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«Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона

«Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона

Автор:
15 сентября 2023 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Аукцион   Вешки   Госдума   Подмосковье   дача   продажа   сталин   
1137
8

Начальная стоимость усадьбы - 400 миллионов рублей.

Бывшая дача Сталина находится в подмосковных Вешках Мытищинского района. Её в XIX веке построил купец Александр Алексеев. После революции там устроили интернат, в 1932-1934 гг. в резиденции жил Иосиф Виссарионович.

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В 1989 году объект передали НИИ детской онкологии и гематологии и планировали организовать там реабилитационный центр. С 2012 года усадьба была на балансе Российской детской клинической больницы. Сейчас она выглядит неважно.

Теперь её решили «пустить с молотка». Аукцион состоится 3 ноября, его проведёт компания «ДОМ.рф»

Мнения по этому поводу разделились. Депутат Госдумы Елена Драпеко полагает:

Несмотря на то что здание входит в состав культурного наследия, оно может выставляться на продажу при условии, что усадьбу отреставрируют и сохранят, то есть достраивать там ничего не могут. Сейчас дача разрушена и будет неплохо восстановить ее прежний вид, так что не вижу в этом ничего криминального. В целом мое отношение к продаже исторических зданий изложено в законодательстве.

Полагаю, раз после проверки эту дачу решили выставить на торги, то высокой культурной ценности оно не представляет. Я надеюсь, что усадьбу полностью восстановят и приведут в прежний вид.

А другой парламентарий, Александр Ющенко, продажу не поддерживает:

Я категорически против того, чтобы предметы или здания исторической ценности были проданы. Касательно дачи Сталина — ее продажа не просто большая ошибка, а преступление в отношении своих поколений. Это может просто далеко зайти, по логике, что что-то продадут и отреставрируют можно и башню Кремля продать.

Депутат считает, что новый собственник не будет особенно заморачиваться с сохранением культурного значения объекта, а будет исходить из коммерческой выгоды:

Так что, точку в этом вопросе надо поставить на ранней стадии, и, если кто-то говорит обратное — гнать такого человека надо. Также и с мавзолеем, он является частью Красной площади, который занесен в ЮНЕСКО. Он находится в прекрасном состоянии, не надо его ни ремонтировать, не продавать. Это доказывает тот факт, что туда приходит огромное количество россиян и иностранных туристов.

Потенциальному покупателю дачи Сталина достанется несколько объектов недвижимости, общей площадью в 3,8 тысячи квадратных метров. И участок в 38,4 гектара.

Источник:

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Метки: Аукцион   Вешки   Госдума   Подмосковье   дача   продажа   сталин   
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11  комментариев
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vuckvak Час назад
Дача Сталина только громкое название,он жил там недолгое время в начале тридцатых,пока строилась основная в кунцево.И с 1932 года никакого отношения к Сталину это здание не имело
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1k
Antarez Минуту назад
А можно было детский лагерь сделать, дом творчества.
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2k
Александр 2 минуты назад
Сделайте дом пионеров. ну и пионерию возродите заодно. имхо
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62k
doker 45 минут назад
Если столько лет никому дела не было до этой дачи, она разрушается, то сейчас это культурное наследие нужно спасать?
С другой стороны - "объект" довели до "цугундера" специально, чтобы купить за 4млн. долларов офигенный участок земли в 38 гектаров.
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14k
Ser 50 минут назад
Нынешние времещики при власти с начала приватизировали заводы, ресурсы, сырьё...материальные ценности созданные Советскими людьми. Сегодня усиленно приватизируется и распродаётся история....баблосы - главное
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34k
ACU900 Час назад
Анекдот напомнило:
Новый русский (олигарх из 90-х) приходит в правительство и говорит:
- Хочу купить космодром Байконур. Сколько он стоит?
Ему вежливо отвечают:
- Понимаете, космодром Байконур находится в Казахстане.
Долгая пауза...
Новый русский внимательно разглядывает чиновника, тот - его.
Новый русский недоуменно:
- Ну, чего молчишь?
Чиновник:
- А что я могу еще вам сказать?
Новый русский:
- Как это что?! А Казахстан сколько стоит
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4k
Lexx Час назад
Ну одно дело отдать НИИ детской онкологии и гематологии, а значит и вложить туда кучу денег. И совсем другое срубить 400 лямов.
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