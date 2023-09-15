«Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона

Несмотря на то что здание входит в состав культурного наследия, оно может выставляться на продажу при условии, что усадьбу отреставрируют и сохранят, то есть достраивать там ничего не могут. Сейчас дача разрушена и будет неплохо восстановить ее прежний вид, так что не вижу в этом ничего криминального. В целом мое отношение к продаже исторических зданий изложено в законодательстве.

Полагаю, раз после проверки эту дачу решили выставить на торги, то высокой культурной ценности оно не представляет. Я надеюсь, что усадьбу полностью восстановят и приведут в прежний вид.