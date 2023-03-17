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Что в прошлом лечили кетчупом

Что в прошлом лечили кетчупом

Автор:
17 марта 2023 19:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   жулики   интересное   история   медицина   обман   шарлатан   
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Да, именно так. Помидоры вообще были долгое время чем-то непонятным для европейцев. Их 300 лет назад вообще считали ядовитой ягодой.

Но когда миф о том, что помидоры есть нельзя развеялся, то с той же силой как их ненавидели, также стали чуть ли не боготворить и приписывать им самые разные чудесные свойства. Ну а где слепая уверенность, там и шарлатаны со своей торговлей чем угодно.


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Доктор Джо Беннет придумал "лекарственное средство", смешав кетчуп с тестом. Он налепил из этой смеси больших красных таблеток и заявил, что они помогают от поноса. Назвал он своё изобретение "Экстракт помидоров".

Производство магических таблеток было налажено: в газетах публиковали рекламу и отзывы счастливых пациентов. А раз дела пошли так удачно, то вскоре Беннет изобрёл кетчуповую мазь от ревматизма.
Вот так, с 1834 по 1850 годы доктор просто-напросто продавал воздух. То есть кетчуп.


Но в 50-х годах в СМИ появились работы, где были приведены научные исследования лекарств Беннета. Удивительно, но ни одно из заявленных им свойств не подтвердилось! Оказалось, что таблетированные и жидкие помидоры ничего не лечат.


Вся афера Джо Беннета обрушилась. Никто больше не горел желанием покупать кетчуп, чтобы лечить им разные болезни. Но вот на вкус это "лекарство" нравилось многим и его продолжили добавлять в самые разные блюда. Вот так и родилось новое применение "кетчуповой мази". Шли годы, а его рецепт мало изменился, просто стали добавлять побольше сахара.

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Метки: Прошлое   жулики   интересное   история   медицина   обман   шарлатан   
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2  комментария
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Дмитрий Час назад
Аффтырь, почему на этикетках написано про луговые грибы? Да и на картинке этикетки, сдаётся мне, тоже грибы. Про томаты там ни слова не видно.
Это точно текст про помидоры? Или таки кетчуп тогда и грибов был?
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20k
Alf Полчаса назад
Ненавижу сладкий кетчуп, или соус, или пасту из помидоров. Вот острый, шашлычный - вещь.
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