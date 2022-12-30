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Россияне ограбили курьера телефонных мошенников, который нёс деньги обманутой старушки

Россияне ограбили курьера телефонных мошенников, который нёс деньги обманутой старушки

Автор:
30 декабря 2022 11:46
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   интересное   мошенники   ограбление   пенсионерка   россияне   телефонные мошенники   фото   
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В Хабаровске пятеро местных жителей ограбили курьера телефонных мошенников. Они узнали, что их знакомый работает курьером и забирает деньги у обманутых пенсионеров.

В Хабаровске пятеро россиян узнали, что их бывший одноклассник устроился работать курьером. Только носит он не посылки, а деньги. Мужчина забирает деньги у обманутых пенсионеров, которых мошенники убеждают под тем или иным предлогом отдать деньги.

На эту работу мужчина устроился через интернет.


В один из дней он забрал у пенсионерки 450 тысяч рублей, которые якобы предназначались для адвоката, который должен был "помочь" ее внучке избежать наказания за совершенное ДТП. Грабители избили знакомого и отобрали деньги. Они думали, что совершают хорошее дело, но это оказалось преступлением, так как деньги они не вернули, уточняет MK.RU


В результате все пятеро стали фигурантами уголовного дела по статье "Грабеж". Уголовное дело также заведено и на самого курьера.


Ранее мы сообщали, что мошенники запугали жительницу Подмосковья, что её накопления уйдут на Украину, потому она перевела их на "безопасный счёт".

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Метки: бабушка   интересное   мошенники   ограбление   пенсионерка   россияне   телефонные мошенники   фото   
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5  комментариев
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2k
Froll 22 минуты назад
Вот что у них в голове было?
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24k
Егор 8 минут назад
Я не понял, курьер что ли заявление написал?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
321485



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