"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников

Колл-центр жуликов из известной страны попал на актера дубляжа. Берём попкорн и наслаждаемся ...
Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл украинских телефонных мошенников, представившихся сотрудниками одного из управлений МВД:
«Меня зовут Мейсон Пауэрс, мать вашу, куда вы звоните?
Я в Лос-Анджелесе!
Ах это секретное дело?
Тогда давай пошепчемся, чего ж ты орёшь, если это секретно?!»:
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Ранее в апреле Карену уже звонили из мошеннического колл-центра (повезло так повезло!). Тогда у Майсона Пауэрса был, можно сказать дебют:
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А вообще, если кто забыл - Карен Арутюнов, один из героев ролика с навигатором, ставшего вирусным в январе 2021 года. Вместе с ним в машине Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. На следующее утро после публиации этого ролика они проснулись знаменитыми)):
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Обычно автоматически обрывается на 2 гудке. Смотришь потом, а номер неизвестный.
Сразу сливаются.
Родителям жены постоянно названивал какой-то "майор полиции". Они с ним не говорили, потом решили послушать, а вдруг чего, послушали он начал какуюто такую же чушь плести, но издалека, про пенсию, мол расследуем воровство, пытался что-то выудить у них по карточке. А когда понял, что не прокатывает и разговор они скоро прекратят, начал в трубку орать, что у них "все деньги украли".
На номера, купленные мною после 2015 года, мне не звонят.
но на самом деле сливаете вы сами и ваши родственники, друзья и коллеги
когда устанавливаете "очень нужные" "заглушки" и "определители номера" давая им доступ к своим контактам