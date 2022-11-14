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Старые сандалии основателя Apple продали с аукциона за 218 тысяч долларов

Старые сандалии основателя Apple продали с аукциона за 218 тысяч долларов

Автор:
14 ноября 2022 22:56
Сообщество : Факты
Метки: Apple   Birkenstock   Стив Джобс   аукцион   обувь   продажа   сандалии   
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Стоптаные шлёпки марки Birkenstock, принадлежащие Стиву Джобсу ушли с молотка за 218 тысяч 700 долларов при стартовой оценке в 60-80 тысяч.

Отмечается, что основатель Apple носил эти сандалии в 1970—1980-е годы, когда вместе со Стивом Возняком работал над созданием первого компьютера в гараже в Лос-Альтосе в Калифорнии, сообщают СМИ.

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По данным аукционного дома, сандалии из мусорного ведра достал работавший в доме Джобса Марк Шефф. Обувь хорошо сохранилась, только резиновая подошва была слегка изношена, а пробковая стелька сохранила отпечаток ступни Джобса, говорится в сообщении аукционного дома Julien's Auctions, где продали сандалии.

PS: Кстати, Стив Джобс стоптал не одну пару сандалий, прежде чем мы увидели девайсы Apple в их современном обличии.

Apple II – первый компьютер, серийно выпускавшийся компанией Apple Computer в коммерческих целях, появился на свет только в 1977 году.

Apple II был оснащён процессором MOS Technology на тактовой частоте 1 МГц и имел объём оперативной памяти 4 Кб, что в 500 тысяч раз меньше, чем у современного iPhone:

В 1983 году корпорацией Apple был выпущен компьютер Apple Lisa с интегрированным экраном и интерфейсом пользователя, к которому прилагалась первая мышь Apple. Однако, стоил он 10 тысяч долларов, поэтому никогда не продавался:

А сразу после него, в 1984 году появился портативный компьютер Apple Iic, который, правда, не имел батареи, поэтому мог работать только от розетки:

Основатель Apple скончался 5 октября 2011 года после продолжительной болезни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Apple   Birkenstock   Стив Джобс   аукцион   обувь   продажа   сандалии   
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1  комментарий
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Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Следующий лот : носки, сохранившие отпечаток ступни Джобса, стоявшие рядом с мусорным ведром, в котором нашли сандалии. Сохраняют оригинальный аромат владельца. Стартовая цена - 50000 $ за один.
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