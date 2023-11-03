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Дачу Сталина продали на аукционе за 403 млн рублей

Дачу Сталина продали на аукционе за 403 млн рублей

Автор:
03 ноября 2023 18:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аукцион   Дача Сталина   Липки-Алексеевское   мытищи   продажа   реконструкция   
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Единственным участником аукциона была компания из Краснодарского края.

Усадьбу "Липки-Алексеевское" в городском округе Мытищи, в которой располагалась правительственная дача и в начале 30-х годов жил Иосиф Сталин приобрела компания "Консалтинг и право" из Кореновска Краснодарского края.


Начальная цена лота составляла 403,5 млн рублей, но поскольку компания "Консалтинг и право" была единственным участником аукциона, ставки никто не поднимал и усадьба ушла с молотка по первоначальной цене.

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Отмечается, что общая площадь строений на территории комплекса составляет 3,8 тысяч квадратных метров, в лот также входил приусадебный участок на 38,4 гектара. Теперь компания из Краснодарского края обязана провести работы по сохранению усадьбы и выполнять требования по её содержанию.

Усадьба построили в XIX веке. Её первым владельцем был купец и глава Москвы Александр Алексеев. Именно он разбил на территории усадьбы знаменитый липовый парк. После 1917 года дача была национализирована и поначалу на её территории находился интернат.

В 1932 году усадьба стала летней дачей Сталина. Он переехал в "Липки" после смерти жены и жил там до 1934 года — пока строилась его новая дача в Кунцево. На протяжении последующих десятилетий объект использовался в качестве правительственной дачи. В 1989 году в ней устроили реабилитационный центр для детей с тяжёлыми заболеваниями. В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, которая так и не началась, и впоследствии была передана на баланс "Дом.рф".

Источник:

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Метки: Аукцион   Дача Сталина   Липки-Алексеевское   мытищи   продажа   реконструкция   
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7  комментариев
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92k
Херанука Паибалу 45 минут назад
38,4 гектара "порежут" на коттеджный поселок и продадут за 5 млрд
А из "дачи Сталина" сделают Правление.
Отчего нет ?
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Продать и поделить... Где-то я уже это слышал.
Не лучше ли сделать дом-музей в память...
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28k
Егор 50 минут назад
Блин, как мне нравятся разноуровневые мезонины в дачном строительстве. Всегда хотел дом, построенный на перепадах высот с террасами. Эх.
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