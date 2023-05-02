Человек, создавший первую финансовую пирамиду

Понци получил из Испании письмо, скорее всего это был заказ каталога. К нему был приложен ответный купон. Его нужно было обменять на почтовые марки - их сумма равнялась оплате расходов на отправку обратно.

Купон стоил 4,5 цента, но в обмен на купон Чарльз должен был получить марок на 5 центов. Аферист быстро понял, что на такой денежной разнице можно заработать. Времена были непростые, после Первой мировой войны инфляция была мощной во многих странах, но именно почтовый обменный курс был стабильным.

Чарльз сконвертировал доллары в другие валюты по хорошему курсу и на эти деньги агенты должны были скупать купоны в разных странах и отправлять их в США. Уже в Америке Понци менял купоны на марки. Удивительно, но в то время это было вполне законно.



Но прибыль пока была неконвертируемой - марки не превращались в доллары. Понци был максималистом и решил сделать так: он несёт будущим инвесторам благую весть про бизнес на купонах, выдаёт вкладчикам распечатанные векселя (ничем не обеспеченные), которые гарантируют возврат денег с процентами. Но на самом деле ни купоны, ни марки, ни доллары - деньги инвесторам приносили те новые участники, которые заинтересовались новым "бизнесом".