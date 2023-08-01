Мобильный терроризм: кто заставляет россиянок совершать поджоги военкоматов

Мужчины и подростки тоже в опасности: в Архангельске поджог совершил 76-летний пенсионер, а в Санкт-Петербурге — 53-летний мужчина . А девочка-подросток пыталась поджечь военкомат в поселке Забайкалья. Все они заявили, что совершить диверсию их заставили телефонные мошенники.

Разобраться в том, как это устроено, «КП» помог координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.

В данном случае мы говорим о тех самых преступных колл-центрах, которые уже давно действовали с территории Украины, только сейчас, в связи со спецоперацией, они переключились на другие задачи. Есть вариант, что после 24 февраля мошенники получают свой «доход», гарантированную крышу со стороны украинских спецслужб и, возможно, финансирование. А спецслужбы - дополнительный инструмент по осуществлению дестабилизирующей деятельности.



Чтобы противостоять мошенникам эксперты советуют не впадать в панику и перепроверять информацию. Звонят из банка - перезвонить в банк. Из госслужбы - связаться с госслужбой по номеру на официальном сайте. Если же вам не угрожают, а обещают плюшку - важно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и помнить, что поджоги квалифицируются как теракт и наказываются по этой статье лишением свободы до 20 лет.