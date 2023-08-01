Мобильный терроризм: кто заставляет россиянок совершать поджоги военкоматов

Телефонные мошенники освоили новый вид манипуляции сознанием граждан: жертвам сообщают, что их деньги в опасности и поэтому нужно пойти и устроить диверсию. Не важно где - в отделении Сбербанка или в военкомате. Исполнителями, чаще всего, оказываются женщины: пенсионерки, студентки и даже учительницы - представительниц слабого пола проще запугать. Заказчики - люди с украинским акцентом. Только за сутки в России попытались поджечь 11 военкоматов.
За последние сутки в России зафиксирована лавина эпизодов с попытками поджога военкоматов в Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и т.д.
Сценарий отработан: сначала следует звонок от имени банка, следователя, или оперативника ФСБ с избитой историей «с вашего счета хотят украсть деньги». Жертва набирает кредитов и теряет все до рубля, переведя деньги на счет аферистов. Раньше это было финалом.
Теперь - новый виток событий. Людей, оставшихся без средств и в долгах, агитируют участвовать в операции по поимке "тех самых негодяев". Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат.
Так, неудачно закончилась попытка поджечь пункт отбора контрактников в Хабаровске. Пожилая женщина пришла к зданию Минобороны и швырнула туда бутылку с зажигательной смесью. Но ошиблась адресом и опалила дверь соседней библиотеки, которую недавно отреставрировали, - сообщает MASH.
Как утверждает автор видео, в процессе совершения диверсии женщина докладывала обо всём происходящем собеседнику по телефону. Была взволнована и сильно испугана. Голос на том конце провода говорил с украинским акцентом. Бабушку ищут компетентные органы:
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Также сегодня утром телефонные мошенники под видом сотрудников банка заставили поджечь военкомат жительницу Можайска, на которую, якобы, кто-то пытался оформить кредит. Для решения этой проблемы был предложен странный вариант: облить жидкостью для розжига стёкла военного комиссариата, чтобы устроить там суету.
Сотрудники военкомата возгорание быстро потушили. А в отношении 45-летней поджигательницы возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений". С места преступления изъяты четыре бутылки 0,5 литра с остатками горючей жидкости.
В Воронежской области жертвой мошенников стала ... учительница истории.
24-летняя Ольга П. бросила "коктейль Молотова" в военкомат в городе Россошь. Площадь возгорания составила около шести квадратов. У девушки с собой была ещё одна бутылка с горючим. Её задержали полицейские, охранявшие здание. Им она заявила, что её развели телефонные мошенники — убедили спалить комиссариат, чтобы сохранить деньги на своих счетах. Полиция проводит проверку. Ранее педагог судима не была и к административной ответственности не привлекалась.
Мужчины и подростки тоже в опасности: в Архангельске поджог совершил 76-летний пенсионер, а в Санкт-Петербурге — 53-летний мужчина. А девочка-подросток пыталась поджечь военкомат в поселке Забайкалья. Все они заявили, что совершить диверсию их заставили телефонные мошенники.
Разобраться в том, как это устроено, «КП» помог координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев.
В данном случае мы говорим о тех самых преступных колл-центрах, которые уже давно действовали с территории Украины, только сейчас, в связи со спецоперацией, они переключились на другие задачи. Есть вариант, что после 24 февраля мошенники получают свой «доход», гарантированную крышу со стороны украинских спецслужб и, возможно, финансирование. А спецслужбы - дополнительный инструмент по осуществлению дестабилизирующей деятельности.
Чтобы противостоять мошенникам эксперты советуют не впадать в панику и перепроверять информацию. Звонят из банка - перезвонить в банк. Из госслужбы - связаться с госслужбой по номеру на официальном сайте. Если же вам не угрожают, а обещают плюшку - важно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и помнить, что поджоги квалифицируются как теракт и наказываются по этой статье лишением свободы до 20 лет.
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Люди просто тупые.
Я не представляю как связаны поджог военкомата и сохранение сбережений на счету?
Как можно на это повестись?
Вам не приходило в голову, что их могли сжечь из - за личных мотивов?
Ведь именно оттуда на погибель отправились их отцы / мужья / сыновья и пр. ???
А про "мошенников" - это уже версия на допросе, ибо поджог - более легкая статья, нежели терроризм , о, ужас - дискредитация.
"на погибель" или На защиту Родины?
Тем, что посадят и не пойдешь в армию?
Ну такая себе альтернативка...