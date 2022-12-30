Россияне ограбили курьера телефонных мошенников, который нёс деньги обманутой старушки

В Хабаровске пятеро россиян узнали, что их бывший одноклассник устроился работать курьером. Только носит он не посылки, а деньги. Мужчина забирает деньги у обманутых пенсионеров, которых мошенники убеждают под тем или иным предлогом отдать деньги.

На эту работу мужчина устроился через интернет.

В один из дней он забрал у пенсионерки 450 тысяч рублей, которые якобы предназначались для адвоката, который должен был "помочь" ее внучке избежать наказания за совершенное ДТП. Грабители избили знакомого и отобрали деньги. Они думали, что совершают хорошее дело, но это оказалось преступлением, так как деньги они не вернули, уточняет MK.RU

В результате все пятеро стали фигурантами уголовного дела по статье "Грабеж". Уголовное дело также заведено и на самого курьера.

Ранее мы сообщали, что мошенники запугали жительницу Подмосковья, что её накопления уйдут на Украину, потому она перевела их на "безопасный счёт".