Что в прошлом лечили кетчупом

Да, именно так. Помидоры вообще были долгое время чем-то непонятным для европейцев. Их 300 лет назад вообще считали ядовитой ягодой.
Но когда миф о том, что помидоры есть нельзя развеялся, то с той же силой как их ненавидели, также стали чуть ли не боготворить и приписывать им самые разные чудесные свойства. Ну а где слепая уверенность, там и шарлатаны со своей торговлей чем угодно.
Доктор Джо Беннет придумал "лекарственное средство", смешав кетчуп с тестом. Он налепил из этой смеси больших красных таблеток и заявил, что они помогают от поноса. Назвал он своё изобретение "Экстракт помидоров".
Производство магических таблеток было налажено: в газетах публиковали рекламу и отзывы счастливых пациентов. А раз дела пошли так удачно, то вскоре Беннет изобрёл кетчуповую мазь от ревматизма.
Вот так, с 1834 по 1850 годы доктор просто-напросто продавал воздух. То есть кетчуп.
Но в 50-х годах в СМИ появились работы, где были приведены научные исследования лекарств Беннета. Удивительно, но ни одно из заявленных им свойств не подтвердилось! Оказалось, что таблетированные и жидкие помидоры ничего не лечат.
Вся афера Джо Беннета обрушилась. Никто больше не горел желанием покупать кетчуп, чтобы лечить им разные болезни. Но вот на вкус это "лекарство" нравилось многим и его продолжили добавлять в самые разные блюда. Вот так и родилось новое применение "кетчуповой мази". Шли годы, а его рецепт мало изменился, просто стали добавлять побольше сахара.
Источник:
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Это точно текст про помидоры? Или таки кетчуп тогда и грибов был?