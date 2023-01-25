Как уберечься от мошенников и спамеров: по-настоящему полезные приложения для телефона

С развитием технологий возникают всё новые способы отъёма денег. Арсенал мошенников пополняется не только новыми приложениями, но и методиками обмана людей. Нет того, кого нельзя бы было обмануть. Но у нас есть возможность предупредить сам факт мошенничества или сделать жизнь негодяем такой сложной, что овчинка не будет стоить выделки. Данный пост не является рекламой.
Как установить приложение и дать ему необходимые права
Чтобы приложение видело входящие звонки, ему следует предоставить необходимый доступ.
Для смартфонов на базе Андроид необходимо скачать приложение. При первом запуске программа попросит доступ к контактам, нажмите "Разрешить". После этого определитель нежелательных звонков начнёт работать.
Иногда приложение может попросить сделать его "помощником по умолчанию". Чтобы активировать, в настройках зайдите в раздел "Вспомогательные приложения", далее "Помощник по умолчанию". По умолчанию эта функция отдана приложению от Google.
В Айфоне следует открыть "Настройки", зайти в "Телефон", потом в раздел "Блокировка и идентификация вызова". И переключить кнопку напротив нужного приложения.
2. Kaspersky Who Calls / Антиспам
Есть платная и бесплатная версия
Скачать приложение: Android, iOS
Приложение от Касперского автоматически блокирует спам-звонки. В журнале вызовов можно будет увидеть отклонённый вызов. Если входящий звонок не добавлен в контакты, то высветится название организации, адрес и сведения о репутации.
3. "Чёрный список"
Скачать приложение: Android
Минусы: возможны конфликты с другими приложениями. Есть функция добавления в чёрный список все входящие, которые не добавлены в список контактов.
6. Call Blocker Free — Blacklist
Скачать приложение: Android
В приложении есть возможность идентификации оригинальных, а не подменных номеров. Блокировка осуществляется по стоп-словам и спам-базе. Также блокирует нежелательные SMS.
Иногда есть смысл поставить сразу два приложения в связке, чтобы у мошенников был околонулевой шанс на дозвон. Если вам всё же дозвонились с какого-то номера и это явно мошенники — сделайте соответствующую пометку в приложении. Поставьте такое приложение вашим родителям/бабушкам/дедушкам. Все мы будем старыми. Давайте бороться с мошенниками сообща.
Я пользуюсь всего одним приложение (не буду называть каким). Есть что добавить? Пожалуйста, поделитесь ссылкой на приложение в комментариях.
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