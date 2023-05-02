Человек, создавший первую финансовую пирамиду

Нам всем знакома эта схема - вложил деньги, привлёк новых участников, а через время получил прибыль. Как раз за счёт тех самых новых участников. Впервые её придумал итальянец Чарльз Понци, и система на удивление работает до сих пор.
В 1882 году в Италии родился Чарльз Понци. Его семья была когда-то весьма и весьма обеспеченной, но к моменту рождения сына от былого финансового благополучия не осталось и следа. Несмотря на то, что семья жила скромно, они смогли отправить Чарльза учиться в Рим. Вот только из этого ничего не вышло: юноша все деньги потратил и вместо учёбы решил поехать в Америку за той самой мечтой.
В 1903 году Понци с двумя долларами в кармане явился в Бостон и цель у него была стать миллионером. Он начал с простой работы: мыл посуду и был официантом. Правда он попался на обсчёте клиентов и его уволили. Но зато у него в кармане появился большой бонус: хороший разговорный английский.
В 1907 году Чарльз устроился в банк, работавший с итальянскими эмигрантами. Клиентам банка обещали ставку 6%, что было вдвое выше, чем в остальных банках. Итальянцы доверяли "своему" банку, приносили деньги, которые, кстати, приносили прибыль. Вот только не от работы банка, а потому что приходили новые вкладчики, которым пока процент не полагался. Эта схема называлась "заплатить Павлу, ограбив Петра". Чуть позже Чарльз вступил на должность управляющего банком, а эта схема будет названа в его честь. Учреждение обанкротилось, Заросси, его основатель, сбежал, а Понци оказался в тюрьме - его обвинили в подделке чеков.
Но тюрьма не остановила будущего короля аферистов. В 1919 году он издал "Руководство по международной торговле" - книгу, где были собраны адреса европейских и американских торговых компаний. Таким образом Понци хотел помочь разным фирмам находить друг друга. Идея была не слишком удачной, но есть мнение, что именно это стало ключом к началу нового стартапа.
Понци получил из Испании письмо, скорее всего это был заказ каталога. К нему был приложен ответный купон. Его нужно было обменять на почтовые марки - их сумма равнялась оплате расходов на отправку обратно.
Купон стоил 4,5 цента, но в обмен на купон Чарльз должен был получить марок на 5 центов. Аферист быстро понял, что на такой денежной разнице можно заработать. Времена были непростые, после Первой мировой войны инфляция была мощной во многих странах, но именно почтовый обменный курс был стабильным.
Чарльз сконвертировал доллары в другие валюты по хорошему курсу и на эти деньги агенты должны были скупать купоны в разных странах и отправлять их в США. Уже в Америке Понци менял купоны на марки. Удивительно, но в то время это было вполне законно.
Но прибыль пока была неконвертируемой - марки не превращались в доллары. Понци был максималистом и решил сделать так: он несёт будущим инвесторам благую весть про бизнес на купонах, выдаёт вкладчикам распечатанные векселя (ничем не обеспеченные), которые гарантируют возврат денег с процентами. Но на самом деле ни купоны, ни марки, ни доллары - деньги инвесторам приносили те новые участники, которые заинтересовались новым "бизнесом".
Аферист зарегистрировал компанию по обмену ценных бумаг и сначала работал в ней сам, обещая своим инвесторам за 45 дней увеличить внесённую сумму на 50%, а за квартал аж вдвое (всё якобы благодаря обмену купонов на марки с последующей продажей марок). Интересно, но чтобы открыть фирму, Понци занял 200 долларов у некоего продавца мебели Дэниэлса.
Постепенно штат компании увеличился и Чарльз передал бразды правления 18-летней девушке Люси Мартелли, а сам наконец-то стал жить так как хотел с самого детства: купил особняк за 35 тысяч долларов, начал одеваться франтом, ходить с тростями с золотыми набалдашниками.
Мебельщик Дэниэлс, глядя на то, как красиво начал жить Понци, решил выкатить ему претензию: пришёл к нему с адвокатом и словами, что те самые 200 долларов он давал при условии, что ему положена половина прибыли будущей компании. Началось разбирательство и на этот период активы Чарльза были заморожены. В компанию пришли аудиторы с проверками, Понци сообщил о том, что приём средств приостановлен. Вкладчики занервничали и стали требовать возврата своих средств. Понци тоже забеспокоился: угощал своих клиентов хот-догами, кофе, ставил в очереди подставных, уверявших, что деньги непременно выплатят. И он действительно оплатил множество требований, после первых обращений.
Обязательства компании составили 7 млн долларов. Понци арестовали, а за секретными архивами начали охоту: обыскали особняк, обыскали дом Мартелли, конфисковали деньги, которые он отдал Дэниэлсу и банковские сейфы - все найденные средства ушли на выплаты вкладчикам.
СМИ тоже не дремали. В газете "Бостон Пост" узнали о прошлом итальянца и опубликовали статью, где припомнили его работу на Заросси, об афере с чеком, о тюрьме. Чарльз, понятное дело, тщательно скрывал неблаговидные вехи своей биографии.
Чарльз Понци был приговорён к пяти годам заключения. От своих вкладчиков он получил 10 млн долларов, а выплатил 8 млн. Недостача составила целых 2 млн долларов.
После выхода из тюрьмы аферист не остановился и продолжал заниматься всяческим обманом и в итоге его депортировали назад в Италию. У себя на родине он преподавал английский и потом устроился представителем итальянской авиакомпании в Бразилии. Но Вторая мировая война снова лишила его заработка и ему пришлось заниматься чем попало, чтобы прокормиться.
Пионер финансовой пирамиды скончался от кровоизлияния в мозг в больнице для бедных в Рио. При себе у него было 75 долларов, на которые его и похоронили.
Источник:
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Интересно, куда всё же делись 2 миллиона (по тем временам - сумасшедшие деньги!). Тот же вопрос про миллионы Мавроди ))