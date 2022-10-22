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16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион

16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион

Автор:
22 октября 2022 09:12
Сообщество : Искусство
Метки: аукцион   искусство   картина   продажа   факты   фото   художник   
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Уникальные произведения искусства всегда ценились крайне высоко. Особенно часто неправдоподобно шокирующие ценники ставят на картины (при том совершенно не важно — нарисованы ли они современными художниками или классиками). И чем более странным будет сюжет, изображенный на полотне, тем выше будет окончательная цена.

Однако истинных ценителей искусства ничего не может остановить. Богатые коллекционеры и музеи наперегонки отслеживают и выкупают редкие художественные работы, совершенно не стесняясь платить за них далеко не скромные суммы. Ниже представлен перечень наиболее дорогостоящих полотен, у которых уже имеются счастливые обладатели. Рассмотрите их внимательно и скажите, сколько бы вы были готовы заплатить за подобное искусство?


Казимир Малевич, «Супрематическая композиция»

×
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Год создания: 1916

Окончательная цена: 85 миллионов долларов

Покупатель: Аноним


Пабло Пикассо, «Дора Маар с кошкой»

Год создания: 1941

Окончательная цена: 95,2 миллионов долларов

Покупатель: Частный коллекционер, точное имя неизвестно


Барнетт Ньюман, «Цвет Анны»

Год создания: 1968

Окончательная цена: 105,7 миллионов долларов

Покупатель: Аноним


Жан-Мишель Баския, «Без названия»

Год создания: 1982

Окончательная цена: 110,5 миллионов долларов

Покупатель: коллекционер произведений искусства Юсаку Маэзаве


Эдвард Мунк, «Крик»

Год создания: 1893

Окончательная цена: 119 миллионов долларов

Покупатель: Леон Дэвид Блэк — американский инвестор

Всего существует пять версий картины «Крик». Та, которая выполнена пастелью, была выкуплена частным лицом.


Густав Климт, портрет Адели Блох-Бауэр I

Год создания: 1907

Окончательная цена: 135 миллионов долларов

Покупатель: Американский предприниматель Рональд Лаудер 


Виллем де Кунинг, «Женщина III»

Год создания: 1953

Окончательная цена: 137,5 миллионов долларов

Покупатель: миллионер Стивен Коэн


Джейсон Поллок, «№5»

Год создания: 1948

Окончательная цена: 140 миллионов долларов

Покупатель: Американский продюсер Дэвид Лоуренс Геффен


Рембрандт ван Рейн, «Портреты Мартена Сольманса и Опьен Коппит»

Год создания: 1634

Окончательная цена: 160 миллионов долларов

Покупатель: Лувр и государственный музей Нидерландов


Пабло Пикассо, «Алжирские женщины»

Год создания: 1955

Окончательная цена: 179,3 миллионов долларов

Покупатель: Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани


Марк Ротко, «Фиолетовое, зелёное и красное»

Год создания: 1951

Окончательная цена: 186 миллионов долларов

Покупатель: Дмитрий Рыболовлев


Энди Уорхол, «Диптих Мэрилин»

Год создания: 1964

Окончательная цена: 195 миллионов долларов

Покупатель: Британская галерея Тейт


Поль Сезанн, «Игроки в карты»

Год создания: 1893

Окончательная цена: 250 миллионов долларов

Покупатель: музейное ведомство Катара


Виллем де Кунинг, «Обмен»

Год создания: 1955

Окончательная цена: 300 миллионов долларов

Покупатель: Кеннет Гриффин — американский миллиардер


Поль Гоген, «Когда свадьба?»

Год создания: 1892

Окончательная цена: 300 миллионов долларов

Покупатель: музейное ведомство Катара


Леонардо Да Винчи, «Спаситель мира»

Год создания: 1499

Окончательная цена: 450,3 миллионов долларов

Покупатель: Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — принц Саудовской Аравии

Источник:

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Метки: аукцион   искусство   картина   продажа   факты   фото   художник   
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11  комментариев
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16k
Bill 53 минуты назад
Вчера пол красил. Уронил банку - и случайно нарисовал «№6»
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117
Igor Grishaev 17 минут назад
Вот откуда в Америке такой ВВП. Если каждая мазня-каляка-маляка сотни миллионов долларов стоит.
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1k
klklkl Полчаса назад
Рембрант ван Рейн кстати полезное примечание, поскольку просто Рембрант - весьма распространенное имя той эпохи. И все чего то рисовали. В Лувре их картин висит хоть попой кушай.
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3k
milenBG Полчаса назад
«Женщина III» очень понравилась! Прям как живая вышла! Думаю, слишком дешево продали
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1k
Borman Полчаса назад
Если рассортировать по году создания- налицо очевидная деградация художников.
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1k
klklkl Полчаса назад
Да уж. При том что Да Винчи сам художником себя не считал и всегда полагал что картины то он писать не умеет....
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23k
MrGod Полчаса назад
Одни поцы, придумали как на лохах зарабатывать бабло на мазне не умеющих рисовать.
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348
дмитрий 45 минут назад
большинство картин напомнили рисунки дочки в садике))))
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2k
AVATAR 59 минут назад
Хорошее средство легализации денег. И налоговые не придерутся.
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8k
Ginny Час назад
Пойду, нарисую что нибудь...
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Это называется "как компактно хранить у себя дома кучу денег".
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Anarasius

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