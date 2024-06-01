Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,9 млн долларов

12-струнная гитара Джона Леннона, которая использовалась при записи альбома "Help!" 1965 года, ушла с молотка за беспрецедентную сумму в 2,9 млн долларов. Это самый дорогой музыкальный инструмент The Beatles, когда-либо проданный на аукционе.
Акустическая гитара Framus Hootenanny сыграла ключевую роль в создании культового звучания The Beatles в 1960-е годы. Она звучит в таких композициях, как "Help!", "You've Got To Hide Your Love Away", "It's Only Love", "I've Just Seen A Face", "Norwegian Wood", "Girl" и других.
Её выставили на аукцион Julien's Auctions "Music Icons" в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке 29 мая.
"Мы очень рады, что потерянная гитара Джона Леннона установила новый мировой рекорд", - сказал Дэвид Гудман, генеральный директор Julien's Auctions.
"Эта гитара - не только часть истории музыки, но и символ непреходящего наследия Джона Леннона. Беспрецедентная стоимость лота - свидетельство бесконечной привлекательности и почитания музыки The Beatles и Джона Леннона".
"К середине или концу 60-х годов знаменитая Framus находилась во владении Гордона Уоллера из группы Peter & Gordon, который позже передал 12-струнную гитару своему менеджеру. Недавно она была обнаружена на чердаке в сельской местности Великобритании, где пролежала более 50 лет".
"Владельцы дома нашли музыкальный инструмент во время переезда и обратились в аукционный дом Julien's Auctions. Исполнительные директора и основатели Даррен Джулиен и Мартин Нолан отправились в Великобританию и сразу же поняли, что это действительно та самая легендарная гитара из "Help!" Они также обнаружили в мусоре оригинальный чехол австралийского производства Maton, который также можно увидеть на фотографиях The Beatles 1965 года".
Аукцион Julien's Auctions бьёт мировые рекорды по продаже памятных вещей The Beatles, включая акустическую гитару Джона Леннона и барабанную установку Ludwig Ринго Старра, проданную за 2,2 млн долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А сколько они думали - 5 штук , как за бивень вонючего мамонта ?!