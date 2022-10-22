16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион

Уникальные произведения искусства всегда ценились крайне высоко. Особенно часто неправдоподобно шокирующие ценники ставят на картины (при том совершенно не важно — нарисованы ли они современными художниками или классиками). И чем более странным будет сюжет, изображенный на полотне, тем выше будет окончательная цена.
Однако истинных ценителей искусства ничего не может остановить. Богатые коллекционеры и музеи наперегонки отслеживают и выкупают редкие художественные работы, совершенно не стесняясь платить за них далеко не скромные суммы. Ниже представлен перечень наиболее дорогостоящих полотен, у которых уже имеются счастливые обладатели. Рассмотрите их внимательно и скажите, сколько бы вы были готовы заплатить за подобное искусство?
Казимир Малевич, «Супрематическая композиция»
Год создания: 1916
Окончательная цена: 85 миллионов долларов
Покупатель: Аноним
Пабло Пикассо, «Дора Маар с кошкой»
Год создания: 1941
Окончательная цена: 95,2 миллионов долларов
Покупатель: Частный коллекционер, точное имя неизвестно
Барнетт Ньюман, «Цвет Анны»
Год создания: 1968
Окончательная цена: 105,7 миллионов долларов
Покупатель: Аноним
Жан-Мишель Баския, «Без названия»
Год создания: 1982
Окончательная цена: 110,5 миллионов долларов
Покупатель: коллекционер произведений искусства Юсаку Маэзаве
Эдвард Мунк, «Крик»
Год создания: 1893
Окончательная цена: 119 миллионов долларов
Покупатель: Леон Дэвид Блэк — американский инвестор
Всего существует пять версий картины «Крик». Та, которая выполнена пастелью, была выкуплена частным лицом.
Густав Климт, портрет Адели Блох-Бауэр I
Год создания: 1907
Окончательная цена: 135 миллионов долларов
Покупатель: Американский предприниматель Рональд Лаудер
Виллем де Кунинг, «Женщина III»
Год создания: 1953
Окончательная цена: 137,5 миллионов долларов
Покупатель: миллионер Стивен Коэн
Джейсон Поллок, «№5»
Год создания: 1948
Окончательная цена: 140 миллионов долларов
Покупатель: Американский продюсер Дэвид Лоуренс Геффен
Рембрандт ван Рейн, «Портреты Мартена Сольманса и Опьен Коппит»
Год создания: 1634
Окончательная цена: 160 миллионов долларов
Покупатель: Лувр и государственный музей Нидерландов
Пабло Пикассо, «Алжирские женщины»
Год создания: 1955
Окончательная цена: 179,3 миллионов долларов
Покупатель: Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани
Марк Ротко, «Фиолетовое, зелёное и красное»
Год создания: 1951
Окончательная цена: 186 миллионов долларов
Покупатель: Дмитрий Рыболовлев
Энди Уорхол, «Диптих Мэрилин»
Год создания: 1964
Окончательная цена: 195 миллионов долларов
Покупатель: Британская галерея Тейт
Поль Сезанн, «Игроки в карты»
Год создания: 1893
Окончательная цена: 250 миллионов долларов
Покупатель: музейное ведомство Катара
Виллем де Кунинг, «Обмен»
Год создания: 1955
Окончательная цена: 300 миллионов долларов
Покупатель: Кеннет Гриффин — американский миллиардер
Поль Гоген, «Когда свадьба?»
Год создания: 1892
Окончательная цена: 300 миллионов долларов
Покупатель: музейное ведомство Катара
Леонардо Да Винчи, «Спаситель мира»
Год создания: 1499
Окончательная цена: 450,3 миллионов долларов
Покупатель: Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — принц Саудовской Аравии
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