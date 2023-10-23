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"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

Автор:
23 октября 2023 00:27
Сообщество : Юмор
Метки: Актер дубляжа   Карен Арутюнов   Мейсон Пауэрс   жулики   колл-центр   телефонные мошенники   
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Колл-центр жуликов из известной страны попал на актера дубляжа. Берём попкорн и наслаждаемся ...

Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл украинских телефонных мошенников, представившихся сотрудниками одного из управлений МВД:

«Меня зовут Мейсон Пауэрс, мать вашу, куда вы звоните?

Я в Лос-Анджелесе!

Ах это секретное дело?

Тогда давай пошепчемся, чего ж ты орёшь, если это секретно?!»:

Ранее в апреле Карену уже звонили из мошеннического колл-центра (повезло так повезло!). Тогда у Майсона Пауэрса был, можно сказать дебют:

А вообще, если кто забыл - Карен Арутюнов, один из героев ролика с навигатором, ставшего вирусным в январе 2021 года. Вместе с ним в машине Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. На следующее утро после публиации этого ролика они проснулись знаменитыми)):

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Метки: Актер дубляжа   Карен Арутюнов   Мейсон Пауэрс   жулики   колл-центр   телефонные мошенники   
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28  комментариев
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30k
Юрьевич 10 часов назад
А я для них придумал нейросеть "Голос", куда можно залить запись разговора и потом, когда их возьмут за жопу в их Днепропетровске, то мгновенно вычислят с помощью этой нейросети. Рассказываю, что ФСБ обратилось к гражданам РФ слать им записи разговоров с мошенниками. Многие из звонящих ведутся и, либо бросают трубку, либо те, кто самые упоротые, начинают угрожать, что типа не их возьмут за жопу, а нас их сбу
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Комментарий удален
−25
9k
krivsan 3 часа назад
молли холли вагини
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Комментарий удален. Причина: флуд
−25
21k
Davy Jones 3 часа назад
Я тоже немного Карен, мне когда хохлы звонят я тоже люблю минут по двадцать динамить их по телефону, забивать их рабочее время, чтобы шансов на лоха попасть у них было максимально меньше.
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11k
kaboza 4 часа назад
Походу сериалы кончились, не попиариш себя, не пожреш...как-то разводила лихо переключается с мейсона на карена...ебаня постанова, Станиславский промолчал бы...
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24k
sssss3 4 часа назад
Не знаю, у меня видно в пакете услуг забито отключение телефонов мошенников.
Обычно автоматически обрывается на 2 гудке. Смотришь потом, а номер неизвестный.
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527
Геннадий Хамидулин 4 часа назад
Да с ними вообще не надо разговаривать.....Иначе потом вашим голосом будут разговаривать с вашими близкими....
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7k
a6m5 4 часа назад
Проще спросить -Чей Крым?
Сразу сливаются.
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5k
Elena Ki 6 часов назад
Не знаю, кто это, я фильмы без дубляжа смотрю. А ваши вертикальные видосики не смотрю вовсе.
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10k
Dabus 8 часов назад
На любые звонки из огранов, просто отвечаете: "вызывайте повесткой", и можно вешать трубку вне зависимости от того настоящая это милиция или нет.
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15k
Александр 10 часов назад
По объективным причинам был вынужден отключить "заглушку" неизвестных номеров - ждал нужного звонка, но с какого будут звонить - ? ... Началось! Кто только не звонил, и из Сбера, и из ФСБ, и из ГИБДД... Приходилось "снимать трубку"... Разговор короткий, если "не то...", то, вежливо, "извините, сейчас некогда". Не перезванивают... Напрягает "слитая" база данных - знают всё - ФИО, адрес, семейное положение...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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