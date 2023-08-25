"250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники

2159
17
В Твиттере девушка удивилась, когда увидела резюме соискательницы, которая хочет зарабатывать 250 тыс. рублей в колл-центре. На её взгляд, столько делать просто невозможно. Но права ли она?
×
×
2. В комментариях люди оставили почти 100 мнений, которые сильно расходились с мнением автора поста
А вы когда-нибудь работали в продажах?
Источник:
Еще крутые истории!
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- 16 сумасшедших фактов о сексе
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице
- Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят
Метки: вакансии зарплата интересно истории колл-центр менеджер по продаже продажи работа рынок труда
Новости партнёров
реклама