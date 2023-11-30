В Екатеринбурге полицейские помогли мужику отвезти его беременную жену в роддом

Потом сотрудники приехали на выписку мамы с малышом и от души поздравили новоиспечённых родителей.
Сотрудники дежурили на посту и к ним подбежал мужчина. Он рассказал, что жена рожает, а в Екатеринбурге пробки - может не успеть довезти её до роддома.
Полицейские врубили мигалки и сопроводили его машину.
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Тем временем жена чуть не родила в авто. Если бы не помощь сотрудников, до роддома её бы не довезли. Но всё сложилось и вскоре на свет появился крепкий и пронзительно вопящий парень, родители назвали его Марком.
Потом Сотрудники Госавтоинспекции приехали на выписку и поздравили пару с рождением сына.
Похожий случай был и в Воронежской области: на трассе М-4 «Дон» к сотрудникам обратился водитель и попросил проводить его машину до роддома - у жены начались схватки. Полицейские доставили его в больницу за 10 минут. А ещё через десять минут у супругов родился мальчик.
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