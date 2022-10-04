Крым чей? Наш! Чей ваш? Жительница Курска "взломала" телефонного жулика

Удивительно, почему наши правоохранительные органы до сих пор не выпустили инструкцию о том, как обезвреживать телефонных мошенников из соседней страны. Всё ведь совсем просто:
Искромётный диалог публикует телеграм-канал Mash:
— Крым чей?
— Наш.
— Чей ваш?
— Наш, чей.
— Название страны назовите, пожалуйста.
— Название страны вам назвать?
— Да, назовите мне, пожалуйста, название страны.
— Уганда.
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Совет мошенникам — учите историю и не звоните жертвам по WhatsApp. Жительница Курска сломала очередного украинского "защитника банковских данных" простым вопросом: "Чей Крым?"
Как в анекоте:
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АНТИФИШКИ
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Просто ради прикола, прекрасно понимая кто звонит.
И, что удивительно, один из 10-12 скажет "Крым Российский".
Остальные лепят таких горбатых, вплоть - я не обязана отвечать на ваш вопрос.
Все просто - у меня номер уже 23 года.
Он столько раз в нулевые утекал в различные базы, что я не удивляюсь, когда меня спрашивают по ФИО.
Симка стоит в кнопочном телефоне - на него завязан мобильный банк - этот телефон не взломать, т.к. у него нет даже выхода в инет.
У него тогда чип в кастрюле самоуничтожается
Как можно мобильный банк использовать на аппарате, не имеющего выхода в интернет? Вы имеете в виду, что СМС оповещения приходят на кнопочный телефон? Но это не мобильный банк!
В таких случаях просто кладу трубку.
Видимо у людей много времени свободного
Мамкиным детективам, привет!
Какие 11 лайков я поставил, чет не пойму?
И еще, 7тыщ лайков это много?
Есть какой то план по лайкам у тебя, раз ты так оцениваешь?
Мне реально интересно, пойми правильно, на лайки мне то плевать, просто твое внимание и такой скрупулезный «анализ», прям меня заинтересовал
Убогий, да ты у нас еще и лайкодрочер, как я погляжу
Этакая смесь глупости и спеси морекопателей.