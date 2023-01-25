Как уберечься от мошенников и спамеров: по-настоящему полезные приложения для телефона

Как установить приложение и дать ему необходимые права

Чтобы приложение видело входящие звонки, ему следует предоставить необходимый доступ.

Для смартфонов на базе Андроид необходимо скачать приложение. При первом запуске программа попросит доступ к контактам, нажмите "Разрешить". После этого определитель нежелательных звонков начнёт работать.

Иногда приложение может попросить сделать его "помощником по умолчанию". Чтобы активировать, в настройках зайдите в раздел "Вспомогательные приложения", далее "Помощник по умолчанию". По умолчанию эта функция отдана приложению от Google.

В Айфоне следует открыть "Настройки", зайти в "Телефон", потом в раздел "Блокировка и идентификация вызова". И переключить кнопку напротив нужного приложения.

