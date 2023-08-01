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Мобильный терроризм: кто заставляет россиянок совершать поджоги военкоматов

Мобильный терроризм: кто заставляет россиянок совершать поджоги военкоматов

Автор:
01 августа 2023 22:46
Сообщество : Мошенничество
Метки: военкоматы   диверсии   женщщины   коктейль молотова   манипуляции   поджоги   сознание   телефонные мошенники   
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Телефонные мошенники освоили новый вид манипуляции сознанием граждан: жертвам сообщают, что их деньги в опасности и поэтому нужно пойти и устроить диверсию. Не важно где - в отделении Сбербанка или в военкомате. Исполнителями, чаще всего, оказываются женщины: пенсионерки, студентки и даже учительницы - представительниц слабого пола проще запугать. Заказчики - люди с украинским акцентом. Только за сутки в России попытались поджечь 11 военкоматов.

За последние сутки в России зафиксирована лавина эпизодов с попытками поджога военкоматов в Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и т.д.

Сценарий отработан: сначала следует звонок от имени банка, следователя, или оперативника ФСБ с избитой историей «с вашего счета хотят украсть деньги». Жертва набирает кредитов и теряет все до рубля, переведя деньги на счет аферистов. Раньше это было финалом.

Теперь - новый виток событий. Людей, оставшихся без средств и в долгах, агитируют участвовать в операции по поимке "тех самых негодяев". Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат.

Так, неудачно закончилась попытка поджечь пункт отбора контрактников в Хабаровске. Пожилая женщина пришла к зданию Минобороны и швырнула туда бутылку с зажигательной смесью. Но ошиблась адресом и опалила дверь соседней  библиотеки, которую недавно отреставрировали, - сообщает MASH.

Как утверждает автор видео, в процессе совершения диверсии женщина докладывала обо всём происходящем собеседнику по телефону. Была взволнована и сильно испугана. Голос на том конце провода говорил с украинским акцентом. Бабушку ищут компетентные органы:

Также сегодня утром телефонные мошенники под видом сотрудников банка заставили поджечь военкомат жительницу Можайска, на которую, якобы, кто-то пытался оформить кредит. Для решения этой проблемы был предложен странный вариант: облить жидкостью для розжига стёкла военного комиссариата, чтобы устроить там суету.
Сотрудники военкомата возгорание быстро потушили. А в отношении 45-летней поджигательницы возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений". С места преступления изъяты четыре бутылки 0,5 литра с остатками горючей жидкости.

В Воронежской области жертвой мошенников стала ... учительница истории.

24-летняя Ольга П. бросила "коктейль Молотова" в военкомат в городе Россошь. Площадь возгорания составила около шести квадратов. У девушки с собой была ещё одна бутылка с горючим. Её задержали полицейские, охранявшие здание. Им она заявила, что её развели телефонные мошенники — убедили спалить комиссариат, чтобы сохранить деньги на своих счетах. Полиция проводит проверку. Ранее педагог судима не была и к административной ответственности не привлекалась.

Мужчины и подростки тоже в опасности: в Архангельске поджог совершил 76-летний пенсионер, а в Санкт-Петербурге — 53-летний мужчина. А девочка-подросток пыталась поджечь военкомат в поселке Забайкалья. Все они заявили, что совершить диверсию их заставили телефонные мошенники.

Разобраться в том, как это устроено, «КП» помог координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.

В данном случае мы говорим о тех самых преступных колл-центрах, которые уже давно действовали с территории Украины, только сейчас, в связи со спецоперацией, они переключились на другие задачи. Есть вариант, что после 24 февраля мошенники получают свой «доход», гарантированную крышу со стороны украинских спецслужб и, возможно, финансирование. А спецслужбы - дополнительный инструмент по осуществлению дестабилизирующей деятельности.


Чтобы противостоять мошенникам эксперты советуют не впадать в панику и перепроверять информацию. Звонят из банка - перезвонить в банк. Из госслужбы - связаться с госслужбой по номеру на официальном сайте. Если же вам не угрожают, а обещают плюшку - важно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и помнить, что поджоги квалифицируются как теракт и наказываются по этой статье лишением свободы до 20 лет.

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Метки: военкоматы   диверсии   женщщины   коктейль молотова   манипуляции   поджоги   сознание   телефонные мошенники   
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22  комментария
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1k
Darki Час назад
То есть когда они шли поджигать,то это было осознанно,а когда задержали,то говорят что их развели мошенники,фуфло какое то.
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1k
Алексей 14 минут назад
Вот что пожилых можно надурить поверю легко. Возраст сказывается и от деменции никуда не убежишь. Но вот как молодых умудряются убедить в связи военкомата и счёта в банке для меня лично загадка.
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8k
Владимир 22 минуты назад
Все эти люди - слабоумны и ничтожны. Закройте их в дурке после того, как из своего кошелька ущерб возместят.
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29k
Aqueronte Полчаса назад
За 5 дней мне звонили дважды, тоже типа полиция, оба раза были жёстко посланы на три буквы, что характерно, всегда переспрашивают, что вы сказали? Я повторяю и кладу трубку. Вообще непонятно как на это можно вестись?
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3k
Руслан Полчаса назад
До каждого недоумка (а ведутся на это именно недоумки) не достучишься. А вот уничтожать эти ЦИПСОшные колл-центры необходимо. Одно время (в прошлом году) шороху навели и некоторое время стало поспокойнее. Но сейчас снова активизировались. Значит надо выносить объекты энергетической инфраструктуры до вбивания хохлов в каменный век
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12k
harlamov 41 минуту назад
Та тут никакие мошенники не виноваты.
Люди просто тупые.
Я не представляю как связаны поджог военкомата и сохранение сбережений на счету?
Как можно на это повестись?
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. Час назад
Ну и лажа. В примерах только военкоматы, никаких "сбербанков".
Вам не приходило в голову, что их могли сжечь из - за личных мотивов?
Ведь именно оттуда на погибель отправились их отцы / мужья / сыновья и пр. ???
А про "мошенников" - это уже версия на допросе, ибо поджог - более легкая статья, нежели терроризм , о, ужас - дискредитация.
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337
Mauhur Я мыслю, следовательно, существую. 40 минут назад
да да. Конечно. Они все в один день пришли к такому решению. Какое совпадение. Безмозлый ботяра, вас за версту видно.
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
21 век , "умные" "люди" а на такую чушь ведутся что просто удивляешься КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО. вы что идиоты конченые ? как можно поверить незнакомцу с неизвестного номера !!! лохи это призвание. тем кто повелся надо сроки по полной давать чтоб хоть "институты" им в голову что ни-будь вложили а то там вакуум
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593
Александр Час назад
Бред это всё ,военкоматы жгут обычные граждане ,так как повысили призывной возраст и люди не хотят сдохнуть на войне .
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10k
Борис Карабанов Час назад
В первую очередь, это упущение наших соответствующих служб. Адресной информационной работы с доведением информации до каждого гражданина не ведётся. Информационная каша интернета мало полезна - кто во что горазд и кругом безбрежное море экспертов и блогеров. Данное упущение хорошо прослеживалось в период пандемии и нанесло немалый урон.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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