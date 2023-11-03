Дачу Сталина продали на аукционе за 403 млн рублей

Усадьбу "Липки-Алексеевское" в городском округе Мытищи, в которой располагалась правительственная дача и в начале 30-х годов жил Иосиф Сталин приобрела компания "Консалтинг и право" из Кореновска Краснодарского края.





Начальная цена лота составляла 403,5 млн рублей, но поскольку компания "Консалтинг и право" была единственным участником аукциона, ставки никто не поднимал и усадьба ушла с молотка по первоначальной цене.