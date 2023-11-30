В Екатеринбурге полицейские помогли мужику отвезти его беременную жену в роддом

Тем временем жена чуть не родила в авто. Если бы не помощь сотрудников, до роддома её бы не довезли. Но всё сложилось и вскоре на свет появился крепкий и пронзительно вопящий парень, родители назвали его Марком.

Потом Сотрудники Госавтоинспекции приехали на выписку и поздравили пару с рождением сына.