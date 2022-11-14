Старые сандалии основателя Apple продали с аукциона за 218 тысяч долларов

PS: Кстати, Стив Джобс стоптал не одну пару сандалий, прежде чем мы увидели девайсы Apple в их современном обличии.

Apple II – первый компьютер, серийно выпускавшийся компанией Apple Computer в коммерческих целях, появился на свет только в 1977 году.

Apple II был оснащён процессором MOS Technology на тактовой частоте 1 МГц и имел объём оперативной памяти 4 Кб, что в 500 тысяч раз меньше, чем у современного iPhone: