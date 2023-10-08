Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4 млн долларов

Теперь они хотят вернуть предмет, но суд пока на стороне антиквара.
Пожилая пара из французского города Монпелье устроила в 2021 году во втором своём доме генеральную уборку, в ходе которой обнаружила причудливую маску. Супруги решили отнести её к антиквару, чтобы не выкидывать и выручить за неё хоть какую-то сумму. Вещица ценности для них никакой не представляла и они были рады продать её старьёвщику за 150 евро (158 долларов).
Однако впоследствии выяснилось, что найденная в доме вещь оказалась редким произведением африканского искусства — маской Нгиль XIX века, которая использовалась в ритуалах народом фанг из Габона. Таких масок в западных музеях насчитывается не более дюжины. В итоге маска ушла с молотка на аукционе за 4,2 млн евро (4,4 млн долларов). Прознав об этом, 88-летний мужчина и его 81-летняя жена подали на антиквара в суд, обвинив его в обмане. Якобы он утаил от них информацию о ценности предмета. Теперь они требуют с "обманувшего" их антиквара 5,5 млн долларов.
Что касается стороны антиквара, то из судебного дела следует, что изначально у него не было мнения об истинной ценности предмета. Зато было профессиональное чутьё. Он не стал выставлять маску в своём магазине, а обратился в аукционные дома Drouot Estimation и Fauve Paris, чтобы тамошние эксперты назвали её примерную стоимость. Однако эксперты там оказались того же уровня, что и семейная пара. В обоих аукционных домах маску оценили примерно в 600 евро.
Однако антиквар не поверил экспертам и решил сделать радиоуглеродный анализ маски, который подтвердил её ценность. После этого уже нашлись настоящие эксперты в области африканского искусства и маску выставили на аукцион с примерной стоимостью в 315-420 тысяч долларов. За столь редкий предмет коллекционеры боролись долго и в итоге она ушла за целых 4,4 млн долларов.
Примечательно, что семейная чета, потерявшая по незнанию столь ценную вещь, на суде обвиняла антиквара в том, что тот общался с их садовником, чтобы разузнать историю семьи
колонизаторов и определить примерную ценность купленного предмета. Сделал он это, по мнению истцов, перед тем, как обращаться в аукционные дома. Впоследствии, утверждают они, антиквар разделил деньги с садовником.
Известно, что антиквар пытался урегулировать дело миром, предложив паре 315 тысяч долларов, но они отказались принять эти деньги по совету своих детей. И теперь рискуют не получить ничего.
Суд низшей инстанции встал на сторону антиквара, обязав супругов заплатить ему 3200 долларов в качестве возмещения ущерба. Но пара обжаловала это решение. Сейчас дело остаётся открытым. Известно, что апелляционный суд наложил арест на деньги от продажи маски и на налог, который антиквар заплатил государству.
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Не шарите в цене - так обучились бы, сделали бы сами анализ.
А так небось еще и посмеивались что впарили лоху это деревянное говно.)))
Дааа... Именно поэтому он не поверил экспертам двух аукционных домов и проводил за свой счёт радиоуглеродный анализ.
Купил дёшево, продал дорого. У них же капитализьм или что?
Тут весь вопрос заключается в том, брал ли антиквар деньги за оценку и вообще, оказывал ли эту услугу? Что в договоре написано? Если просто купил, то какие могут быть вопросы? Не было бы лохов - не было бы капитализма
Интересно, а обратный вариант, когда выяснилось бы что эта маска не дороже соснового полена, эта супружеская чета понесла бы бабки антиквару?