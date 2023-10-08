Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4 млн долларов

Пожилая пара из французского города Монпелье устроила в 2021 году во втором своём доме генеральную уборку, в ходе которой обнаружила причудливую маску. Супруги решили отнести её к антиквару, чтобы не выкидывать и выручить за неё хоть какую-то сумму. Вещица ценности для них никакой не представляла и они были рады продать её старьёвщику за 150 евро (158 долларов).

Однако впоследствии выяснилось, что найденная в доме вещь оказалась редким произведением африканского искусства — маской Нгиль XIX века, которая использовалась в ритуалах народом фанг из Габона. Таких масок в западных музеях насчитывается не более дюжины. В итоге маска ушла с молотка на аукционе за 4,2 млн евро (4,4 млн долларов). Прознав об этом, 88-летний мужчина и его 81-летняя жена подали на антиквара в суд, обвинив его в обмане. Якобы он утаил от них информацию о ценности предмета. Теперь они требуют с "обманувшего" их антиквара 5,5 млн долларов.