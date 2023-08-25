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"250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники

"250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники

Автор:
25 августа 2023 14:48
Сообщество : Истории
Метки: вакансии   зарплата   интересно   истории   колл-центр   менеджер по продаже   продажи   работа   рынок труда   
2159
17

В Твиттере девушка удивилась, когда увидела резюме соискательницы, которая хочет зарабатывать 250 тыс. рублей в колл-центре. На её взгляд, столько делать просто невозможно. Но права ли она?

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А вы когда-нибудь работали в продажах?

Источник:

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Метки: вакансии   зарплата   интересно   истории   колл-центр   менеджер по продаже   продажи   работа   рынок труда   
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5  комментариев
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сеньор Леонсио Час назад
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Vergüenza Ajena 39 минут назад
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Жирный бот Час назад
продажник хороший может гораздо больше зарабатывать, чем 250 тыс.. Но обзвон потенциальных клиентов, лишь мизерная часть их работы...И этим точно операторы колл центра не занимаются..
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