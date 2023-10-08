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Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4 млн долларов

Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4 млн долларов

Автор:
08 октября 2023 11:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аукцион   продажа   произведение африканского искусства   ритуальная маска   франция   ценность   
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Теперь они хотят вернуть предмет, но суд пока на стороне антиквара.

Пожилая пара из французского города Монпелье устроила в 2021 году во втором своём доме генеральную уборку, в ходе которой обнаружила причудливую маску. Супруги решили отнести её к антиквару, чтобы не выкидывать и выручить за неё хоть какую-то сумму. Вещица ценности для них никакой не представляла и они были рады продать её старьёвщику за 150 евро (158 долларов).



Однако впоследствии выяснилось, что найденная в доме вещь оказалась редким произведением африканского искусства — маской Нгиль XIX века, которая использовалась в ритуалах народом фанг из Габона. Таких масок в западных музеях насчитывается не более дюжины. В итоге маска ушла с молотка на аукционе за 4,2 млн евро (4,4 млн долларов). Прознав об этом, 88-летний мужчина и его 81-летняя жена подали на антиквара в суд, обвинив его в обмане. Якобы он утаил от них информацию о ценности предмета. Теперь они требуют с "обманувшего" их антиквара 5,5 млн долларов.

Что касается стороны антиквара, то из судебного дела следует, что изначально у него не было мнения об истинной ценности предмета. Зато было профессиональное чутьё. Он не стал выставлять маску в своём магазине, а обратился в аукционные дома Drouot Estimation и Fauve Paris, чтобы тамошние эксперты назвали её примерную стоимость. Однако эксперты там оказались того же уровня, что и семейная пара. В обоих аукционных домах маску оценили примерно в 600 евро.


Однако антиквар не поверил экспертам и решил сделать радиоуглеродный анализ маски, который подтвердил её ценность. После этого уже нашлись настоящие эксперты в области африканского искусства и маску выставили на аукцион с примерной стоимостью в 315-420 тысяч долларов. За столь редкий предмет коллекционеры боролись долго и в итоге она ушла за целых 4,4 млн долларов.


Примечательно, что семейная чета, потерявшая по незнанию столь ценную вещь, на суде обвиняла антиквара в том, что тот общался с их садовником, чтобы разузнать историю семьи колонизаторов и определить примерную ценность купленного предмета. Сделал он это, по мнению истцов, перед тем, как обращаться в аукционные дома. Впоследствии, утверждают они, антиквар разделил деньги с садовником.


Известно, что антиквар пытался урегулировать дело миром, предложив паре 315 тысяч долларов, но они отказались принять эти деньги по совету своих детей. И теперь рискуют не получить ничего.


Суд низшей инстанции встал на сторону антиквара, обязав супругов заплатить ему 3200 долларов в качестве возмещения ущерба. Но пара обжаловала это решение. Сейчас дело остаётся открытым. Известно, что апелляционный суд наложил арест на деньги от продажи маски и на налог, который антиквар заплатил государству.

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Метки: Аукцион   продажа   произведение африканского искусства   ритуальная маска   франция   ценность   
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12  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
Вообще-то в этом и заключается профессия антиквара. Купить дешевле у тех, кому "это старьё нах"й не надо" и продать тем, кто "Оооо! Это та самая Нгиль, которую я всю жизнь искал!"
Не шарите в цене - так обучились бы, сделали бы сами анализ.
А так небось еще и посмеивались что впарили лоху это деревянное говно.)))
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35k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Что касается стороны антиквара, то из судебного дела следует, что изначально у него не было мнения об истинной ценности предмета.(с)
Дааа... Именно поэтому он не поверил экспертам двух аукционных домов и проводил за свой счёт радиоуглеродный анализ.
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18k
Shtoppi 11 минут назад
а маска из Африки во францию приехала на законных основаниях или белые господины ее привезли как разбойничий, колониальный трофей? мож это африканцам нужно лягушатникам предъявить и по поводу маски, и по поводу денег, но уже в качестве компенсации за кражу национально достояния и пр.?
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30k
Юрьевич 11 минут назад
А что антиквар сделал не так?
Купил дёшево, продал дорого. У них же капитализьм или что?


Тут весь вопрос заключается в том, брал ли антиквар деньги за оценку и вообще, оказывал ли эту услугу? Что в договоре написано? Если просто купил, то какие могут быть вопросы? Не было бы лохов - не было бы капитализма
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53k
Мойша 19 минут назад
Случайно семейная чета - не хранцусы хохляцкого происхождения? Срубить бабла на халяву? Продали вещь за бабки. Торговая сделка закончилась в момент передачи деньги-товар.
Интересно, а обратный вариант, когда выяснилось бы что эта маска не дороже соснового полена, эта супружеская чета понесла бы бабки антиквару?
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22k
BiZ 21 минуту назад
информация стоит денег
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14k
sos1960sos 22 минуты назад
Циля! Представляешь, оказывается нам не додали денег за ту вазочку, что ты отнесла в комиссионку два года назад. Надо срочно бежать в суд, пока не истекло время давности. Ты уже одеваешься, или как?
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1k
Rom 57 минут назад
Интересно, почему это наложили арест на деньги? Тут никто ничего не украл. Доказать злой умысел невозможно. Повезло, и всё. Если нет никаких подводных камней, выиграть такой суд невозможно.... ))
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