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Крым чей? Наш! Чей ваш? Жительница Курска "взломала" телефонного жулика

Крым чей? Наш! Чей ваш? Жительница Курска "взломала" телефонного жулика

Автор:
04 октября 2022 22:35
Сообщество : Мошенничество
Метки: Крым   диалог   жулики   обман   телефонные мошенники   уганда   
910
2

Удивительно, почему наши правоохранительные органы до сих пор не выпустили инструкцию о том, как обезвреживать телефонных мошенников из соседней страны. Всё ведь совсем просто:

Искромётный диалог публикует телеграм-канал Mash:

— Крым чей?

— Наш.

— Чей ваш?

— Наш, чей.

— Название страны назовите, пожалуйста.

— Название страны вам назвать?

— Да, назовите мне, пожалуйста, название страны.

— Уганда.

Совет мошенникам — учите историю и не звоните жертвам по WhatsApp. Жительница Курска сломала очередного украинского "защитника банковских данных" простым вопросом: "Чей Крым?"

Как в анекоте:

Источник:

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Метки: Крым   диалог   жулики   обман   телефонные мошенники   уганда   
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18  комментариев
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6k
Echo 10 часов назад
Господи, да там свинячьей мовой прёт за километр, нахрен со свиньёй говорит
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6k
rutt 7 часов назад
Мне на такой вопрос "сотрудник сб" ответил "крымчан", а на вопрос "а крычане кто" ответил "люди" и трубку положил.
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343
Uganda 9 часов назад
Так так, отдавайте сюда :)
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14k
K7OO 9 часов назад
А если бы мошенник сразу сказал, что Крым российский, да еще и позвонил бы со стационарного номера, она бы ему поверила и все бабки отдала?
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21
Ненавижу Мразей 10 часов назад
Хм, надо будет попробовать, если вдруг позвонят
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6k
GROMOZEKA 10 часов назад
Никогда не понимал этого желания, общаться с мошенниками.
В таких случаях просто кладу трубку.
Видимо у людей много времени свободного
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154
shaman2000 GROMOZEKA 9 часов назад
А и работать и поднять себе настроение разговором с мошенником образование не позволяет? Смешной ты кусок го...на. 7к лайков собрал и это все на работе, уволить бы тебя протиральщик штанов
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24k
albedo 10 часов назад
Да свидомые - тупые.
Этакая смесь глупости и спеси морекопателей.
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KlyaksaZ

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