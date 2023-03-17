Что в прошлом лечили кетчупом

Доктор Джо Беннет придумал "лекарственное средство", смешав кетчуп с тестом. Он налепил из этой смеси больших красных таблеток и заявил, что они помогают от поноса. Назвал он своё изобретение "Экстракт помидоров".

Производство магических таблеток было налажено: в газетах публиковали рекламу и отзывы счастливых пациентов. А раз дела пошли так удачно, то вскоре Беннет изобрёл кетчуповую мазь от ревматизма.

Вот так, с 1834 по 1850 годы доктор просто-напросто продавал воздух. То есть кетчуп.



