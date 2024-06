Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,9 млн долларов

Акустическая гитара Framus Hootenanny сыграла ключевую роль в создании культового звучания The Beatles в 1960-е годы. Она звучит в таких композициях, как "Help!", "You've Got To Hide Your Love Away", "It's Only Love", "I've Just Seen A Face", "Norwegian Wood", "Girl" и других.

Её выставили на аукцион Julien's Auctions "Music Icons" в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке 29 мая.