«Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге нашли горячих парней, устроивших стрельбу в центре города

Вчера жители ЖК «Тихвинъ» в Екатеринбурге изумлённо следили за разборками в стиле дикого Запада - толпа кавказцев бурно выясняла отношения. Потом они подрались и постреляли из травмата.

Но серьёзных ранений не было и парни успели разбежаться до приезда полицейских. К слову, район, где случилась разборка, в шутку (а может и всерьёз) называют «кварталом миллионеров». Якобы там живёт много обеспеченных граждан.

А тут такое.