и схлестнулись на эмоциях.

Это не национальная рознь и не деньги. Просто обычный разговор пошел не в то русло и вспыхнула личная неприязнь. На видео молодежь из разных тейпов. Сейчас их всех опросили на Ясной, 22а (там расположено здание отдела по борьбе с оргпреступностью Екатеринбурга, прим.) и отпустили. Претензий у них друг к другу нет. Старейшины кланов уже осудили этот инцидент и сделали внушение уличным бойцам.

Вероятно, на этом бы дело и закончилось, но им заинтересовался Александр Бастрыкин.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам.

Теперь одними внушениями всё не ограничится.

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Метки: Видео   александр бастрыкин   драка   екатеринбург   перестрелка   проверка   
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18  комментариев
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2k
Иван Иванов Час назад
"Просто обычный разговор" со стрельбой в центре города
Старейшины осудили

Где Володин и Ко? Госдура обижает народ тем, что только пи...ит с экранов
а не Бастрыкин
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93k
Дед Степан 37 секунд назад
21 век. Старейшины , тейпы и тд.
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38k
Юрий 2 минуты назад
"и вспыхнула личная неприязнь." -
Я такую личную неприязнь испытываю, что не могу не стрелять...
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6k
Владимир 4 минуты назад
Какие еще старейшины? Старейшины должны были раньше их воспитывать, чтобы не нарушали законы страны, в которой живут. А сейчас - обосрался, значит отвечай.
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2k
Corkscrew Полчаса назад
Депутаты и правительство превратили страну в аулокишлак, где старейшины кланов и диаспоры являются теми кто может осуждать поступки или поощрять и по ходу вообще скоро всем рулить будут, а не законодательство и народ страны. Все продали за бакшиш!
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4k
dampfer Полчаса назад
А подскажите, пожалуйста, "Старейшины кланов" - это какой орган власти РФ? "осудили этот инцидент", "сделали внушение" это какие статьи УК РФ?
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1k
DuckTales 36 минут назад
[мат] ... старейшины кланов ...
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27k
ЦСКА 37 минут назад
Охренеть! Пора активировать режим Клеменца.....
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2k
Pioner76 37 минут назад
Вот единственное за что я уважаю свою Литовскую власть, то это за то, что когда был кризис мигрантов с Болорусии, всех отлавливали и по лагерям, где им и место. Хотя там гей союз был против, мол не гуманно и так далее. А потом билет на родной овцеебостан. И у нас нет такого как у вас, что перед пятью пацанов стоит дикарь и х,.у.есосит всех подряд, а те только на телефон снимать и то под вежливым писком. Степашки. Есть у нас в городе транспортная фирма и там радотает киргизы, таджики, узбеки, казахи всякие. Они даже пукнуть громче боиться, потому что знает, если что, то по органам слуха или по органу нюха сразу получит. И домой естессно. Ну сейчас гуманисты заминусят. Удачи терпилы.
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99k
Доктор Джонс 49 минут назад
"Старейшины кланов уже осудили этот инцидент и сделали внушение уличным бойцам."
Пилять, средневековье. Государство, граждане которых, строят отношения на основе племенно-родообщинных связей - обречено...
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9k
Харон ( Χάρων) 49 минут назад
"осудили" это пальчиком помахали и сказали "ай-йя-яй"???
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13k
Дмитрий Час назад
При чём здесь "старейшины". В общественном месте. Это типа, "идите на ....й, мы уже сами всё порешали, а то что вам как то это помешало нас не ....т! У нас старейшины всё уже порешали". А, тогда, резонный вопрос: старейшины не хотят "порешать" вопрос с общественностью? А следом тогда логичный вопрос: что это за государство, где по преступлениям решения принимают старейшины, а не представители исполнительной(!) власти, которая и наделена в стране функцией "карать" преступников?
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August
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