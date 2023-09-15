«Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона

Начальная стоимость усадьбы - 400 миллионов рублей.
Бывшая дача Сталина находится в подмосковных Вешках Мытищинского района. Её в XIX веке построил купец Александр Алексеев. После революции там устроили интернат, в 1932-1934 гг. в резиденции жил Иосиф Виссарионович.
В 1989 году объект передали НИИ детской онкологии и гематологии и планировали организовать там реабилитационный центр. С 2012 года усадьба была на балансе Российской детской клинической больницы. Сейчас она выглядит неважно.
Несмотря на то что здание входит в состав культурного наследия, оно может выставляться на продажу при условии, что усадьбу отреставрируют и сохранят, то есть достраивать там ничего не могут. Сейчас дача разрушена и будет неплохо восстановить ее прежний вид, так что не вижу в этом ничего криминального. В целом мое отношение к продаже исторических зданий изложено в законодательстве.
Полагаю, раз после проверки эту дачу решили выставить на торги, то высокой культурной ценности оно не представляет. Я надеюсь, что усадьбу полностью восстановят и приведут в прежний вид.
Я категорически против того, чтобы предметы или здания исторической ценности были проданы. Касательно дачи Сталина — ее продажа не просто большая ошибка, а преступление в отношении своих поколений. Это может просто далеко зайти, по логике, что что-то продадут и отреставрируют можно и башню Кремля продать.
Депутат считает, что новый собственник не будет особенно заморачиваться с сохранением культурного значения объекта, а будет исходить из коммерческой выгоды:
Так что, точку в этом вопросе надо поставить на ранней стадии, и, если кто-то говорит обратное — гнать такого человека надо. Также и с мавзолеем, он является частью Красной площади, который занесен в ЮНЕСКО. Он находится в прекрасном состоянии, не надо его ни ремонтировать, не продавать. Это доказывает тот факт, что туда приходит огромное количество россиян и иностранных туристов.
Потенциальному покупателю дачи Сталина достанется несколько объектов недвижимости, общей площадью в 3,8 тысячи квадратных метров. И участок в 38,4 гектара.
Источник:
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С другой стороны - "объект" довели до "цугундера" специально, чтобы купить за 4млн. долларов офигенный участок земли в 38 гектаров.
Новый русский (олигарх из 90-х) приходит в правительство и говорит:
- Хочу купить космодром Байконур. Сколько он стоит?
Ему вежливо отвечают:
- Понимаете, космодром Байконур находится в Казахстане.
Долгая пауза...
Новый русский внимательно разглядывает чиновника, тот - его.
Новый русский недоуменно:
- Ну, чего молчишь?
Чиновник:
- А что я могу еще вам сказать?
Новый русский:
- Как это что?! А Казахстан сколько стоит