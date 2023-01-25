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Как уберечься от мошенников и спамеров: по-настоящему полезные приложения для телефона

Как уберечься от мошенников и спамеров: по-настоящему полезные приложения для телефона

Автор:
25 января 2023 17:15
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: мошенники   полезные приложения   приложения для android   приложения для iOS   рассылка спама   спам   телефонные мошенники   
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С развитием технологий возникают всё новые способы отъёма денег. Арсенал мошенников пополняется не только новыми приложениями, но и методиками обмана людей. Нет того, кого нельзя бы было обмануть. Но у нас есть возможность предупредить сам факт мошенничества или сделать жизнь негодяем такой сложной, что овчинка не будет стоить выделки. Данный пост не является рекламой.

Как установить приложение и дать ему необходимые права

Чтобы приложение видело входящие звонки, ему следует предоставить необходимый доступ.

Для смартфонов на базе Андроид необходимо скачать приложение. При первом запуске программа попросит доступ к контактам, нажмите "Разрешить". После этого определитель нежелательных звонков начнёт работать.

Иногда приложение может попросить сделать его "помощником по умолчанию". Чтобы активировать, в настройках зайдите в раздел "Вспомогательные приложения", далее "Помощник по умолчанию". По умолчанию эта функция отдана приложению от Google.

В Айфоне следует открыть "Настройки", зайти в "Телефон", потом в раздел "Блокировка и идентификация вызова". И переключить кнопку напротив нужного приложения.

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1. Яндекс с Алисой

Скачать приложение: Android, iOS

Это универсальный комбайн, объединяющий в себе голосового помощника. Из плюсов — весьма неплохой и бесплатный определитель номеров с функцией блокировки спама и мошенников. Из минусов — множество функций, которые, возможно, никогда не пригодятся.


2. Kaspersky Who Calls / Антиспам

Есть платная и бесплатная версия

Скачать приложение: Android, iOS

Приложение от Касперского автоматически блокирует спам-звонки. В журнале вызовов можно будет увидеть отклонённый вызов. Если входящий звонок не добавлен в контакты, то высветится название организации, адрес и сведения о репутации.

3. "Чёрный список"

Скачать приложение: Android

Минусы: возможны конфликты с другими приложениями. Есть функция добавления в чёрный список все входящие, которые не добавлены в список контактов.

4. Truecaller

Скачать приложение: Android, iOS

Приложение блокирует нежелательные телефонные звонки, а также SMS-рассылки. Имеется собственная база SMS-спамеров. Огромное сообщество людей, пополняющее базу всё новыми номерами мошенников.

5. REKK

Скачать приложение: iOS, Android

REKK умеет блокировать нежелательные и опасные звонки. Есть собственная база данных с телефонными номерами. Платное приложение с бесплатным начальным периодом пользования.


6. Call Blocker Free — Blacklist

Скачать приложение: Android

В приложении есть возможность идентификации оригинальных, а не подменных номеров. Блокировка осуществляется по стоп-словам и спам-базе. Также блокирует нежелательные SMS.


7. Sync.Me

Скачать приложение: iOS, Android

Платная программа с собственной спам-базой. Есть возможность блокировки не только телефонных звонков и SMS-уведомлений, но и нежелательные контакты в Facebook* (социальная сеть запрещена на территории РФ).

8. Hiya: Spam Blocker & Caller ID

Скачать приложение: iOS, Android


Есть платная подписка и возможность работы в бесплатном режиме.

Из минусов:

  • Отсутствие русского языка.
  • Иногда блокирует добавленные контакты.

Иногда есть смысл поставить сразу два приложения в связке, чтобы у мошенников был околонулевой шанс на дозвон. Если вам всё же дозвонились с какого-то номера и это явно мошенники — сделайте соответствующую пометку в приложении. Поставьте такое приложение вашим родителям/бабушкам/дедушкам. Все мы будем старыми. Давайте бороться с мошенниками сообща.


Я пользуюсь всего одним приложение (не буду называть каким). Есть что добавить? Пожалуйста, поделитесь ссылкой на приложение в комментариях.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: мошенники   полезные приложения   приложения для android   приложения для iOS   рассылка спама   спам   телефонные мошенники   
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6  комментариев
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22k
SolomonA 50 минут назад
У меня установлен Яндекс. Полезно, но все равно - не идеал. Во-первых иногда пропускает мошеннические звонки. Во-вторых - иногда полезные звонки помечает как нежелательные. Поэтому использую только как рекомендательный инструмент. Автоматом отклонять якобы "нежелательные" номера - нельзя. У меня к таким приписали моего провайдера....
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5k
Tuskub 11 минут назад
...а я иногда удовольствие получаю от некоторых "спам-звонков". Вот сижу я и скучно мне. Звонок - "Добрый день, меня зовут Виктория, как я могу к Вам обращаться?" ... а потом - небольшой голосовой развод собеседницы - "Виктория, я понимаю, что вы работаете, но поймте и меня, для того, что бы начали говорить обо мне мне необходимо встречно узнать что-то о Вас лично и о Вашей фирме" ... и бла-бла.. В конечном итоге уламываешь поговорить по душам", так сказать "сделать небольшой перерыв в работе". Обычно это девочки, сидящие черт-те где, работают дистанционно через всякие там интернет- примочки, мужей обычно нет, дети есть, а вот нормальной работы нет. Кто-то реально работает ("спамит") от банка, кто-то - по мошеннической схеме. При следующем "контакте" - попробуйте разговорить собеседницу - интересно (главное - сами не попадитесь под развод с кодами, номерами и т.п.!!)))
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1k
Сергей Полчаса назад
Установил две проги. теперь вся реклама отсутствует, и спамеры больше не беспокоят.
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